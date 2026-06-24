海洋データ収集装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（商用電源式、太陽光発電式）・分析レポートを発表
2026年6月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「海洋データ収集装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、海洋データ収集装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
海洋データ収集装置市場は、各種センサー、観測機器、通信網を用いて、海洋環境をリアルタイムかつ継続的に多項目で監視・観測するシステムを対象とする市場です。海象、気象、水質、設備状態などの情報を取得し、海洋産業、漁業、石油・ガス開発などでの安全管理と運用効率向上に貢献します。
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世界の海洋データ収集装置市場規模は、2024年に5億1900万米ドルと評価され、2031年には7億9400万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は6.3％です。海洋開発、漁業管理、洋上設備の監視、環境観測需要の拡大が市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、センサー、通信機器、電源装置、耐海水性部材、制御装置などの調達コストに影響する可能性があります。そのため、装置価格、地域別供給体制、販売戦略、海洋関連事業者の投資判断に関わる重要な要素となっています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。
さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、商用電源式と太陽光発電式に分類されています。商用電源式は、港湾施設、海洋設備、沿岸監視拠点など、安定した電源を確保できる場所に適しています。太陽光発電式は、遠隔地や洋上など電源確保が難しい環境で有効であり、長期観測や省保守運用への需要が見込まれます。
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用途別では、海洋産業、漁業、石油・ガス、その他に分類されています。海洋産業では、船舶、港湾、洋上構造物の状態監視や安全管理に利用されます。漁業では、海況や資源管理に関する情報取得に役立ちます。石油・ガス分野では、海洋掘削設備や生産設備の監視、環境リスク管理、作業安全性向上に活用されます。
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主要企業としては、Branom Instrument Co.、JF Strainstall、Trelleborg Marine and Infrastructure、Marine Instruments、J-Marine Cloud、PSM Instrumentation Limited、Acteon Group Ltd、Green Instruments、Teledyne Marine Instruments、KISTERS、SuperSail、EFC Group、Protea Ltd、Design Projects Ltd、Technip Energiesなどが挙げられます。
これらの企業は、センサー精度、耐久性、通信安定性、データ処理能力、海洋環境への適応力を競争力の中心として市場で競っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが対象です。北米では米国、カナダ、メキシコ、欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが含まれます。アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが分析対象です。沿岸開発、漁業、海洋エネルギー、港湾整備が進む地域で需要拡大が見込まれます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「海洋データ収集装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、海洋データ収集装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
海洋データ収集装置市場は、各種センサー、観測機器、通信網を用いて、海洋環境をリアルタイムかつ継続的に多項目で監視・観測するシステムを対象とする市場です。海象、気象、水質、設備状態などの情報を取得し、海洋産業、漁業、石油・ガス開発などでの安全管理と運用効率向上に貢献します。
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世界の海洋データ収集装置市場規模は、2024年に5億1900万米ドルと評価され、2031年には7億9400万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は6.3％です。海洋開発、漁業管理、洋上設備の監視、環境観測需要の拡大が市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、センサー、通信機器、電源装置、耐海水性部材、制御装置などの調達コストに影響する可能性があります。そのため、装置価格、地域別供給体制、販売戦略、海洋関連事業者の投資判断に関わる重要な要素となっています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。
さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、商用電源式と太陽光発電式に分類されています。商用電源式は、港湾施設、海洋設備、沿岸監視拠点など、安定した電源を確保できる場所に適しています。太陽光発電式は、遠隔地や洋上など電源確保が難しい環境で有効であり、長期観測や省保守運用への需要が見込まれます。
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用途別では、海洋産業、漁業、石油・ガス、その他に分類されています。海洋産業では、船舶、港湾、洋上構造物の状態監視や安全管理に利用されます。漁業では、海況や資源管理に関する情報取得に役立ちます。石油・ガス分野では、海洋掘削設備や生産設備の監視、環境リスク管理、作業安全性向上に活用されます。
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主要企業としては、Branom Instrument Co.、JF Strainstall、Trelleborg Marine and Infrastructure、Marine Instruments、J-Marine Cloud、PSM Instrumentation Limited、Acteon Group Ltd、Green Instruments、Teledyne Marine Instruments、KISTERS、SuperSail、EFC Group、Protea Ltd、Design Projects Ltd、Technip Energiesなどが挙げられます。
これらの企業は、センサー精度、耐久性、通信安定性、データ処理能力、海洋環境への適応力を競争力の中心として市場で競っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが対象です。北米では米国、カナダ、メキシコ、欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが含まれます。アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが分析対象です。沿岸開発、漁業、海洋エネルギー、港湾整備が進む地域で需要拡大が見込まれます。