「軍用炭素繊維材料の世界市場」市場規模・動向・予測レポートを発行、年平均4.8 %で成長する見込み
2026年6月24日
H&Iグローバルリサーチ株式会社
*****「軍用炭素繊維材料の世界市場」市場規模・動向・予測レポートを発行、年平均4.8 %で成長する見込み *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、「世界の軍用炭素繊維材料市場」調査レポートを発行・販売します。軍用炭素繊維材料の世界市場規模、市場動向、予測、関連企業情報などが含まれています。
本調査レポート（Global Military Carbon Fiber Materials Market 2026）は、軍用炭素繊維材料市場の包括的な分析を提供し、現在の動向、市場力学、将来の見通しに焦点を当てています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、新興市場などの主要地域を含む世界の軍用炭素繊維材料市場を調査しています。また、軍用炭素繊維材料の成長を促進する主な要因、業界が直面する課題、市場プレイヤーの潜在的な機会についても考察しています。
世界の軍用炭素繊維材料市場規模は2025年に約3,569億円であり、今後5年間で年平均4.8%成長すると予測されます。
***** 本レポートの主な特徴 *****
軍用炭素繊維材料市場に関する本調査レポートには、包括的なインサイトを提供し、関係者の意思決定を支援するためのいくつかの主要な特徴が含まれています。
【エグゼクティブサマリー】
軍用炭素繊維材料市場の主要な調査結果、市場動向、主要なインサイトの概要を提供しています。
【市場概要】
当レポートでは、軍用炭素繊維材料市場の定義、過去の推移、現在の市場規模など、包括的な概観を提供しています。また、タイプ別、アプリケーション別、地域別の市場セグメントを網羅し、各セグメントにおける主要促進要因、課題、機会を明らかにしています。
【市場ダイナミクス】
当レポートでは、軍用炭素繊維材料市場の成長と発展を促進する市場ダイナミクスを分析しています。政府政策や規制、技術進歩、消費者動向や嗜好、インフラ整備、業界連携などの分析データを掲載しています。この分析により、関係者は軍用炭素繊維材料市場の軌道に影響を与える要因を理解することができます。
【競合情勢】
当レポートでは、軍用炭素繊維材料市場における競合情勢を詳細に分析しています。主要市場プレイヤーのプロフィール、市場シェア、戦略、製品ポートフォリオ、最新動向などを掲載しています。
【市場細分化と予測】
当レポートでは、軍用炭素繊維材料市場をタイプ別、アプリケーション別、地域別など様々なパラメータに基づいて細分化しています。定量的データと分析に裏付けされた各セグメントごとの市場規模と成長予測を提供しています。これにより、関係者は成長機会を特定し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。
【市場の課題と機会】
技術的ボトルネック、コスト制限、高い参入障壁など、軍用炭素繊維材料が直面する主な課題を特定し分析しています。また、政府のインセンティブ、新興市場、利害関係者間の協力など、市場成長の機会も取り上げています。
【提言と結論】
このレポートは、消費者、政策立案者、投資家、インフラストラクチャプロバイダーなどの利害関係者に対する実用的な推奨事項で締めくくられています。これらの推奨事項はリサーチ結果に基づいており、軍用炭素繊維材料市場内の主要な課題と機会に対処する必要があります。
***** 市場区分 ******
軍用炭素繊維材料市場は種類別と用途別に分類されます。2019年から2030年までの期間において、セグメント間の成長により、種類別、用途別の市場規模の正確な計算と予測を提供します。
【種類別市場セグメント】
短繊維複合材、長繊維複合材
【用途別市場セグメント】
自動車、航空宇宙、医療機器、その他
【地域別市場セグメント】
北米市場：アメリカ、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ市場：ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア
アジア市場：日本（国内）、中国、韓国、東南アジア、インド
その他：南米、中東・アフリカ
***** 主要章の概要 *****
・軍用炭素繊維材料の定義、市場概要を紹介
・世界の軍用炭素繊維材料市場規模
・軍用炭素繊維材料メーカーの競争環境、価格、売上高、市場シェア、最新の開発計画、M&A情報などを詳しく分析
・軍用炭素繊維材料市場をタイプ別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・軍用炭素繊維材料市場を用途別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・各地域とその主要国の市場規模と発展可能性を定量的に分析
・主要企業のプロフィールを含め、企業の販売量、売上、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場における主要企業の基本的な状況を詳しく紹介
・世界の軍用炭素繊維材料の地域別生産能力
・市場力学、市場の最新動向、推進要因と制限要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策を分析
・産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析
・レポートの要点と結論
***** 本調査レポートの詳細紹介ページ *****
・該当ページ：https://www.marketreport.jp/research/global-military-carbon-fiber-materials-hncgr-1465
・タイトル：軍用炭素繊維材料の世界市場（2026年版）
・レポートコード：HNCGR-1465
・発行年月：2026年06月
・種類別セグメント：短繊維複合材、長繊維複合材
・用途別セグメント：自動車、航空宇宙、医療機器、その他
・調査対象地域：北米、ヨーロッパ、アジア、日本（国内）、アメリカ、中国、インドなど
【軍用炭素繊維材料について】
軍用炭素繊維材料とは、防衛・安全保障分野において使用される高性能な炭素繊維およびその複合材料を指します。炭素繊維は、アクリル繊維やピッチなどを原料として高温処理することで製造される繊維状の材料であり、軽量でありながら極めて高い強度と剛性を有することが特徴です。近年では、航空宇宙技術の発展や兵器システムの高度化に伴い、軍用炭素繊維材料の重要性が急速に高まっています。
軍用炭素繊維材料の最大の特徴は、金属材料と比較して重量を大幅に削減できる点です。一般的に炭素繊維複合材料は鋼鉄の数分の一の重量でありながら同等以上の強度を発揮します。そのため、航空機や無人機、ミサイルなどの機動性向上や燃費改善に大きく貢献します。また、耐腐食性や耐疲労性に優れているため、過酷な環境下においても長期間安定した性能を維持できます。さらに、熱膨張率が低く寸法安定性が高いことから、高精度が求められる軍事機器にも適しています。
軍用炭素繊維材料にはいくつかの種類があります。代表的なものとして、高強度炭素繊維、高弾性炭素繊維、中弾性炭素繊維などが挙げられます。高強度炭素繊維は優れた引張強度を持ち、航空機構造材や防護装備に利用されます。高弾性炭素繊維は変形しにくい特性を持ち、人工衛星構造体や精密誘導兵器の部材などに使用されます。また、炭素繊維を樹脂と組み合わせた炭素繊維強化プラスチック（CFRP）は、軍事用途で最も広く活用される複合材料の一つです。
用途としては、戦闘機、輸送機、ヘリコプター、無人航空機などの航空機構造材が代表的です。機体重量を軽減することで航続距離や搭載能力の向上が期待できます。また、ミサイルやロケットの外殻、レーダーシステムの部材、防弾ヘルメットや防護ベストなどの個人装備にも使用されています。さらに、海軍艦艇のマストや潜水艦関連部品、軍事衛星の構造体などにも採用されており、陸海空および宇宙分野において幅広く活用されています。
一方で、軍用炭素繊維材料は製造技術が高度であり、生産コストが高いという課題があります。また、高性能な炭素繊維は戦略物資として位置付けられることが多く、各国では輸出管理や技術管理が厳格に行われています。そのため、防衛産業における炭素繊維技術は国家安全保障と密接に関係しています。
このように、軍用炭素繊維材料は軽量性、高強度、高剛性、耐久性などの優れた特性を備えており、現代の防衛装備に欠かせない先端材料として重要な役割を果たしています。今後も軍事技術の高度化に伴い、その需要と応用範囲はさらに拡大していくと考えられます。
***** 関連レポートのご案内 *****
強化LCPの世界市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-reinforced-lcp-hncgr-1941
チタンチューブの世界市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-tubular-titanium-foam-hncgr-2321
***** H&Iグローバルリサーチ（株）会社概要 *****
・本社所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12
・TEL：03-6555-2340 FAX：03-6869-4083 E-mail：pr@globalresearch.co.jp
・事業内容：市場調査サービス、調査資料・情報コンテンツの作成・販売、経営コンサルティングなど
・運営サイト：https://www.globalresearch.co.jp | https://www.buymarketreport.net
***** 本件に関するお問い合わせ先 *****
・H&Iグローバルリサーチ（株）マーケティング担当
・TEL：03-6555-2340、E-mail：pr@globalresearch.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353451/images/bodyimage1】
配信元企業：H&Iグローバルリサーチ株式会社
H&Iグローバルリサーチ株式会社
*****「軍用炭素繊維材料の世界市場」市場規模・動向・予測レポートを発行、年平均4.8 %で成長する見込み *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、「世界の軍用炭素繊維材料市場」調査レポートを発行・販売します。軍用炭素繊維材料の世界市場規模、市場動向、予測、関連企業情報などが含まれています。
本調査レポート（Global Military Carbon Fiber Materials Market 2026）は、軍用炭素繊維材料市場の包括的な分析を提供し、現在の動向、市場力学、将来の見通しに焦点を当てています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、新興市場などの主要地域を含む世界の軍用炭素繊維材料市場を調査しています。また、軍用炭素繊維材料の成長を促進する主な要因、業界が直面する課題、市場プレイヤーの潜在的な機会についても考察しています。
世界の軍用炭素繊維材料市場規模は2025年に約3,569億円であり、今後5年間で年平均4.8%成長すると予測されます。
***** 本レポートの主な特徴 *****
軍用炭素繊維材料市場に関する本調査レポートには、包括的なインサイトを提供し、関係者の意思決定を支援するためのいくつかの主要な特徴が含まれています。
【エグゼクティブサマリー】
軍用炭素繊維材料市場の主要な調査結果、市場動向、主要なインサイトの概要を提供しています。
【市場概要】
当レポートでは、軍用炭素繊維材料市場の定義、過去の推移、現在の市場規模など、包括的な概観を提供しています。また、タイプ別、アプリケーション別、地域別の市場セグメントを網羅し、各セグメントにおける主要促進要因、課題、機会を明らかにしています。
【市場ダイナミクス】
当レポートでは、軍用炭素繊維材料市場の成長と発展を促進する市場ダイナミクスを分析しています。政府政策や規制、技術進歩、消費者動向や嗜好、インフラ整備、業界連携などの分析データを掲載しています。この分析により、関係者は軍用炭素繊維材料市場の軌道に影響を与える要因を理解することができます。
【競合情勢】
当レポートでは、軍用炭素繊維材料市場における競合情勢を詳細に分析しています。主要市場プレイヤーのプロフィール、市場シェア、戦略、製品ポートフォリオ、最新動向などを掲載しています。
【市場細分化と予測】
当レポートでは、軍用炭素繊維材料市場をタイプ別、アプリケーション別、地域別など様々なパラメータに基づいて細分化しています。定量的データと分析に裏付けされた各セグメントごとの市場規模と成長予測を提供しています。これにより、関係者は成長機会を特定し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。
【市場の課題と機会】
技術的ボトルネック、コスト制限、高い参入障壁など、軍用炭素繊維材料が直面する主な課題を特定し分析しています。また、政府のインセンティブ、新興市場、利害関係者間の協力など、市場成長の機会も取り上げています。
【提言と結論】
このレポートは、消費者、政策立案者、投資家、インフラストラクチャプロバイダーなどの利害関係者に対する実用的な推奨事項で締めくくられています。これらの推奨事項はリサーチ結果に基づいており、軍用炭素繊維材料市場内の主要な課題と機会に対処する必要があります。
***** 市場区分 ******
軍用炭素繊維材料市場は種類別と用途別に分類されます。2019年から2030年までの期間において、セグメント間の成長により、種類別、用途別の市場規模の正確な計算と予測を提供します。
【種類別市場セグメント】
短繊維複合材、長繊維複合材
【用途別市場セグメント】
自動車、航空宇宙、医療機器、その他
【地域別市場セグメント】
北米市場：アメリカ、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ市場：ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア
アジア市場：日本（国内）、中国、韓国、東南アジア、インド
その他：南米、中東・アフリカ
***** 主要章の概要 *****
・軍用炭素繊維材料の定義、市場概要を紹介
・世界の軍用炭素繊維材料市場規模
・軍用炭素繊維材料メーカーの競争環境、価格、売上高、市場シェア、最新の開発計画、M&A情報などを詳しく分析
・軍用炭素繊維材料市場をタイプ別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・軍用炭素繊維材料市場を用途別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・各地域とその主要国の市場規模と発展可能性を定量的に分析
・主要企業のプロフィールを含め、企業の販売量、売上、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場における主要企業の基本的な状況を詳しく紹介
・世界の軍用炭素繊維材料の地域別生産能力
・市場力学、市場の最新動向、推進要因と制限要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策を分析
・産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析
・レポートの要点と結論
***** 本調査レポートの詳細紹介ページ *****
・該当ページ：https://www.marketreport.jp/research/global-military-carbon-fiber-materials-hncgr-1465
・タイトル：軍用炭素繊維材料の世界市場（2026年版）
・レポートコード：HNCGR-1465
・発行年月：2026年06月
・種類別セグメント：短繊維複合材、長繊維複合材
・用途別セグメント：自動車、航空宇宙、医療機器、その他
・調査対象地域：北米、ヨーロッパ、アジア、日本（国内）、アメリカ、中国、インドなど
【軍用炭素繊維材料について】
軍用炭素繊維材料とは、防衛・安全保障分野において使用される高性能な炭素繊維およびその複合材料を指します。炭素繊維は、アクリル繊維やピッチなどを原料として高温処理することで製造される繊維状の材料であり、軽量でありながら極めて高い強度と剛性を有することが特徴です。近年では、航空宇宙技術の発展や兵器システムの高度化に伴い、軍用炭素繊維材料の重要性が急速に高まっています。
軍用炭素繊維材料の最大の特徴は、金属材料と比較して重量を大幅に削減できる点です。一般的に炭素繊維複合材料は鋼鉄の数分の一の重量でありながら同等以上の強度を発揮します。そのため、航空機や無人機、ミサイルなどの機動性向上や燃費改善に大きく貢献します。また、耐腐食性や耐疲労性に優れているため、過酷な環境下においても長期間安定した性能を維持できます。さらに、熱膨張率が低く寸法安定性が高いことから、高精度が求められる軍事機器にも適しています。
軍用炭素繊維材料にはいくつかの種類があります。代表的なものとして、高強度炭素繊維、高弾性炭素繊維、中弾性炭素繊維などが挙げられます。高強度炭素繊維は優れた引張強度を持ち、航空機構造材や防護装備に利用されます。高弾性炭素繊維は変形しにくい特性を持ち、人工衛星構造体や精密誘導兵器の部材などに使用されます。また、炭素繊維を樹脂と組み合わせた炭素繊維強化プラスチック（CFRP）は、軍事用途で最も広く活用される複合材料の一つです。
用途としては、戦闘機、輸送機、ヘリコプター、無人航空機などの航空機構造材が代表的です。機体重量を軽減することで航続距離や搭載能力の向上が期待できます。また、ミサイルやロケットの外殻、レーダーシステムの部材、防弾ヘルメットや防護ベストなどの個人装備にも使用されています。さらに、海軍艦艇のマストや潜水艦関連部品、軍事衛星の構造体などにも採用されており、陸海空および宇宙分野において幅広く活用されています。
一方で、軍用炭素繊維材料は製造技術が高度であり、生産コストが高いという課題があります。また、高性能な炭素繊維は戦略物資として位置付けられることが多く、各国では輸出管理や技術管理が厳格に行われています。そのため、防衛産業における炭素繊維技術は国家安全保障と密接に関係しています。
このように、軍用炭素繊維材料は軽量性、高強度、高剛性、耐久性などの優れた特性を備えており、現代の防衛装備に欠かせない先端材料として重要な役割を果たしています。今後も軍事技術の高度化に伴い、その需要と応用範囲はさらに拡大していくと考えられます。
***** 関連レポートのご案内 *****
強化LCPの世界市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-reinforced-lcp-hncgr-1941
チタンチューブの世界市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-tubular-titanium-foam-hncgr-2321
***** H&Iグローバルリサーチ（株）会社概要 *****
・本社所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12
・TEL：03-6555-2340 FAX：03-6869-4083 E-mail：pr@globalresearch.co.jp
・事業内容：市場調査サービス、調査資料・情報コンテンツの作成・販売、経営コンサルティングなど
・運営サイト：https://www.globalresearch.co.jp | https://www.buymarketreport.net
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・H&Iグローバルリサーチ（株）マーケティング担当
・TEL：03-6555-2340、E-mail：pr@globalresearch.co.jp
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配信元企業：H&Iグローバルリサーチ株式会社
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