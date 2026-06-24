『城とドラゴン』で「11周年おかわりカウントダウンログインボーナス」が6月23日(火)より開催中！最大1,000ルビーなど豪華報酬をGET！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「11周年おかわりカウントダウンログインボーナス」が2026年6月23日(火)より開催中であることをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353479/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
6月23日(火)19:00より、最大1,000ルビーなどが入手可能な「11周年おかわりカウントダウンログインボーナス」が開催中！また、キャラ育成がはかどる「開発強化キャンペーン」や、城下町でフードやキーンをたくさん獲得できるようになる「爆速収穫キャンペーン」といったお得なキャンペーンも開催中です。「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭 超おかわり」の開催も目前となったお得なキャンペーンをお見逃しなく！
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「11周年おかわりカウントダウンログインボーナス」開催中
開催期間中、ゲームにログインすると最大1,000ルビーやゴールドパスなど豪華アイテムがプレゼントされます。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
【開催期間】2026年6月23日(火)19:00 ～ 6月30日(火)18:59
■配布アイテム
1日目：200ルビー
2日目：無料ごはん大盛り券 1枚、ごはん大盛り待ち時間リセット 1個
3日目：300ルビー
4日目：1人用ゴールドパス 1枚、協力用ゴールドパス 1枚
5日目：500ルビー
6日目：友トレ玉満タン回復 5個
7日目：友トレ玉満タン回復 5個
8日目：友トレ玉満タン回復 5個
・アイテム総数
1,000ルビー、友トレ玉満タン回復 15個、無料ごはん大盛り券 1枚、ごはん大盛り待ち時間リセット 1個、1人用ゴールドパス 1枚、協力用ゴールドパス 1枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
そのほかのお得なキャンペーン情報
◎「開発強化キャンペーン」開催中
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353479/images/bodyimage2】
キャラ育成がはかどるキャッスルイベント「研究所待ち時間半減キャンペーン」と、バトルイベント「キーン大量城主出現キャンペーン」が開催中です。
【開催期間】2026年6月19日(金)メンテナンス後 ～ 6月30日(火)18:59
■研究所待ち時間半減キャンペーン
武具・スキルの研究開発やタマゴのふ化など、「研究所」に関わる全ての所要時間が通常の半分になります。
■キーン大量城主出現キャンペーン
城を攻め落とす「攻撃」の全モード(ひとりで／みんなで)を対象に、大量の“キーン”を持った城主が出現することがあります。
◎「爆速収穫キャンペーン」開催中
期間中、城下町において「働き隊の冒険隊が持ち帰るキーン」と「牧場の“リンゴ”」の、時間ごとの増加が5倍になります。
【開催期間】2026年6月19日(金)メンテナンス後 ～ 6月30日(火)18:59
6月30日(火)より「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭 超おかわり」開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353479/images/bodyimage3】
城ドラ最強運試し！「ありがとう11周年☆城ドラ宝くじ 超おかわり」や、1日1回最大“11,100ルビー”が当たる!?「11周年ルビーアバたま」「運営セレクトキャラ育成キャンペーン」、お馴染みの「すくすくタマゴキャンペーン」などのイベントを開催！11年分の“いいこと”超盛りだくさんのキャンペーンをぜひお楽しみください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353479/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
6月23日(火)19:00より、最大1,000ルビーなどが入手可能な「11周年おかわりカウントダウンログインボーナス」が開催中！また、キャラ育成がはかどる「開発強化キャンペーン」や、城下町でフードやキーンをたくさん獲得できるようになる「爆速収穫キャンペーン」といったお得なキャンペーンも開催中です。「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭 超おかわり」の開催も目前となったお得なキャンペーンをお見逃しなく！
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「11周年おかわりカウントダウンログインボーナス」開催中
開催期間中、ゲームにログインすると最大1,000ルビーやゴールドパスなど豪華アイテムがプレゼントされます。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
【開催期間】2026年6月23日(火)19:00 ～ 6月30日(火)18:59
■配布アイテム
1日目：200ルビー
2日目：無料ごはん大盛り券 1枚、ごはん大盛り待ち時間リセット 1個
3日目：300ルビー
4日目：1人用ゴールドパス 1枚、協力用ゴールドパス 1枚
5日目：500ルビー
6日目：友トレ玉満タン回復 5個
7日目：友トレ玉満タン回復 5個
8日目：友トレ玉満タン回復 5個
・アイテム総数
1,000ルビー、友トレ玉満タン回復 15個、無料ごはん大盛り券 1枚、ごはん大盛り待ち時間リセット 1個、1人用ゴールドパス 1枚、協力用ゴールドパス 1枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
そのほかのお得なキャンペーン情報
◎「開発強化キャンペーン」開催中
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キャラ育成がはかどるキャッスルイベント「研究所待ち時間半減キャンペーン」と、バトルイベント「キーン大量城主出現キャンペーン」が開催中です。
【開催期間】2026年6月19日(金)メンテナンス後 ～ 6月30日(火)18:59
■研究所待ち時間半減キャンペーン
武具・スキルの研究開発やタマゴのふ化など、「研究所」に関わる全ての所要時間が通常の半分になります。
■キーン大量城主出現キャンペーン
城を攻め落とす「攻撃」の全モード(ひとりで／みんなで)を対象に、大量の“キーン”を持った城主が出現することがあります。
◎「爆速収穫キャンペーン」開催中
期間中、城下町において「働き隊の冒険隊が持ち帰るキーン」と「牧場の“リンゴ”」の、時間ごとの増加が5倍になります。
【開催期間】2026年6月19日(金)メンテナンス後 ～ 6月30日(火)18:59
6月30日(火)より「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭 超おかわり」開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353479/images/bodyimage3】
城ドラ最強運試し！「ありがとう11周年☆城ドラ宝くじ 超おかわり」や、1日1回最大“11,100ルビー”が当たる!?「11周年ルビーアバたま」「運営セレクトキャラ育成キャンペーン」、お馴染みの「すくすくタマゴキャンペーン」などのイベントを開催！11年分の“いいこと”超盛りだくさんのキャンペーンをぜひお楽しみください！