「城ドラ11周年グッズ」などが当たる Xキャンペーンが6月23日(火)より開催中！「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭 超おかわり」も開催決定！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で開催予定の「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭 超おかわり」を記念し、2026年6月23日(火)よりXキャンペーンが開催中であることをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353474/images/bodyimage1】
◆「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭 超おかわり」特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/11th_okawari/
『城とドラゴン』で11周年を記念して開催された“超”大盤振る舞いキャンペーンが再び！「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭 超おかわり」の開催が決定しました。それを記念し、6月23日(火)から「城ドラ11周年グッズ」などが抽選で当たる「城ドラ11周年ありがとう！Xキャンペーン 超おかわり」が開催中です。ぜひご応募ください！
6月30日(火)19:00より開催のイベントでは、特別なログインボーナスやミッションはもちろん、1日1回最大“11,100ルビー”が当たる!?「11周年ルビーアバたま」、最高“101,100ルビー”などが当たる「城ドラ宝くじ」、さらに「運営セレクトキャラ育成キャンペーン」やお馴染みの「すくすくタマゴキャンペーン」なども。ぜひ開催をお楽しみに！
「城ドラ11周年ありがとう！Xキャンペーン 超おかわり」開催
6月23日(火)より『城とドラゴン』11周年超おかわりを記念した「城ドラ11周年ありがとう！Xキャンペーン 超おかわり」を開催中！『城とドラゴン』公式Xアカウント(@shirotodoragon)をフォローし、対象ポストをリポストまたは「#城ドラ11周年おかわり」をつけて引用リポストしていただいた方の中から抽選で、各賞に応じて「えらべるPay(R)」や、「城ドラ11周年グッズ」をプレゼント！
【応募期間】2026年6月23日(火) ～ 6月26日(金)12:00
■賞品内容
リポスト賞：「えらべるPay(R)」10,000円分 1名様、「えらべるPay(R)」3,000円分 10名様
引用リポスト賞：城ドラ11周年グッズ 10名様
■応募方法
(1)『城とドラゴン』公式Xアカウントをフォローしている
(2)キャンペーン対象ポストをリポスト、または「#城ドラ11周年おかわり」をつけて引用リポスト
※リポスト及び引用リポストは、Xの公式リポスト機能を使用してください
※ポストの内容を引用コピー&ペーストして応募した場合は抽選対象外となる場合があります
※ 「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です
※選択された商品によって、1ポイントにつき１円相当とならない場合がございます。また、交換レートを含む商品の内容は今後予告なく変更する場合がございます
その他、必ず以下のお知らせページ内にある「応募要項」をご確認のうえ
ご応募いただくようお願い申し上げます↓
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/news_260623_01/
6月30日(火)より「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭 超おかわり」開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353474/images/bodyimage2】
城ドラ最強運試し！「ありがとう11周年☆城ドラ宝くじ 超おかわり」や、1日1回最大“11,100ルビー”が当たる!?「11周年ルビーアバたま」「運営セレクトキャラ育成キャンペーン」、お馴染みの「すくすくタマゴキャンペーン」などのイベントを開催！11年分の“いいこと”超盛りだくさんのキャンペーンをぜひお楽しみください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353474/images/bodyimage1】
◆「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭 超おかわり」特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/11th_okawari/
『城とドラゴン』で11周年を記念して開催された“超”大盤振る舞いキャンペーンが再び！「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭 超おかわり」の開催が決定しました。それを記念し、6月23日(火)から「城ドラ11周年グッズ」などが抽選で当たる「城ドラ11周年ありがとう！Xキャンペーン 超おかわり」が開催中です。ぜひご応募ください！
6月30日(火)19:00より開催のイベントでは、特別なログインボーナスやミッションはもちろん、1日1回最大“11,100ルビー”が当たる!?「11周年ルビーアバたま」、最高“101,100ルビー”などが当たる「城ドラ宝くじ」、さらに「運営セレクトキャラ育成キャンペーン」やお馴染みの「すくすくタマゴキャンペーン」なども。ぜひ開催をお楽しみに！
「城ドラ11周年ありがとう！Xキャンペーン 超おかわり」開催
6月23日(火)より『城とドラゴン』11周年超おかわりを記念した「城ドラ11周年ありがとう！Xキャンペーン 超おかわり」を開催中！『城とドラゴン』公式Xアカウント(@shirotodoragon)をフォローし、対象ポストをリポストまたは「#城ドラ11周年おかわり」をつけて引用リポストしていただいた方の中から抽選で、各賞に応じて「えらべるPay(R)」や、「城ドラ11周年グッズ」をプレゼント！
【応募期間】2026年6月23日(火) ～ 6月26日(金)12:00
■賞品内容
リポスト賞：「えらべるPay(R)」10,000円分 1名様、「えらべるPay(R)」3,000円分 10名様
引用リポスト賞：城ドラ11周年グッズ 10名様
■応募方法
(1)『城とドラゴン』公式Xアカウントをフォローしている
(2)キャンペーン対象ポストをリポスト、または「#城ドラ11周年おかわり」をつけて引用リポスト
※リポスト及び引用リポストは、Xの公式リポスト機能を使用してください
※ポストの内容を引用コピー&ペーストして応募した場合は抽選対象外となる場合があります
※ 「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です
※選択された商品によって、1ポイントにつき１円相当とならない場合がございます。また、交換レートを含む商品の内容は今後予告なく変更する場合がございます
その他、必ず以下のお知らせページ内にある「応募要項」をご確認のうえ
ご応募いただくようお願い申し上げます↓
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/news_260623_01/
6月30日(火)より「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭 超おかわり」開催！
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城ドラ最強運試し！「ありがとう11周年☆城ドラ宝くじ 超おかわり」や、1日1回最大“11,100ルビー”が当たる!?「11周年ルビーアバたま」「運営セレクトキャラ育成キャンペーン」、お馴染みの「すくすくタマゴキャンペーン」などのイベントを開催！11年分の“いいこと”超盛りだくさんのキャンペーンをぜひお楽しみください！