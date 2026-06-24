手間いらず、ホテル・航空券・レンタカーの一括比較予約サイト『Jcation（ジェイケーション）』と連携を開始

手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、株式会社SEECが運営する、ホテル・航空券・レンタカーの一括比較予約サイト『Jcation』（https://jcation.com/）と、2026年6月24日からシステム連携を開始しました。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353334/images/bodyimage1】

Jcationは、宿泊・航空券・レンタカーを自由に組み合わせて予約できる、コストパフォーマンスに優れた総合旅行予約サイトです。現在、国内2万軒以上の宿泊施設とシステム連携し、全国の魅力的な旅行プランを提供しています。2013年の誕生以来、多言語対応などを通じて海外の旅行者にも広く利用されています。365日対応のカスタマーサポートを完備し、「日本をもっと知ろう」のビジョンのもと、宿泊施設様と共に国内外の旅行者へ快適で特別な体験を提供します。



Jcationの最大の強みは、「旅行先への移動」と「旅行先到着後の移動」をワンストップで手配できる独自のダイナミックパッケージ商品です。JALをはじめ、スカイマーク、Peach、ジェットスター、スプリング・ジャパンなどの航空券と宿泊をセットにした「航空券パッケージ」や、全国3,000店舗以上のレンタカープラン（空港店・駅近店・市街店）から選べる「レンタカーパッケージ」を、旅行者のニーズに合わせて自由に組み合わせることが可能です。これにより、広域の周遊旅行や、二次交通を必須とするエリアへの強力な送客力を誇ります。



今回のシステム連携により、Jcationを利用している宿泊施設は、単体の宿泊予約ではなく「移動手段（航空券・レンタカー）とセットで宿を探すユーザー」という、一般的なOTAとは異なる独自の顧客層へのアプローチが可能となり、既存チャネルとの競合を防ぎつつ、国内外の旅行者に向けての販路拡?による施設稼働率の向上と売り上げの増加を図ることができます。



■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要

『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。



＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞

▼国内宿泊予約サイト

楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、

Relux、日本旅行、HIS等

▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他

Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、

WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy、DerbySoft等

▼自社ホームページ用宿泊予約システム

ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等



【株式会社SEECの概要】

（１）商号 株式会社SEEC

（２）事業内容 インターネット広告代理事業

インターネットメディア事業

アプリ開発事業

旅行事業

ウェブソリューション事業

（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5階

（４）代表者名 代表取締役 阿部 隆太郎

（５）設立 2005年10月

（６）URL https://se-ec.co.jp/



【手間いらず株式会社の概要】

（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）

（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供

情報の比較及び集約サービスの提供

（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F

（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男

（５）資本金 7億1,858万円

（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ

（https://www.temairazu.com/）

比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）



【本件に関するお問い合わせ】

手間いらず株式会社 経営企画室

TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com

配信元企業：手間いらず株式会社

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