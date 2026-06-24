鉄道写真の神様・広田尚敬が冬の津軽、初夏の薩摩を撮り下ろした巻頭ギャラリーにグラビア写真界のレジェンド・野村誠一と山岸伸の対談を掲載した『カメラホリック Vol.15』6月24日（水）発売

鉄道写真の神様・広田尚敬が冬の津軽、初夏の薩摩を撮り下ろした巻頭ギャラリーにグラビア写真界のレジェンド・野村誠一と山岸伸の対談を掲載した『カメラホリック Vol.15』6月24日（水）発売