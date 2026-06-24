鉄道写真の神様・広田尚敬が冬の津軽、初夏の薩摩を撮り下ろした巻頭ギャラリーにグラビア写真界のレジェンド・野村誠一と山岸伸の対談を掲載した『カメラホリック Vol.15』6月24日（水）発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、「カメラとフォトグラフィーと人」をテーマとするカメラ・写真誌「カメラホリック」の新刊『カメラホリック Vol.15』を6月24日（水）より全国の書店で発売いたします。
写真(アート)という名の線路に、終着駅はないのです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353339/images/bodyimage1】
「カメラと写真と人」をテーマとする、クオリティー・フォトマガジン「カメラホリック」の第15弾。大注目のボディやレンズが登場するなか、写真家はその最新製品をどう捉え、いったい何を撮るかを掘り下げる2大特集に加え、鉄道写真の神様・広田尚敬が冬の津軽、初夏の薩摩を撮り下ろした巻頭ギャラリー、野村誠一と山岸伸のビッグ対談など、これまで以上に充実した内容で、ライカユーザーのみならず、カメラや写真に興味はあってもなかなか一歩を踏み出せない、すべての趣味人にオススメできる一冊にいたします。
■企画内容
〈Opening Gallery〉
広田尚敬 真冬の津軽、初夏の薩摩を歩く。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353339/images/bodyimage2】
〈Special Talk〉
グラビアの巨人たち。
野村誠一 × 山岸 伸
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353339/images/bodyimage3】
特集(1) フルフレーム以外の意外性。
萩庭桂太／渡部さとる／中藤毅彦／赤城耕一
ハービー・山口／大西みつぐ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353339/images/bodyimage4】
特集(2) 写真家が試す、最新レンズ。
Noctilux-M f1.2/35mm ASPH. × 大門美奈
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II × 助川康史
Sigma 35mm F1.4 DG II Art × 豊田慶記
TAMRON 35-100mm F/2.8 Di III VXD × 豊田慶記
特集(3) 展示のスヽメ
渡部さとる／舞山秀一
特集(4) オマージュレンズをカジュアルに。
萩庭桂太
【商品情報】
カメラホリック Vol.15
● 定価：3,630円（税込）
● 版型：A4判
● ISBN-10：4798642088
● ISBN-13：978-4-7986-4208-6
【関連リンク】
●カメラホリック公式サイト
https://www.cameraholics.net/
●カメラホリック公式X
https://x.com/camera_holics
配信元企業：株式会社ホビージャパン
写真(アート)という名の線路に、終着駅はないのです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353339/images/bodyimage1】
「カメラと写真と人」をテーマとする、クオリティー・フォトマガジン「カメラホリック」の第15弾。大注目のボディやレンズが登場するなか、写真家はその最新製品をどう捉え、いったい何を撮るかを掘り下げる2大特集に加え、鉄道写真の神様・広田尚敬が冬の津軽、初夏の薩摩を撮り下ろした巻頭ギャラリー、野村誠一と山岸伸のビッグ対談など、これまで以上に充実した内容で、ライカユーザーのみならず、カメラや写真に興味はあってもなかなか一歩を踏み出せない、すべての趣味人にオススメできる一冊にいたします。
■企画内容
〈Opening Gallery〉
広田尚敬 真冬の津軽、初夏の薩摩を歩く。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353339/images/bodyimage2】
〈Special Talk〉
グラビアの巨人たち。
野村誠一 × 山岸 伸
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353339/images/bodyimage3】
特集(1) フルフレーム以外の意外性。
萩庭桂太／渡部さとる／中藤毅彦／赤城耕一
ハービー・山口／大西みつぐ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353339/images/bodyimage4】
特集(2) 写真家が試す、最新レンズ。
Noctilux-M f1.2/35mm ASPH. × 大門美奈
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II × 助川康史
Sigma 35mm F1.4 DG II Art × 豊田慶記
TAMRON 35-100mm F/2.8 Di III VXD × 豊田慶記
特集(3) 展示のスヽメ
渡部さとる／舞山秀一
特集(4) オマージュレンズをカジュアルに。
萩庭桂太
【商品情報】
カメラホリック Vol.15
● 定価：3,630円（税込）
● 版型：A4判
● ISBN-10：4798642088
● ISBN-13：978-4-7986-4208-6
【関連リンク】
●カメラホリック公式サイト
https://www.cameraholics.net/
●カメラホリック公式X
https://x.com/camera_holics
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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