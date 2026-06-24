音声IPゲートウェイ市場分析レポート（2026年）：2032年2865百万米ドル到達予測
音声IPゲートウェイ世界総市場規模
音声IPゲートウェイとは、従来の電話網（PSTN）とIPネットワーク（VoIP）を相互接続するための通信機器です。音声信号をデジタルデータへ変換し、IPネットワーク上で伝送できるようにすることで、異なる通信方式間の通話を可能にします。企業のIP電話システムや拠点間通信の効率化に活用され、通話コストの削減やネットワーク統合の実現に寄与します。また、既存の電話設備を活かしながら段階的なIP化を進められる点も特徴です。
図. 音声IPゲートウェイの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353494/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353494/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル音声IPゲートウェイのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
音声IPゲートウェイ市場分析｜SIP・VoIP・クラウドPBX移行における通信インフラ最適化
音声IPゲートウェイ市場は、従来のTDM/PSTN環境からVoIP・SIPベースのクラウド通信へ移行する過程において、通信インフラを接続する中核技術として重要性を高めております。特に企業のクラウドPBX導入やユニファイドコミュニケーション（UC）拡大に伴い、音声IPゲートウェイはレガシー電話網とIPネットワークを橋渡しする基盤装置として機能しております。主要キーワードとして「音声IPゲートウェイ」「SIP」「VoIP」「クラウドPBX」「TDM/PSTN」が本市場構造を規定しております。
YH Researchによると、グローバル音声IPゲートウェイ市場は2025年の19億1,400万米ドルから2032年には28億6,500万米ドルへ成長し、2026年～2032年のCAGRは6.1％と予測されております。2025年時点では販売台数約300万台、平均単価約600米ドル、年間生産能力約380万台、業界平均総利益率約35％という安定した収益構造が確認されております。直近6カ月では、クラウドPBX移行の加速とSBC/eSBC統合の進展により、ハイブリッド通信環境向け需要が拡大しております。
音声IPゲートウェイの技術構造は、SIPプロトコルを中核とし、アナログおよびPRI/TDM回線の音声信号を受信後、コーデック処理およびパケット化を通じてIP音声ストリームへ変換する点に特徴がございます。逆方向ではIPネットワーク上のSIPセッションおよびRTPメディアを従来電話機器向けフォーマットへ変換し、TDM/PSTN環境とクラウドPBX間の相互接続を実現いたします。これによりVoIP通信の安定性と互換性が確保されております。
産業構造としては、上流に通信グレードのSoC・DSP・CPU・ネットワーク半導体、PCBおよび筐体部材が存在し、EMS/ODMによる製造体制が主流でございます。下流では通信キャリア、ホステッドVoIP事業者、システムインテグレーター、中小企業、コールセンター、金融・医療・政府機関などが主要需要先となっております。特にレガシーPBXからクラウドPBXへの移行過程において、音声IPゲートウェイは段階的導入が進む投資対象となっております。
市場動向としては、PRI/E1回線の廃止、クラウド電話の普及、SBC統合の進展により、従来型TDM変換用途は縮小傾向にあります。一方で高密度・高セキュリティ・耐障害性を備えた製品需要は堅調であり、特に規制産業において重要性が増しております。今後は単なる変換装置から、クラウドUC基盤と連携する付加価値型通信ノードへと進化することが予測されます。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1366582/voice-ip-gateway
【本件に関するお問い合わせ先】
YH Research株式会社
URL：https://www.yhresearch.co.jp
住所：東京都中央区勝どき五丁目12番4-1203号
TEL：050-5840-2692（日本）；0081-5058402692（グローバル）
マーケティング担当：info@yhresearch.com
YH Researchについて
当社は、グローバル市場における企業の戦略意思決定を支える調査・分析の専門企業です。世界各地に拠点を持ち、160カ国以上の企業に対して、市場規模分析、競合評価、カスタムリサーチ、IPO支援、事業計画策定など、幅広いソリューションを提供しています。業界動向、市場構造、消費者ニーズを多角的に洞察することで、企業が迅速かつ的確に意思決定を行えるよう、実践的なインサイトと戦略立案を提供します。
配信元企業：YH Research株式会社
音声IPゲートウェイとは、従来の電話網（PSTN）とIPネットワーク（VoIP）を相互接続するための通信機器です。音声信号をデジタルデータへ変換し、IPネットワーク上で伝送できるようにすることで、異なる通信方式間の通話を可能にします。企業のIP電話システムや拠点間通信の効率化に活用され、通話コストの削減やネットワーク統合の実現に寄与します。また、既存の電話設備を活かしながら段階的なIP化を進められる点も特徴です。
図. 音声IPゲートウェイの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353494/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル音声IPゲートウェイのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
音声IPゲートウェイ市場分析｜SIP・VoIP・クラウドPBX移行における通信インフラ最適化
音声IPゲートウェイ市場は、従来のTDM/PSTN環境からVoIP・SIPベースのクラウド通信へ移行する過程において、通信インフラを接続する中核技術として重要性を高めております。特に企業のクラウドPBX導入やユニファイドコミュニケーション（UC）拡大に伴い、音声IPゲートウェイはレガシー電話網とIPネットワークを橋渡しする基盤装置として機能しております。主要キーワードとして「音声IPゲートウェイ」「SIP」「VoIP」「クラウドPBX」「TDM/PSTN」が本市場構造を規定しております。
YH Researchによると、グローバル音声IPゲートウェイ市場は2025年の19億1,400万米ドルから2032年には28億6,500万米ドルへ成長し、2026年～2032年のCAGRは6.1％と予測されております。2025年時点では販売台数約300万台、平均単価約600米ドル、年間生産能力約380万台、業界平均総利益率約35％という安定した収益構造が確認されております。直近6カ月では、クラウドPBX移行の加速とSBC/eSBC統合の進展により、ハイブリッド通信環境向け需要が拡大しております。
音声IPゲートウェイの技術構造は、SIPプロトコルを中核とし、アナログおよびPRI/TDM回線の音声信号を受信後、コーデック処理およびパケット化を通じてIP音声ストリームへ変換する点に特徴がございます。逆方向ではIPネットワーク上のSIPセッションおよびRTPメディアを従来電話機器向けフォーマットへ変換し、TDM/PSTN環境とクラウドPBX間の相互接続を実現いたします。これによりVoIP通信の安定性と互換性が確保されております。
産業構造としては、上流に通信グレードのSoC・DSP・CPU・ネットワーク半導体、PCBおよび筐体部材が存在し、EMS/ODMによる製造体制が主流でございます。下流では通信キャリア、ホステッドVoIP事業者、システムインテグレーター、中小企業、コールセンター、金融・医療・政府機関などが主要需要先となっております。特にレガシーPBXからクラウドPBXへの移行過程において、音声IPゲートウェイは段階的導入が進む投資対象となっております。
市場動向としては、PRI/E1回線の廃止、クラウド電話の普及、SBC統合の進展により、従来型TDM変換用途は縮小傾向にあります。一方で高密度・高セキュリティ・耐障害性を備えた製品需要は堅調であり、特に規制産業において重要性が増しております。今後は単なる変換装置から、クラウドUC基盤と連携する付加価値型通信ノードへと進化することが予測されます。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1366582/voice-ip-gateway
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TEL：050-5840-2692（日本）；0081-5058402692（グローバル）
マーケティング担当：info@yhresearch.com
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