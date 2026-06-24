「日本のデータセンター向けGPU市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMordor Intelligence（モードーインテリジェンス）の英文調査報告書「日本のデータセンター向けGPU市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年-Japan Data Center GPU - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の販売を2026年6月24日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
日本のデータセンター向けGPU市場規模は、2025年の26億8,000万米ドルから2026年には31億2,000万米ドルに拡大し、2031年には55億7,000万米ドルに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）12.33%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。ハイパースケーラーや経済産業省（METI）による強力なソブリンAI投資が資本流入を支え、企業は生成AIをコアワークフローに組み込む競争を繰り広げ、トレーニングおよび推論アクセラレータの需要を押し上げています。液冷式GPUラックは、浸漬構成で電力使用効率（PUE）1.02を達成し、空冷式システムに取って代わりつつあり、日本の電気料金が高いにもかかわらず運用コストを削減しています。AMD InstinctやIntel Gaudiアクセラレータに牽引される供給側の多様化は、NVIDIAに価格競争圧力をかけ、イーサネットベースのスケールアウトアーキテクチャの採用を促進しています。しかしながら、東京の電力網容量の制約と耐震基準への対応コストが、データセンター構築の経済性を常に監視しており、既存施設の転用や地方都市への展開が促進されています。
レポートの要点
●展開タイプ別に見ると、クラウドデータセンターが2025年の売上高シェア56.13%で首位を占め、エッジコンピューティング施設は2031年まで最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。
●GPUタイプ別に見ると、トレーニング用GPUが2025年の日本のデータセンターGPU市場シェアの54.68%を占め、推論用GPUは2026年から2031年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。
●インターコネクト別に見ると、PCIeベースのアクセラレータが2025年の日本のデータセンターGPU市場規模の68.74%を占め、高帯域幅のNVLinkおよびInfiniBand GPUが最も急速に普及しています。
●ワークロード別に見ると、人工知能（AI）と機械学習が2025年に55.26%のシェアを占めています。グラフィックスおよびビジュアライゼーション関連のワークロードは、2031年まで最も力強い成長を遂げると予測されています。
●エンドユーザー別に見ると、2025年には企業が収益の52.43%を占め、GPUの調達増加率においてハイパースケーラーや公共機関の購入者を上回り続けると見込まれています。
本レポートで取り上げている企業一覧：
NVIDIA Corporation
Advanced Micro Devices Inc.
Intel Corporation
Fujitsu Limited
NEC Corporation
Arm Holdings plc
Amazon Web Services Inc.
Google LLC
Microsoft Corporation
Alibaba Cloud (Alibaba Group Holding Limited)
Oracle Corporation
IBM Corporation
Tencent Cloud (Tencent Holdings Limited)
Giga Computing Technology Co. Ltd.
Graphcore Limited
SambaNova Systems Inc.
Huawei Technologies Co. Ltd.
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
日本のデータセンター向けGPU市場規模は、2025年の26億8,000万米ドルから2026年には31億2,000万米ドルに拡大し、2031年には55億7,000万米ドルに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）12.33%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。ハイパースケーラーや経済産業省（METI）による強力なソブリンAI投資が資本流入を支え、企業は生成AIをコアワークフローに組み込む競争を繰り広げ、トレーニングおよび推論アクセラレータの需要を押し上げています。液冷式GPUラックは、浸漬構成で電力使用効率（PUE）1.02を達成し、空冷式システムに取って代わりつつあり、日本の電気料金が高いにもかかわらず運用コストを削減しています。AMD InstinctやIntel Gaudiアクセラレータに牽引される供給側の多様化は、NVIDIAに価格競争圧力をかけ、イーサネットベースのスケールアウトアーキテクチャの採用を促進しています。しかしながら、東京の電力網容量の制約と耐震基準への対応コストが、データセンター構築の経済性を常に監視しており、既存施設の転用や地方都市への展開が促進されています。
レポートの要点
●展開タイプ別に見ると、クラウドデータセンターが2025年の売上高シェア56.13%で首位を占め、エッジコンピューティング施設は2031年まで最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。
●GPUタイプ別に見ると、トレーニング用GPUが2025年の日本のデータセンターGPU市場シェアの54.68%を占め、推論用GPUは2026年から2031年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。
●インターコネクト別に見ると、PCIeベースのアクセラレータが2025年の日本のデータセンターGPU市場規模の68.74%を占め、高帯域幅のNVLinkおよびInfiniBand GPUが最も急速に普及しています。
●ワークロード別に見ると、人工知能（AI）と機械学習が2025年に55.26%のシェアを占めています。グラフィックスおよびビジュアライゼーション関連のワークロードは、2031年まで最も力強い成長を遂げると予測されています。
●エンドユーザー別に見ると、2025年には企業が収益の52.43%を占め、GPUの調達増加率においてハイパースケーラーや公共機関の購入者を上回り続けると見込まれています。
本レポートで取り上げている企業一覧：
NVIDIA Corporation
Advanced Micro Devices Inc.
Intel Corporation
Fujitsu Limited
NEC Corporation
Arm Holdings plc
Amazon Web Services Inc.
Google LLC
Microsoft Corporation
Alibaba Cloud (Alibaba Group Holding Limited)
Oracle Corporation
IBM Corporation
Tencent Cloud (Tencent Holdings Limited)
Giga Computing Technology Co. Ltd.
Graphcore Limited
SambaNova Systems Inc.
Huawei Technologies Co. Ltd.