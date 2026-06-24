AsiaNet 201597

戦略的資本局、米国内の重要サプライチェーンを確保するために建設される完全統合型の国内レアアース分離・金属化処理プラットフォーム「フリーダム・ファシリティ」の建設に向け、5億ドルの長期債務性資金を条件付きで確約

マサチューセッツ州バーリントン発, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 米国戦争省（Department of War）傘下の戦略的資本局（Office of Strategic Capital）とフェニックス・テーリングス（Phoenix Tailings）は本日、米国の産業基盤における最も重要な課題の一つであるレアアースの中流（ミッドストリーム）加工に対処するための戦略的投資を発表した。

戦略的資本局は、「フリーダム・ファシリティ（Freedom Facility）」の建設に向け、5億ドルの長期債務性資金を条件付きで確約した。この資金は、米国のレアアース産業基盤を再構築するための約10億ドル規模の包括的資金調達イニシアティブの中核をなすものである。同施設は稼働開始後、多様な原料を処理し、米国の産業界、防衛システム、および同盟国のサプライチェーンに必要とされる軽希土類金属および重希土類金属を生産する。

レアアースの中流サプライチェーンは、鉱山やリサイクル業者などの原料供給者と、下流の製造業者およびエンドユーザーを結ぶ重要な結節点である。現在、米国の防衛システム、先端製造業、エネルギーインフラ、および消費者向けテクノロジーは、環境、社会、地政学上の大きなリスクを伴う工程によって海外で精製された重要素材に大きく依存している。

強靭なサプライチェーンの確立は、米国およびその同盟国にとって国家安全保障上の至上命題である。

戦略的資本局長であり、戦争副長官スティーブ・フェインバーグ（Steve Feinberg）氏の上席顧問を務めるデイヴィッド・A・ローチ（David A. Lorch）氏は、次のように述べている。「重要鉱物およびレアアースの国内加工を支援することは、OSCにとって重点分野です。フェニックス・テーリングスが担うレアアースの中流加工能力は、早急に解消すべき重要な能力ギャップです。フェニックス・テーリングスによるフリーダム・ファシリティの建設を支援できることを大変うれしく思います。同施設は、米国における鉱山から磁石に至るサプライチェーン全体を強化するうえで、重要な一歩となります。」

レアアースのバリューチェーンにおいて最も制約の大きい領域である中流加工は、強靭な国内レアアース産業を発展させるうえで不可欠である。フリーダム・ファシリティは、鉱山、リサイクル業者、製造業者、政府機関にサービスを提供できる大規模な分離・金属化処理能力を構築することにより、サプライチェーン上の制約に対処するよう設計されている。

フェニックス・テーリングス共同創業者兼最高商業責任者のアンソニー・バラドン（Anthony Balladon）氏は、次のように述べている。「このような中流施設を構築することで、市場のほぼすべての領域を支え、レアアースセクターを真に協調的な産業として再構築することができます。最終顧客が緊急に必要とするレアアース金属を確実に入手できるようにするとともに、鉱山やリサイクル業者からその生産物を購入することで、それらの事業者の立ち上げを支援します。そうした生産物は、そうでなければ他国を経由せざるを得ません。フリーダム・ファシリティは、西側諸国における強靭なレアアースサプライチェーンの基幹として機能するよう設計されています。」

フリーダム・ファシリティは、濃縮物、リサイクル材料、二次資源など、多様な原料から軽希土類金属および重希土類金属の双方を生産する。この柔軟性により、変化する国家安全保障上および商業上の需要に迅速に適応できる、完全統合型で機動的かつ強靭なサプライチェーンが確保される。同施設は、国内で管理された技術および知的財産を活用するよう設計されており、懸念対象外国事業体（FEOC）への依存を低減する。初期操業は2028年を目標としている。

フェニックス・テーリングスの加工プラットフォームは、高度化学技術、産業用ハードウェア、デジタルインフラという三つの中核的な技術基盤の上に構築されている。公衆衛生上の大きなリスク、労働者の安全に関する危険、および高いエネルギーコストを伴う従来工法とは異なり、フェニックス・テーリングスは最先端技術を活用し、クリーンで安全、かつ経済的に競争力のある操業を実現している。

フェニックス・テーリングス共同創業者兼最高技術責任者（CTO）のトマス・ビジャロン・ジュニア博士（Dr. Tomas Villalón Jr.）は、次のように述べている。「私たちは、レアアースや重要金属を生産するより優れた方法があると信じ、自宅の裏庭でフェニックス・テーリングスを創業しました。戦略的資本局によるこの戦略的投資により、米国が数十年にわたり欠いてきたインフラを整備するとともに、先端技術によって、より安全で、よりクリーンで、より競争力の高いレアアース産業を実現できることを示すことが可能になります。」

フェニックス・テーリングス共同創業者兼最高経営責任者（CEO）のニコラス・マイヤーズ（Nicholas Myers）氏は、次のように述べている。「フェニックス・テーリングスのすべてのチームメンバーは、私たちに託された責任を理解しています。何が懸かっているのかを理解しており、失敗が許されないことも肝に銘じています。この使命は、一企業の枠を超えるものです。それは、米国の産業を強化し、重要サプライチェーンを確保し、そしてわが国が繁栄するために必要な資源を確保することです。米国国民の皆様に対し、私たちはこの使命を果たすためにたゆまぬ努力を続け、その期待に必ずや応えることをお約束いたします。」

OSCとフェニックス・テーリングスとの間の条件付き融資確約には、当該融資の実行に向けて同社が履行すべき追加の標準的な手続きが定められており、財務、法務、技術その他のデューデリジェンス要件の充足が含まれる。

フェニックス・テーリングスについて

フェニックス・テーリングスは、世界で最も先進的なレアアースおよび重要鉱物製造プラットフォームを構築している。同社は、革新的な化学技術、産業用ハードウェア、デジタルインフラを組み合わせ、現代のテクノロジーを支える素材を生産している。国内の精製および金属生産能力を再構築することにより、フェニックス・テーリングスは米国の産業基盤を強化し、重要サプライチェーンを確保し、先端製造業の未来を加速させている。

戦争省 戦略的資本局について

戦略的資本局は、重要技術およびそのバリューチェーンに資本を投入・誘致し、生産能力の拡大と米国の国家安全保障の強化に必要な長期資金を提供している。

お問い合わせ先

Brian Jencunas

+1-508-596-6366

press@phoenixtailings.com







（日本語リリース：クライアント提供）