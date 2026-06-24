女性社員比率約70％、2026年は女性5名・男性1名が育児休業を取得・取得予定

東京・池袋を拠点にコンタクトセンター事業を展開するCENTRIC株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：山田 亮、以下「CENTRIC」）沖縄支店では、地域における雇用創出と人材確保に取り組むとともに、従業員がライフステージの変化に応じて安心して働き続けられる職場環境づくりを推進しております。 沖縄支店では女性社員が約70％を占めており、子育てをしながら働く社員も多く在籍しています。 また、育児や家庭との両立を図りながら管理職として活躍する社員もおり、ライフステージの変化に応じて働き続けながらキャリア形成を目指せる環境づくりを進めています。 子育て中であっても責任ある業務に挑戦できる環境を整えることで、多様な人材が長く活躍できる職場づくりに取り組んでいます。

育児休業取得率100％を継続

沖縄支店では、育児休業の取得を希望する従業員が制度を利用しやすい職場づくりを推進しています。 2026年は女性5名、男性1名が育児休業を取得、または取得を予定しており、性別を問わず育児と仕事の両立を支援しています。 近年は男性の育児休業取得促進が社会的な課題として注目されていますが、当支店においても男性従業員が育児休業を取得できる環境づくりを進めています。 また、育児休業取得率100％を継続しており、育児を理由としてキャリア形成を諦めることなく働き続けられる職場環境の実現を目指しています。 沖縄支店では、制度面の整備だけでなく、社員同士の交流を深める取り組みにも力を入れています。年に2回、ご家族も参加できるレクリエーションを開催しているほか、年1回のバーベキューイベントも実施しており、社員とその家族とのつながりを大切にしています。

「こどもまんなか応援サポーター」への登録

沖縄支店では、こども家庭庁が推進する「こどもまんなか社会」の趣旨に賛同し、2024年11月に「こどもまんなか応援サポーター」へ登録しました。 子どもたちの健やかな成長を支えるためには、保護者が安心して働ける環境づくりも重要であると考えています。 今後も、子育て世代を含むすべての従業員が安心して働き続けられる職場環境づくりを推進してまいります。

沖縄支店長代理 コメント

沖縄支店では、子育て中の社員が多く活躍しており、仕事と家庭を両立しながら安心して働ける環境づくりを大切にしています。 育児休業の取得は特別なことではなく、必要なときに誰もが利用できる制度であるべきだと考えています。今後も『こどもまんなか』の考え方を大切にしながら、従業員一人ひとりが長く活躍できる職場づくりに取り組んでまいります。

(過去プレスリリース) CENTRIC沖縄支店「こどもまんなか応援サポーター」 登録のお知らせ https://centric.co.jp/news/1478/

会社概要

会社名：CENTRIC株式会社 代表者：代表取締役 山田 亮 所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-9 第三共立ビル5F 設立日：2009 年 4 月 6 日 事 業：BPO総合支援サービス コンタクトセンター運営、コンタクトセンターコンサルティング 音声感情解析サービス開発研究および販売 URL ：https://centric.co.jp/ 備 考：2009年創業。コンタクトセンターコンサルティング事業からスタート。 「心豊かな社会の実現」というミッションのもと、 業務の企画・設計から運用まで、 ワンストップサービスを様々な企業様へ提供。 2017年「最もお客様を大切にするコンタクトセンター」を コンセプトに熊本に自社内初のコンタクトセンターを設立し、 2018年に和歌山にもセンターを設立。 2022年には元々支店のあった沖縄に自社センターを設立し 全国3拠点にて運営。ECを主としたコンタクトセンターの 運営・コンサルティングを行なっている。 近年ではEC通販のみならず、健康診断データ入力代行の医療系BPOや 人事労務にまつわるコーポレートBPO、地方自治体の代行として、 住民や企業の皆様をサポートする官公庁系BPO等、 BPO総合支援事業者として様々なBPO事業を展開している。