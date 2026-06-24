株式会社ピー・エス・コープ（横浜市 代表取締役社長 佐々木達明）が運営するフルーツタルトの専門店「ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー 」全店と一部カフェ店舗で、2026年6月24日（水）より七夕の夜にキラキラ輝く華やかなタルトを販売中です。

夜空の織姫と彦星に想いを馳せる、天の川をイメージしたタルト

カスタードタルトに爽やかなギリシャヨーグルトクリームといちごクリームを重ね、みずみずしい白桃を贅沢に飾りました。ホイップクリームといちごクリームをしぼり、天の川にみたてた限定のタルトです。

【商品名】白桃とギリシャヨーグルト・天の川タルト 【サイズ・価格】1whole（14cm） \4,580(税込) 【販売期間】2026年6月24日（水）～7月7日（火） 【販売店舗】ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー全店、ラ・メゾン アンソレイユターブル アトレマルヒロ店、グランデュオ蒲田店、ルミネ町田店、調布パルコ店、ペリエ千葉店、シャポー船橋店、ららぽーと横浜店、ランドマークプラザ店

七夕の夜空をイメージした爽やかなムースケーキ

https://yoyaku.la-maison.jp/

なめらかなフロマージュムースに旬のみずみずしい白桃を爽やかなブルージュレにとじ込めました。

【商品名】＜ガトー・ジュレ＞エトワール 【サイズ・価格】1whole(12cm) \3,200(税込) 【販売期間】2026年6月24日（水）～7月7日（火） 【販売店舗】ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー全店、ラ・メゾン アンソレイユターブル アトレマルヒロ店、グランデュオ蒲田店、ルミネ町田店、調布パルコ店、ペリエ千葉店、シャポー船橋店、ららぽーと横浜店、ランドマークプラザ店

https://yoyaku.la-maison.jp/

ブランド紹介

■ラ・メゾン アンソレイユターブルとは ラ・メゾンは、こだわりタルトの専門店。産地で探した旬の果実を惜しみなく使ったフルーツタルトを主役に、お食事のための季節の一皿など、様々なメニューを取り揃えております。 今日のごほうびになるとびきりの味わいで、「リュクス～心を満たす本物の贅沢～」なひとときをお楽しみください。 ■ショップ一覧 https://www.la-maison.jp/shop/index.html ▼公式ホームページはこちら https://la-maison.jp/ ▼オンラインショップはこちら https://www.la-maison-online.jp/