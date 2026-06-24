ビーテック株式会社が運営する「ノベルティのお菓子屋さん」は、コミックマーケットをはじめとした同人イベント向け特集ページ「コミケ特集 夏 2026（コミオカ）」を公開しました。

■コミケ特集 夏 2026（コミオカ）

近年、同人イベントや展示イベントでは、オリジナルグッズに加えて、作品やブランドの世界観を表現できる食品ノベルティへの関心も高まっています。 そこでノベルティのお菓子屋さんでは、コミックマーケットなどのイベントで活用しやすい商品を集めた特集ページ「コミオカ」を公開しました。

■ サークル参加者や企業ブース担当者向けに商品を紹介

コミオカでは、同人サークルの頒布物のおまけや差し入れ、企業ブースでの配布など、さまざまな用途に活用できるオリジナルお菓子ノベルティを紹介しています。 パッケージやラベルにオリジナルデザインを使用できる商品もあり、作品やブランドのPRツールとして活用されています。

■ 小ロット対応の商品も多数

ノベルティのお菓子屋さんでは、小ロットから制作できる商品も多数取り扱っています。 特集掲載商品のほかにも、オリジナルデザインで制作できるプリントクッキーやミントタブレット、おやつカップ、ロールフォーチュンクッキーなど、多彩なお菓子ノベルティを展開しています。 イベントの規模や用途に合わせて選べることも特長のひとつです。

■ コミックマーケットや同人イベントのノベルティ選びに

同人イベントでは、作品やブランドを印象付けるための配布物選びも重要なポイントとなります。 コミオカでは、イベントでの配布やPRに活用できる商品を紹介しています。 コミックマーケットや同人イベント向けのオリジナルお菓子ノベルティをご検討中の方は、ぜひご覧ください。

会社概要

https://novelty.btech.jp/comioka/ https://novelty.btech.jp/

商号 ： ビーテック株式会社 代表者 ： 代表取締役 石原 康次 所在地 ： ［本社］ 〒297-0121 千葉県長生郡長南町長南2032-1 ［長野工場］ 〒380-0913 長野県長野市川合新田3411 ［東京営業所］〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-27-5 設立 ： 2004年5月7日 事業内容： 菓子の企画・製造・販売 資本金 ： 1,000万円 URL ： https://btech.jp/

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