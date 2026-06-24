山津製陶株式会社（グループ会社：株式会社おぎそ、岐阜県土岐市駄知町）が展開するブランド「YAMATSU STANDARD」の深皿「リネア」シリーズの黒耀カラーが、このたび累計自社販売数1,000枚を突破しました。 明治36年創業の美濃焼メーカーによる確かな品質とシンプルなデザインが、ご家庭からレストランやホテルなどのプロユースまで、幅広く支持されています。

毎日の食卓に求められる「本質的な美しさ」

現代の暮らしは、情報や物にあふれています。 しかし、本当に大切なものは、実はとてもシンプルなのかもしれません。 「YAMATSU STANDARD」は、そんな相手を想う気持ちから生まれました。 リネア深皿の黒耀カラーは、しっとり宿るマットな濃淡と、高級感のある上質な表情が特徴です。 縁に広がる穏やかな線が落ち着いた食卓を演出し、余計な装飾を削ぎ落とした本質的な美しさが、普段のお料理を華やかにします。 シンプルなフォルムだからこそ、料理が引き立ち、食材の色や香りが際立つ。 大切な人との笑顔に自然と目が向く、そうした日常を叶える器として、家庭からレストランまで多くの場所で活躍しています。

プロの現場からも信頼される品質

この深皿は、家庭での使用だけでなく、レストランやホテルなどの飲食業界でも採用される、プロユースの器です。 1,000枚達成の背景には、見た目の美しさだけでなく、毎日の使用に耐える品質への徹底的なこだわりがあります。 120年以上の歴史を持つ山津製陶によって生み出された器は、優れた強度を備えており、電子レンジ、オーブン、食器洗浄乾燥機に対応。 また熱や酸にも強い耐久性を備えています。 サイズ展開も豊富で、全8種(28cm、25cm、22cm、19cm、16cm、14cm、13cm、10cm)と、あらゆるシーンに対応できるラインアップ。 日常使いから特別なおもてなし、プロの現場まで。 様々なシーンで活躍する万能性も、多くのお客様に選ばれた理由です。

次世代につながる取り組み

山津製陶は、破損した食器を回収し、粉砕した素材と陶土と混ぜ合わせて「リサイクル食器」を新しく製造するなど、環境配慮型のものづくりを実践。 確かな品質と、社会責任の両立を目指しています。 流行に左右されない、普遍的な美しさ。 何年経っても色あせない品質。 私たちは、そんな確かなものづくりの想いとともに、永く愛される器を皆さまの元へお届けします。

商品概要

商品名：リネア 深皿 カラー：黒耀(ブラック) 材質：磁器製 耐久性：電子レンジ・オーブン・食器洗浄乾燥機対応 サイズ：8種(28cm、25cm、22cm、19cm、16cmオートミル、14cm、13cm、10cm) 価格：550円(税込)～1980円(税込)

会社概要

企業名：山津製陶株式会社 親会社：株式会社おぎそ 所在地：岐阜県土岐市駄知町1468 代表者：小木曽剛史 創業：明治36年（1903年） 事業内容：食器の企画・製造・販売