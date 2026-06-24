ICT株式会社(所在地：兵庫県姫路市、以下「当社」、代表：宇治 貴博)は、中小企業・個人事業主向けWEBセキュリティ＆高速化サービス「SpeeQure(スピーキュア)」の提供を2026年6月24日より開始します。サーバー移管が不要で、DNS設定の変更だけで導入できる手軽さと、月額10,000円～という業界最安水準の価格帯が特長です。また、リリースを記念して2026年7月末まで全プランの初期費用が無料となるキャンペーンを実施します(通常30,000円～100,000円)。年々深刻化するサイバー攻撃の脅威に対し、専門知識がなくても「鉄壁」のセキュリティ環境を手に入れられるサービスの登場により、対策を後回しにしてきた多くの中小企業のWEBサイト保護を強力に後押しします。





SpeeQure





■背景：深刻化する中小企業へのサイバー攻撃

IPA(情報処理推進機構)の「情報セキュリティ10大脅威」をはじめ、近年は中小企業・小規模事業者を狙ったサイバー攻撃が急増しています。しかし「対策が必要とわかっていても、コストや専門知識の壁から導入を諦めている」という企業担当者の声は後を絶ちません。





具体的には、以下のような課題が多くの担当者を悩ませています。

・「セキュリティが甘い」と指摘されたが、社内に専任エンジニアがいない

・WAF導入やサーバー移管の見積もりが高額で、社内稟議が通らない

・サーバー移行でサイトが壊れるリスクが怖くて動けない





SpeeQureは、こうした「セキュリティ対策の3つの壁(コスト・専門知識・移行リスク)」を一度に解消するために開発されました。









■サービス概要

サービス名 ： SpeeQure(スピーキュア)

提供開始日 ： 2026年6月24日

提供元 ： ICT株式会社

サービスURL： https://lp.speequre.com/





SpeeQureは、WEBサイトのセキュリティ強化と表示高速化を「DNS設定の変更だけ」で実現するクラウド型サービスです。サーバー本体には一切触れず、サイト手前に「盾」を設置するイメージで、以下の3機能をワンパッケージで提供します。





サービス概要





◎3つの機能

(1)データの暗号化(SSL)

SSL証明書の費用・管理の手間がゼロ。全プラン標準搭載。





(2)サイバー攻撃の防御(WAF＋IPS)

SQLインジェクション・XSS・ディレクトリトラバーサルなど多様な攻撃を遮断。ブロックモードと検知モード＋IPSの2モードを選択可能で、導入後もモード変更に対応。





(3)ページ表示の高速化(キャッシュサーバー)

キャッシュ配信で読み込み時間を短縮。アクセス集中によるサイトダウンや表示遅延を防止。





3つの機能





■選ばれる3つの理由

【移管不要】今のサーバー・ドメイン・制作会社のままで導入可能

DNS設定を変更するだけでアクセスをSpeeQure経由に切り替えるため、サーバー本体のデータや構成には一切触れません。移行によるサイト表示崩れのリスクがなく、既存の制作会社・ベンダーとの契約もそのまま継続できます。





【コスト革命】月額10,000円～の「全部入り」価格

一般的なWAF導入・CDN設定は初期費用だけで10万円以上かかるケースも少なくありません。SpeeQureは月額10,000円～(ライトプラン)という圧倒的なコストパフォーマンスで、社内稟議もスムーズに通せる価格帯を実現しました。さらに、2026年7月末までのリリース記念キャンペーン期間中は、全プランの初期費用が無料となります。ライトプランで通常30,000円、プレミアムプランでは通常100,000円以上の初期費用が0円になるこの機会に、「まず試してみたい」という方も、コストを一切気にせず導入いただけます。





【丸投げOK】専門知識不要・プロエンジニアが運用サポート

初期設定から運用の調整、誤検知への対応まで、プロのエンジニアがサポートします。セキュリティの専門知識がなくても安心して導入・運用が可能です。(サポート内容はプランにより異なります)





選ばれる3つの理由





■料金プラン

【ライト(Light)】

推奨サイト ： 小規模・静的サイト

初期費用 ： 30,000円

月額費用 ： 10,000円

SSL証明書 ： 標準SSL込み

WAF・IPS(防御)： カスタマイズ有料

キャッシュ設定： カスタマイズ有料

サポート ： 標準サポート





【スタンダード(Standard)】

推奨サイト ： WordPress等の動的サイト

初期費用 ： 50,000円

月額費用 ： 30,000円

SSL証明書 ： 標準SSL込み

WAF・IPS(防御)： カスタマイズ無料(月1回)

キャッシュ設定： カスタマイズ無料(月1回)

サポート ： 標準サポート





【プレミアム(Premium)】

推奨サイト ： 大規模・キャンペーンサイト

初期費用 ： 100,000円～

月額費用 ： 50,000円～

SSL証明書 ： 標準SSL込み

WAF・IPS(防御)： カスタマイズ無料(無制限)

キャッシュ設定： カスタマイズ無料(無制限)

サポート ： 優先サポート





※マイナンバー(個人番号)を取り扱うシステム、および高度な法的分離要件が必要なシステムは対象外となります。









■無料相談・デモのご案内

「自社サイトにどれくらい攻撃が来ているか知りたい」という方向けに、実際の攻撃ログをご覧いただける無料相談・デモを実施しています。なお、2026年7月末までのリリース記念キャンペーン期間中は、全プランの初期費用が無料(通常30,000円～100,000円)となります。この機会にぜひお気軽にお問い合わせください。





WEB ： https://lp.speequre.com/

電話： 050-3645-2121





リリース記念キャンペーン





■会社概要

会社名 ： ICT株式会社

所在地 ： 〒670-0046 兵庫県姫路市東雲町5-6-2 電交社ビル2F

電話番号： 050-3645-2121

FAX ： 050-3588-6508

事業内容： WEBセキュリティ・高速化サービスの提供

URL ： http://www.ictinc.co.jp









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ICT株式会社 インフラ・セキュリティ

担当 ： 上山 博也

Mail ： info@ictinc.co.jp