「社内にエンジニアがいない」中小企業のWebサイトを守る DNS設定変更だけで導入できるセキュリティ＆高速化サービス「SpeeQure」が月額1万円から登場
ICT株式会社(所在地：兵庫県姫路市、以下「当社」、代表：宇治 貴博)は、中小企業・個人事業主向けWEBセキュリティ＆高速化サービス「SpeeQure(スピーキュア)」の提供を2026年6月24日より開始します。サーバー移管が不要で、DNS設定の変更だけで導入できる手軽さと、月額10,000円～という業界最安水準の価格帯が特長です。また、リリースを記念して2026年7月末まで全プランの初期費用が無料となるキャンペーンを実施します(通常30,000円～100,000円)。年々深刻化するサイバー攻撃の脅威に対し、専門知識がなくても「鉄壁」のセキュリティ環境を手に入れられるサービスの登場により、対策を後回しにしてきた多くの中小企業のWEBサイト保護を強力に後押しします。
SpeeQure
■背景：深刻化する中小企業へのサイバー攻撃
IPA(情報処理推進機構)の「情報セキュリティ10大脅威」をはじめ、近年は中小企業・小規模事業者を狙ったサイバー攻撃が急増しています。しかし「対策が必要とわかっていても、コストや専門知識の壁から導入を諦めている」という企業担当者の声は後を絶ちません。
具体的には、以下のような課題が多くの担当者を悩ませています。
・「セキュリティが甘い」と指摘されたが、社内に専任エンジニアがいない
・WAF導入やサーバー移管の見積もりが高額で、社内稟議が通らない
・サーバー移行でサイトが壊れるリスクが怖くて動けない
SpeeQureは、こうした「セキュリティ対策の3つの壁(コスト・専門知識・移行リスク)」を一度に解消するために開発されました。
■サービス概要
サービス名 ： SpeeQure(スピーキュア)
提供開始日 ： 2026年6月24日
提供元 ： ICT株式会社
サービスURL： https://lp.speequre.com/
SpeeQureは、WEBサイトのセキュリティ強化と表示高速化を「DNS設定の変更だけ」で実現するクラウド型サービスです。サーバー本体には一切触れず、サイト手前に「盾」を設置するイメージで、以下の3機能をワンパッケージで提供します。
サービス概要
◎3つの機能
(1)データの暗号化(SSL)
SSL証明書の費用・管理の手間がゼロ。全プラン標準搭載。
(2)サイバー攻撃の防御(WAF＋IPS)
SQLインジェクション・XSS・ディレクトリトラバーサルなど多様な攻撃を遮断。ブロックモードと検知モード＋IPSの2モードを選択可能で、導入後もモード変更に対応。
(3)ページ表示の高速化(キャッシュサーバー)
キャッシュ配信で読み込み時間を短縮。アクセス集中によるサイトダウンや表示遅延を防止。
3つの機能
■選ばれる3つの理由
【移管不要】今のサーバー・ドメイン・制作会社のままで導入可能
DNS設定を変更するだけでアクセスをSpeeQure経由に切り替えるため、サーバー本体のデータや構成には一切触れません。移行によるサイト表示崩れのリスクがなく、既存の制作会社・ベンダーとの契約もそのまま継続できます。
【コスト革命】月額10,000円～の「全部入り」価格
一般的なWAF導入・CDN設定は初期費用だけで10万円以上かかるケースも少なくありません。SpeeQureは月額10,000円～(ライトプラン)という圧倒的なコストパフォーマンスで、社内稟議もスムーズに通せる価格帯を実現しました。さらに、2026年7月末までのリリース記念キャンペーン期間中は、全プランの初期費用が無料となります。ライトプランで通常30,000円、プレミアムプランでは通常100,000円以上の初期費用が0円になるこの機会に、「まず試してみたい」という方も、コストを一切気にせず導入いただけます。
【丸投げOK】専門知識不要・プロエンジニアが運用サポート
初期設定から運用の調整、誤検知への対応まで、プロのエンジニアがサポートします。セキュリティの専門知識がなくても安心して導入・運用が可能です。(サポート内容はプランにより異なります)
選ばれる3つの理由
■料金プラン
【ライト(Light)】
推奨サイト ： 小規模・静的サイト
初期費用 ： 30,000円
月額費用 ： 10,000円
SSL証明書 ： 標準SSL込み
WAF・IPS(防御)： カスタマイズ有料
キャッシュ設定： カスタマイズ有料
サポート ： 標準サポート
【スタンダード(Standard)】
推奨サイト ： WordPress等の動的サイト
初期費用 ： 50,000円
月額費用 ： 30,000円
SSL証明書 ： 標準SSL込み
WAF・IPS(防御)： カスタマイズ無料(月1回)
キャッシュ設定： カスタマイズ無料(月1回)
サポート ： 標準サポート
【プレミアム(Premium)】
推奨サイト ： 大規模・キャンペーンサイト
初期費用 ： 100,000円～
月額費用 ： 50,000円～
SSL証明書 ： 標準SSL込み
WAF・IPS(防御)： カスタマイズ無料(無制限)
キャッシュ設定： カスタマイズ無料(無制限)
サポート ： 優先サポート
※マイナンバー(個人番号)を取り扱うシステム、および高度な法的分離要件が必要なシステムは対象外となります。
■無料相談・デモのご案内
「自社サイトにどれくらい攻撃が来ているか知りたい」という方向けに、実際の攻撃ログをご覧いただける無料相談・デモを実施しています。なお、2026年7月末までのリリース記念キャンペーン期間中は、全プランの初期費用が無料(通常30,000円～100,000円)となります。この機会にぜひお気軽にお問い合わせください。
WEB ： https://lp.speequre.com/
電話： 050-3645-2121
リリース記念キャンペーン
■会社概要
会社名 ： ICT株式会社
所在地 ： 〒670-0046 兵庫県姫路市東雲町5-6-2 電交社ビル2F
電話番号： 050-3645-2121
FAX ： 050-3588-6508
事業内容： WEBセキュリティ・高速化サービスの提供
URL ： http://www.ictinc.co.jp
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
ICT株式会社 インフラ・セキュリティ
担当 ： 上山 博也
Mail ： info@ictinc.co.jp