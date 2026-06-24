体験型「セサミストリート クーリングスポット」を店頭にて期間限定開設　ハンズとビオレが手を組んで暑さ対策！

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、花王株式会社(本社：東京都中央区)のスキンケアブランド「ビオレ」と共に、近年深刻化する「酷暑」に対し、単なる商品の販売に留まらず、機能性とたのしさを掛け合わせた暑さ対策を提案するため、2026年6月29日（月）より、博多店・新宿店・京都店の3都市の店舗を巡る体験型「セサミストリート クーリングスポット」を期間限定で順次展開いたします。

世界中で人気を集める「セサミストリート」のキャラクターたちに彩られたブースで人気アイテム「ビオレ 冷タオル」をはじめとしたひんやりグッズを五感で体験いただけます。

取り組みの背景

昨今深刻化する日本の夏は今年も過酷な暑さが見込まれており、熱中症リスクの軽減や暑さ対策の重要性はこれまで以上に高まっています。「酷暑」という社会課題に対し、単なる商品の販売に留まらず、エンターテインメント性と機能性を掛け合わせた新しい暑さ対策を提案してまいります。

開催概要

店舗内で設置される特設ブースでは、エルモやクッキーモンスターなど、幅広い世代に親しまれるセサミストリートのキャラクターたちで演出された空間となっています。特設ブースでは期間中、毎日先着で「ビオレ 冷タオル セサミストリートデザイン」現品を1包プレゼントいたします。またSNS投稿イベントなども開催を予定しております。

※各日無くなり次第終了

【開催店舗・実施日程】

・ハンズ博多店 2026年6月29日（月）～7月9日（木）

夏の暑さが本格化する九州エリアの玄関口から、快適な夏の過ごし方を発信いたします。

・ハンズ新宿店 2026年7月17日（金）～7月30日（木）※最終日のみ17時まで

通勤・通学、お買い物途中の多くの方へオアシス空間をご提供いたします。

・ハンズ京都店 2026年8月7日（金）～8月23日（日）※最終日のみ17時まで

酷暑が予想される盆地エリアの京都にて、観光客や地域の方の肌を冷やします。

展開商品

花王 ビオレ 冷タオル セサミストリートデザイン 5本入 (https://hands.net/goods/4901301466730/) 各578円

のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く※冷却シートです。

厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発。気化熱の作用で肌の熱（ほてり）を逃がし続けます。ウォーキングやレジャー、スポーツ観戦など夏の屋外での活動中もひんやり快適です。

※30℃の屋外で使用した場合。（日なた日陰の休憩含む）

花王 ビオレ 冷ハンディミスト 無香性 120mL(https://hands.net/goods/4901301413109/) 880円

暑いと感じたその時に！シュッと肌に浴びた瞬間、肌温度-10℃※。微細な霧状ミストが、瞬時に肌の熱を奪います。冷感ヴェールが肌にとどまり、汗に反応してひんやり成分（メントールによる）を放出。暑くてまた汗ばんでも、心地よいひんやり感がスッと肌に戻ってきます。

※気化熱による。30℃の屋外で使用した場合。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです 。

※店舗により取扱商品・在庫状況は異なります 。