【10日で約668万回再生突破！】フットスツールが360度回転する、あぐらも正座も“ベスポジ”になる、新発想チェアが発売開始！

株式会社ベガコーポレーション

株式会社ベガコーポレーション（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：浮城 智和、証券コード：3542）が運営する、家具・インテリアブランド「LOWYA」（呼称：ロウヤ、URL：https://www.low-ya.com/）は、自由な姿勢でワークタイムやリラックスタイムを過ごせる次世代オフィスチェア「スツール回転チェア」を、2026年6月中旬より販売開始したことをお知らせいたします。

こちらの商品は、公式オンラインショップだけでなく、全国16カ所の実店舗（※）でも順次展示・販売いたします。

※2026年6月24日時点の開業店舗数

商品ページ :https://www.low-ya.com/goods/GGYTY

自由をカタチにした、ベスポジ追求チェア「スツール回転チェア」

従来のオフィスチェアは、正しい姿勢をキープすることに特化した硬質なデザインが多く、自宅のインテリアに馴染みにくいという課題がありました。また、長時間のデスクワークなどにおいて「たまには、あぐらをかきたい…」「思い切りリラックスしたい」という、座る姿勢の多様化へのニーズが高まっています。

そんな中、座り方のルールに自分を合わせるのではなく、椅子を「今の気分」に合わせてカスタムする、そんな理想を叶え、「自由な姿勢が、一番捗る。」をコンセプトに生まれたのが、このベスポジ追求チェアです。

本商品は、360度回転するフットスツールと、高さを調整できる昇降式座面と背もたれを搭載。さらに、ポケットコイルの座面がふんわり包み込んでくれるような極上の座り心地と、インテリアに溶け込む洗練されたデザインを両立しています。

シーンに合わせて自分の「ベスポジ」を探せる、これまでにない次世代のオフィスチェアが完成いたしました。

「ベスポジ追求チェア」3つのこだわりポイント

１.あぐらも、片足立ても。自由なスタイルを支える360度スツール

「フレクシア」の最大の特徴は、圧倒的な可変性。 座面の下からくるりと回るフットスツールを回せば、デスクの前であぐらをかいたり、膝を立てたりと、椅子の上で自由に姿勢を変えられます。

さらに、背もたれを180度回して前に持ってくれば、上半身をすっぽりと包む「前傾姿勢シート」に早変わり。スマホ操作やゲームなど、前のめりになる瞬間も身体を委ねて支えられるから、余計な力を入れずに作業に没頭できます。

２.長時間座っても快適。「ポケットコイル」座面

自由な姿勢を支える座面には、一つひとつのコイルが独立して動く「ポケットコイル」を採用しました。身体の動きに合わせて優しくフィットし、長時間の作業でも心地よい座り心地をキープします。

180度回転するフットスツールと合わせて、いつでもあなたの身体を快適に支えてくれるからこそ、お気に入りの特等席として、長くご愛用いただけます。

３.インテリアを格上げする「ブークレ」と「PUレザー」の2テイスト・4カラー

機能性は本格的ながら、見た目は驚くほどおしゃれ。思わず触りたくなるモコモコした質感の「ブークレ」は韓国風インテリアや、北欧モダンテイストのインテリアとも相性抜群。

高級感のある「PUレザー」は、大人のワークスペースをぐっと格上げします。そして何よりお手入れラクラクなのは嬉しいポイントです。

商品情報

商品名：スツール回転チェア

本体価格（税込）：\ 16,990

サイズ：

（最小サイズ）：幅74×奥行84.5×高さ69cm

（最大サイズ）：幅74×奥行84.5×高さ83cm

（座面高：最小サイズ）：高さ45cm

（座面高：最大サイズ）：高さ53cm

カラー：【ブークレ】クリーミーアイボリー/【ブークレ】ライトグレー

/【PU】アイボリー/【PU】ブラック

商品ページ： https://www.low-ya.com/goods/GGYTY