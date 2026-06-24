AI時代の発信に迷っているあなたへ。無理せず埋もれない技術『思い出してもらえる人になる世界観の魔法』発行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『思い出してもらえる人になる世界観の魔法』（著者：三條 凛花）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

『思い出してもらえる人になる世界観の魔法』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295605577

著者：三條 凛花

小売希望価格：電子書籍版 1,600円（税別）／印刷書籍版 2,300円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：四六判／カラー／本文192ページ

ISBN：978-4-295-60557-7

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

ふとした瞬間に思い出してもらえる人には、必ずその人なりの“世界観”があります。

本書は、SNSやnoteなどで発信を続ける中で、「自分らしさをどう表現すればいいのかわからない」「発信に統一感が出ない」と悩む人に向けた、“自分らしい世界観”のつくりかたを解説する一冊です。

世界観とは、特別なセンスを持った人だけのものではありません。好きな色、言葉づかい、写真、フォント、価値観、スタンスなど、小さな「好き」を丁寧に拾い集めることで、自分だけの空気感は少しずつ形になっていきます。

本書では、「テイスト」と「スタンス」という2つの視点から、自分らしい発信をつくる方法をやさしく整理。色やモチーフ、アイキャッチ、文章表現、SNSでの見せ方まで、具体例を交えながら紹介します。

誰かに合わせて自分を変えるのではなく、自分の“好き”を深掘りすることで、自然と人とつながっていく。そんな時代の発信のあり方をまとめた、“世界観づくり”の入門書です。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

はじめに 書店のまっ白な本棚に、私の「紫」が咲いた日

◆にじみ出す「好き」が、世界観の種

◆世界を自分に合わせよう

◆世界観は無意識の中にある

◆世界観は日常の中にもある

◆本書の歩き方

【コラム】自分らしさは絵文字でも表現できる

第１章 世界観をつくる大切さ

なぜ今、世界観が必要なのか

個人にとっての「ブランディングの壁」

だから私は、世界を自分に合わせることにした

世界観は「テイスト」と「スタンス」でできている

世界観をつくると３つのいいことがある

【コラム】テイスト・スタンスの統一性とコミュニケーションの関係

第２章 テイストはあなたを伝える名刺

テイストは「静」と「動」にざっくり分けられる

私のテイスト

テイストの探し方

テイストを見つける３つの方法

１マスの四角から実際にテイストをつくる

第３章 スタンスは迷ったときに思い出す地図

１．スタンスはあなたの発信の「軸」

２．スタンスの探し方ガイド

３．６つのスタンスタイプ

私の実例紹介

スタンスは迷ったときに見つめる地図

【コラム】発信するときの「名前」をどうする？

第４章 世界観を決めたらやりたいこと

１．テイストが決まったらこれをやろう

２．スタンスが決まったらこれをやろう

【コラム】文体ができあがるまで

おわりに

＜＜著者紹介＞＞

三條凛花

作家・家事本著者・整理収納アドバイザー

著書『気まぐれギフト』『台所には薬箱とスパイスがあるといい』（ともにインプレス NextPublishing）ほか多数。代表作は『時間が貯まる 魔法の家事ノート』（扶桑社）。家事ブログを10年毎日更新し、3600個以上もの自宅の家事課題を解決したり、楽しみを見出したりしてきた経験がある。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

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※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： PubX室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7464-9f28358667db48b57856f06e7df0b1e0.pdf