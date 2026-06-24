【京都府亀岡市】京都駅から電車で約20分！この夏、家族や友人と水辺や空で「涼」を体感するアクティビティ4選をご紹介

亀岡市夏の観光のメインビジュアル

京都府亀岡市（市長：桂川孝裕）は、市域約7割を森林が占め、清らかな河川や風土に恵まれており、これらの自然環境を守り、活かした観光振興を進めています。

今回は、夏休みシーズンを前に市内の自然環境を活かした四つの涼感アクティビティ情報を紹介いたします。JR京都駅から亀岡駅までは快速電車で約20分という利便性を持ちながら、川、空など大自然の中で涼しく楽しむことができます。

特に保津川でのアクティビティにおいては、市独自の「保津川舟運事業等認証（KROC）」を導入し、より安心してレジャーを楽しんでいただける体制づくりを進めています。

■大自然の「涼」を遊び尽くす！亀岡の夏アクティビティ4選

保津川でのラフティングは、水しぶきを盛大に浴びる大迫力の体験が楽しめます幅広い年齢層が楽しめる様々なコースを揃えた「ラフティング」

JR馬堀駅から徒歩圏内に乗船場があり、大自然の中で激流を下るスリルと、家族や仲間と協力してボートを漕ぐ達成感を味わえる川のレジャーです。川への飛び込みや水遊びも爽快感抜群。京都・嵐山までの本格コースから、穏やかなファミリー向けコースまで選択可能です。

保津川でのラフティングについて知る :https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/29/77792.html#operator初夏の保津川下りの風景420年の歴史を持つ伝統的な川下り「保津川下り」

慶長11（1606）年に京都の豪商、角倉了以が水運路として開削してから420年の歴史を持つ舟下りです。亀岡から嵐山まで約16キロメートルの渓谷を、熟練の船頭たちが棹・櫂・舵を巧みに操りながら、約2時間かけて舟を進めます。

巨岩や深淵が織りなす渓谷美を間近に眺めながら、川面を渡る心地よい風や水しぶきを肌で感じ、歴史的な景観とともに涼を楽しむことができます。

保津川下りについて知る :https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/29/3540.html川の駅・亀岡水辺公園の様子駅から徒歩約3分、手ぶらでBBQ「川の駅・亀岡水辺公園」

2022年にオープンした、保津川沿いでデイキャンプやバーベキュー、カヌーやサップなどの水辺のアクティビティが楽しめる自然体験型スポットです。JR千代川駅から徒歩約3分とアクセスが良く、施設にはシャワールームや更衣室、水洗い場を完備しています。

川の駅・亀岡水辺公園について知る :https://www.city.kameoka.kyoto.jp/site/kankou/31459.html亀岡市で楽しめるパラグライダー爽快な風をまとう「パラグライダー体験」

亀岡盆地は地形的に上昇気流が発生しやすく、空気が安定しているため、年間を通じてパラグライダーのフライトに適しています。インストラクターと2人乗りでフライトするタンデム体験コースが用意されており、特別な技術やライセンスがなくても大空へ飛び立つことができます。

地上より気温が低い上空で涼やかな風を感じながら、美しい緑の田園風景や保津川の景色を一望する空中散歩を楽しめます。

■ここもポイント！

パラグライダーについて知る :https://www.city.kameoka.kyoto.jp/site/kankou/#paraglider

亀岡市の夏の観光レジャーの特徴は、川や空でのアクティビティといった多様な自然体験がJR京都駅から快速電車で約20分という立地で楽しめることです。それ以外の亀岡観光のポイントをお伝えします。

湯の花温泉ポイント1：湯の花温泉

アクティビティを楽しんだ後は、温泉でほっこりと、山里の情緒に浸るのはいかがでしょうか？

亀岡市の中心部からシャトルバス等もある京の奥座敷「湯の花温泉」。しっとり落ち着いた佇まいは、都会では味わえない心からのくつろぎに癒されること間違いありません。

保津川舟運事業等認証（KROC）のロゴマークポイント2：市独自の認証制度

安心して川のレジャーを楽しんでいただくため、市独自の「保津川舟運事業等認証（KROC）」を導入しています。

この制度は、過去2年間に30回以上の運航実績があることや、救命救急・レスキュー体制の整備など、一定の基準を満たした事業者を認定するものです。

＞＞認証制度について調べる(https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/29/77792.html)

■京都府亀岡市について

亀岡市の観光スポットを知る :https://www.city.kameoka.kyoto.jp/site/kankou/亀岡市の空撮写真

京都府のほぼ中央に位置し、JR京都駅から快速で約20分とアクセス良好でありながら、豊かな自然に囲まれた地域です。保津川下り、嵯峨野トロッコ列車、湯の花温泉に加えて、四季ごとの魅力にも恵まれています。「世界に誇れる環境先進都市」の実現を目指し、日本初の「プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例」の施行や、オーガニック農業の推進に取り組んでいます。今年の9月18日からは、日本最大級の花と緑のイベント「第43回全国都市緑化フェアin京都丹波(https://kyototamba-fair.jp/)」を開催し、全国にこの地域の魅力を発信します。

- 市公式ホームページ：https://www.city.kameoka.kyoto.jp/- 亀岡観光トップページ：https://www.city.kameoka.kyoto.jp/site/kankou/

【関連ホームページ】

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/site/kankou/

【お問い合わせ先】

京都府亀岡市産業観光部

商工観光課観光振興係

担当：中澤（なかざわ）

電話：0771-25-5034

E-mail：syoukou-kankou@city.kameoka.lg.jp