GTN、外国人材事業を担う「GTNキャリア」を2026年7月1日より始動

株式会社グローバルトラストネットワークス

外国人に特化し、住まい・就労・通信・金融など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）は、2026年7月1日付で、グループ会社である株式会社Sushi Bomberの商号を「株式会社GTNキャリア（英語表記：GTN Career Co., Ltd.）」へ変更するとともに、GTNの人材事業との組織統合を実施いたします。GTNキャリアは、GTNグループにおける外国人材事業の中核会社として、来日前教育から採用、定着支援までを一体的に提供します。これにより、外国人材と受入れ企業双方への支援体制を強化し、より安心して働き、活躍できる環境づくりを推進してまいります。

「GTNキャリア」発足の背景

2026年4月、外国人材の教育・人材紹介事業を展開する株式会社Sushi BomberがGTNグループに参画しました(*1)。以降、Sushi Bomberが培ってきた海外現地での教育・人材紹介のノウハウと、GTNが展開する住まい・通信・金融・生活支援などの定着支援領域の知見を掛け合わせ、外国人材の受け入れから定着までを一貫して支援できる体制構築を進めてまいりました。

外国人材の受入れにおいては、入国前の教育や企業との適切なマッチング、採用後の生活・定着支援を切れ目なく提供することが重要です。こうした考えのもと、GTNの人材事業とSushi Bomberの組織統合およびブランド統一を実施し、新たに「GTNキャリア」として事業を推進してまいります。

(*1)2026年4月14日発表「GTN、海外での来日前教育・人材紹介に強みを持つ Sushi Bomber社がグループ参画」（https://www.gtn.co.jp/news/20260414）

「GTNキャリア」の位置づけ

GTNキャリアは、GTNグループにおける外国人材事業の中核会社として、海外現地での日本語・日本文化教育・職業訓練といった来日前のフェーズから、日本国内での採用支援、定着・活躍支援までをトータルでサポートします。また、GTNグループが展開する住まい・通信・金融・生活支援サービスと連携することで、外国人材と受入れ企業双方に対し、より包括的な支援体制を提供いたします。

今回の組織統合により、来日前の教育から採用、定着、さらには日本での継続的な活躍までを見据えた支援体制をより一層強化してまいります。

GTNグループにおけるGTNキャリアの位置づけ株式会社GTNキャリア 会社概要

GTNグループとして外国人材事業のブランドを統一し、来日前教育から採用・定着支援までを一体で提供するため、2026年7月1日付で株式会社Sushi Bomberの商号を「株式会社GTNキャリア」へ変更いたします。

また、事業体制の強化にあわせてオフィスを新宿へ移転し、コーポレートサイトを刷新いたします。新たなブランドのもと、外国人材と受入れ企業双方への支援価値向上に取り組んでまいります。

旧社名 ：株式会社Sushi Bomber

新社名 ：株式会社GTNキャリア（英語表記：GTN Career Co., Ltd.）

変更日 ：2026年7月1日

所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-2 西新宿ビジネスキューブ 3F

代表 ：代表取締役 吉國 雄大

事業内容：外国人材の教育・人材紹介・登録支援など

登録支援機関登録番号19登-002932

代表者コメント

株式会社GTNキャリア 代表取締役

吉國 雄大

Sushi Bomberが強みとする海外現地での教育・人材紹介のノウハウと、GTNの人材事業が一体化することで、来日前から就労までのプロセスがより強固に繋がります。また、GTNの包括的な生活サポートとさらに密接に連携することで、就労から定着までを見据えたサポート体制を整えます。新生「GTNキャリア」として、外国人が日本で安心してキャリアを築き、受け入れ企業様と共に成長できる社会の実現に貢献してまいります。

株式会社GTNキャリア 取締役

株式会社グローバルトラストネットワークス 執行役員

青木 千秋

2026年4月のSushi Bomberグループ参画以降、両社の知見を掛け合わせたことで、受入れ企業様への提案力とスピードが飛躍的に高まりました。「GTNキャリア」の始動により、来日前の教育から、生活・定着支援までを切れ目なく提供する「一気通貫」の体制がさらに強固になります。外国人が日本で継続的に活躍できる環境を整え、受入れ企業様の成長を力強く支えるパートナーとして、共に歩み続けます。

【GTNについて】

GTNは、「国を越え、共に生きるすべての人に、豊かな暮らしを。」をミッションに掲げ、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。社員の7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。

社名 ：株式会社グローバルトラストネットワークス

所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F

創業年月：2006年7月

代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸

事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など

URL ：https://www.gtn.co.jp/