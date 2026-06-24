ネットプロテクションズ、ディップの「スポットバイトル」に「NP掛け払い」を提供

株式会社ネットプロテクションズ

株式会社ネットプロテクションズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳、以下「当社」）は、ディップ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨田 英揮、以下「ディップ」）が提供する求人マッチングサービス「スポットバイトル」において、営業担当者を介さずオンラインで求人掲載申し込みを完結するWEB申し込み受付開始に伴い、当社が提供する企業間決済サービス「NP掛け払い」が導入されることをお知らせいたします。

背景

ディップは、人材サービス事業およびDX事業を通じて、労働市場における諸課題の解決に取り組んでいます。このたび「スポットバイトル」において、営業担当者を介さずオンラインで求人掲載申し込みを完結するWEB申し込み受付を開始予定です。

ユーザーファーストなサービスを追求するディップは、「闇バイト」の脅威から求職者を守るべく、厳格な審査を実施しています。そのため、事業拡大を推進するにあたり、リスク管理の強化が不可欠となります。特に以下の点が重要視されていました。

・多様な取引先企業との契約に際し、適切かつ迅速な取引可否判断

・取引拡大に伴う、請求書発行や入金管理などの業務の増加

・安定的な資金回収体制の確立

導入の狙い

こうした課題に対応し、掲載企業のスムーズな利用開始と安定的な取引基盤を構築するため、ディップでは、企業間取引の与信審査から請求・回収、未払いリスクの保証までを一括で担う「NP掛け払い」を導入決定いただきました。

WEB申し込みから取引開始までのプロセスを円滑化するとともに、以下のような効果が期待されています。

・取引先ごとの与信審査を迅速に実施し、与信通過率99％（※1）の高い承認水準を維持しながら、掲載機会の最大化を実現

・請求書発行から入金管理・督促までを代行することで、運用負荷を抑制し、効率的なサービス運営を支援

・万が一未回収が発生した場合も当社が保証することで、安定的な資金回収体制を構築



これらを通じて、当社はディップが運営する「スポットバイトル」のさらなる利用拡大と持続的な成長を支えてまいります。



(※1)：2026年3月31日時点

「NP掛け払い」について

「NP掛け払い」は、企業間取引（BtoB）向けの後払い決済サービスです。当社が売り手企業と買い手企業の間に入り、買い手企業への与信から請求書発行、代金回収までの決済・請求業務全てを請け負います。NP掛け払いの導入により、売り手は決済・請求業務をまるごとDX化し、本来業務により集中できます。また未回収リスクの保証もするため、経営基盤の安定化を図れます。さらには、従来の信用機関に依存しない独自の与信審査によって、個人事業主を含む事業者に対して与信通過率99%（※2）と柔軟に掛け売りを提供することができ、販路拡大・売上向上が見込めます。買い手は掛け払いを利用することで、キャッシュフローの改善を期待できます。

詳細はこちら：https://np-kakebarai.com/

(※2）2026年3月31日時点。

株式会社ネットプロテクションズ 会社概要

商号 ：株式会社ネットプロテクションズ

（株式会社ネットプロテクションズホールディングス（東証プライム、証券コード7383）グループ）

代表者 ：代表取締役社長 柴田 紳

URL ：https://corp.netprotections.com/

事業内容 ：後払い決済サービス各種

創業 ：2000年1月

資本金 ：1億円

所在地 ：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階



ディップ株式会社 会社概要

社名 ：ディップ株式会社（dip Corporation）

代表者 ：代表取締役社長 兼CEO 冨田 英揮

URL ：https://www.dip-net.co.jp/

事業内容 ：人材サービス「バイトル」「スポットバイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」「はたらこねっと」、看護・介護業界の転職支援サービス「ナースではたらこ」「介護ではたらこ」などの運営、DXサービス「コボット」の開発・提供、他

上場証券取引所：東京証券取引所（プライム市場）

設立 ：1997年3月

所在地 ：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F



