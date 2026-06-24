夏休みはホテルが舞台の妖怪探しへ　斑尾東急リゾートで「集めよう！タングラム妖怪ハンター」開催

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

斑尾東急リゾート（長野県信濃町、統括総支配人：上地 古弥、以下「タングラム」）は、2026 年 7 月 11 日 （土）から 10 月 12 日（月・祝）までの期間、家族で楽しめる夏限定の体験型イベント「集めよう！タングラム妖怪ハンター」を開催します。

「集めよう！タングラム妖怪ハンター」は、ホテルの館内や敷地内のさまざまなスポットにひそむ妖怪たちを、スマートフォンで見つけてデジタルスタンプを集めるAR（拡張現実）コンテンツで、子どもは冒険気分に浸り、大人も童心に返って一緒に楽しめる、家族みんなで思い出をつくる新しい宿泊体験をお届けします。 スタンプは集めた数に応じてオリジナルグッズをプレゼント。さらに、アンケートにお答えいただくと、抽選でホテルタングラム宿泊券や信濃町特産物などの特典もご用意しています。

集めよう！タングラム妖怪ハンターの遊び方

1. 妖怪がARで出現

・対象スポットでスマートフォンのカメラをかざすと、個性豊かな妖怪たちが画面上に登場します。

・妖怪は施設内だけでなく、タングラムが所在する信濃町内にも点在します。

・定番の妖怪だけでなく、タングラムオリジナルの妖怪もぜひ見つけてください。

2. スタンプを集めて特典をゲット

・各スポットで妖怪を発見するとデジタルスタンプを獲得できます。

・集めたスタンプ数に応じて、オリジナルグッズをご用意しています。

「集めよう！タングラム妖怪ハンター」概要

【期 間】2026 年 7 月 11 日（土）～ 10 月 12 日（月・祝）

【参加費】無料

【参加方法】スマートフォンのカメラを起動し二次元コードを読み込む

【スタート場所】ホテルタングラム２階フロント前

【公式サイト】【公式】タングラム斑尾東急リゾート ┃ 長野県・信州のリゾート(https://www.tangram.jp/green/)

＜AR体験上の注意事項＞

※二次元コードはデフォルトの「カメラ」アプリで読み込んでください。

※本企画は無料でお楽しみいただけますが、通信費はお客様のご負担となります。

※本企画は「プラウザAR LESSAR」を使用しています。以下の環境でお楽しみください。

（一部以下を満たしていても対象外の端末がございます。）

・iOS15 以上：Safari最終最新版

・Android12 以上：GoogleChrome 最新版

＜スタンプラリーの注意点＞

※参加するにはブラウザのCookieを有効にする必要があります。

※Cookie をブロックしている、またはプライベートブラウザ設定がONの場合はスタンプを保持できません。

※Cookie を削除する（機種変更なども含む）とスタンプ情報も削除されます。

※一度消えたスタンプはいかなる理由があっても元に戻すことはできません。あらかじめご了承ください。

■「斑尾東急リゾート」施設概要

長野県北部の斑尾山にある高原リゾート「タングラム」。滑る・泊まる・遊ぶ、が一つになった滞在型リゾートです。ホテル客室は全室40平方メートル 以上でゆったりとお過ごしいただけます。洋室の他、和室、和洋室、80平方メートル の特別室、ペットと泊まれるペット対応ルームや自転車と泊まれる自転車ルームなど、様々なルームタイプでお客様のニーズにお応えいたします。温泉大浴場には露天風呂やサウナを完備しており、1日の疲れをゆっくり癒していただけます。

【所在地】〒389-1302長野県上水内郡信濃町古海 3575-8

【交 通】車：上信越自動車道信濃町ICより約 20 分（10km）

電車：JR長野駅乗り換え、「しなの鉄道」黒姫駅からバスで約 25 分

【主要施設】タングラムスキーサーカス、ホテルタングラム、ホテルハーヴェスト斑尾

斑尾東急ゴルフクラブ、野尻湖テラス、野尻湖ラウンジ、ドッグラン、レストラン

【公式URL】https://www.tangram.jp/