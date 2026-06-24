【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜】テキーラがつなぐ感性と表現。「The Session #27 -Codigo 1530 Night-」を開催。

リゾートトラスト株式会社

Timeless Luxury - 時を忘れ、時を超え、時を刻む - をブランドコンセプトとする、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3 / 総支配人：阿部 泰年）では、2026年7月24日（金）に、THE KAHALA Loungeにて、1日限りのカクテルイベント「The Session #27 -Codigo 1530 Night-」を開催いたします。

著名なトップバーテンダーを招聘し、その感性と技術に触れるコラボレーションイベント「The Session」。ゲストバーテンダーの個性と、当ホテルならではの空間や素材が交差することで、その日、その場でしか味わえない特別な体験を創出するシリーズイベントです。第27弾となる今回は、ペルノ・リカール・ジャパン株式会社協力のもと、女性フレアバーテンダーとして国内トップクラスの実績を誇る安孫子 優氏と、テキーラ・メスカルをはじめとするラテンスピリッツへの深い知見を持つ小山 裕加氏をゲストに迎え、同社が展開する無添加プレミアムテキーラをテーマにした「Codigo 1530 Night」を開催いたします。ボトルやシェーカーを華麗に操り、カクテル作りそのものをエンターテインメントへと昇華させるフレアバーテンディング。一方で、テキーラやメスカルに息づく土地の風土や作り手の哲学を伝えるラテンバーテンダーの世界。それぞれ異なる魅力を持つ2人の表現者が、本イベントのために考案したスペシャルカクテルを披露いたします。さらに、THE KAHALA Lounge バーテンダー 岩崎 櫻子もジョインし、横浜で活躍する3人のバーテンダーの共演が実現。グラスの中に広がるテキーラの奥深い魅力と、それぞれの個性が響き合う1日限りのセッションをお届けいたします。陽気さと情熱を宿すラテンスピリッツの世界を、みなとみらいの夜景とともにご堪能ください。

■「The Session #27-Codigo 1530 Night-」概要

【場所】THE KAHALA Lounge（ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 14階）

【日程】2026年7月24日（金）

【時間】15:00～17:00 / 19:00～23:00（ラストオーダー 22:30）

【料金】3,795円（税サ込）～

【主催】ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜

【協力】ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/pressrelease/6398/(https://thekahala.jp/yokohama/pressrelease/6398/)

【お問い合わせ】045-522-0077（レストラン予約10:00～17:00）

詳細を見る :https://thekahala.jp/yokohama/pressrelease/6398/

■安孫子 優氏プロフィール

フレアバーテンディングに出合い魅了され、バーテンダーとしてのキャリアをスタート。女性日本チャンピオン2度獲得、国内大会5度優勝・3度準優勝を果たす。横浜Newjackへの所属をきっかけにシンガポール、ギリシャのフレアバーテンディングの大会にてベストカクテル賞、2025年YOKOHAMA International Cocktail Competition 準優勝を受賞。国外数十カ国でのゲストシフトに加え、国内のBarやラグジュアリーホテルでも数多くゲストバーテンダーを務める、日本で最も勢いのある女性バーテンダーの1人。2024年Newjackヘッドバーテンダー就任。

■小山 裕加氏 プロフィール

AMANDA jazzy standing bar オーナーバーテンダー。

学生時代にバー文化に魅了され、その後バーテンダーの道へ。2017年、横浜に「AMANDA」を開業。テキーラやメスカルを中心としたアガベスピリッツにフォーカスし、その個性を生かしたカクテルを提案している。クラシックからモダンまで幅広い表現を得意とし、メキシコ文化へのリスペクトを軸に、独自の感性でアガベスピリッツの新たな表現を追求し、その魅力を日本に発信している。

■岩崎 櫻子 プロフィール

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 THE KAHALA Loungeマネージャー。大学卒業後、リゾートトラスト株式会社へ入社。グランドエクシブ初島クラブに配属され、バーテンダーを志す。2020年、横浜ベイコート倶楽部開業に伴う異動を経て、2022年、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜に所属。 CTスピリッツジャパンカクテルチャレンジ2021 カンパリ部門TOP3、カンパリグループ カクテルグランプリTOP12、2022年ジファールウエストカップTOP3を受賞するなど精力的に活動している。

■ Codigo（コディゴ） 1530について

メキシコ中部のテキーラの銘醸地、ハリスコ州アマティタンで地元の蒸留職人たちが情熱を注ぎ築き上げ、何世紀もの間、代々継承されてきた伝統的なレシピをもとに、2016年に設立されたプレミアムテキーラブランドです。アマティタンの「Codigo 1530」専用の蒸留所で１ブランドのみ製造されています。100%ブルーアガベ（竜舌蘭）を原料とし、無添加（香料、着色料不使用）という伝統的な製法にこだわった自然な味わいが特徴です。よりおいしく、口当たりを滑らかにするために、原料となるアガベを成熟ピークのベストなタイミングに手作業で収穫しています。また熟成には、一般的に使用されるアメリカンウイスキー樽ではなく、高級なナパ・ヴァレー産カベルネワイン樽（フレンチオーク※）を使用することで、繊細な味わいに仕上げています。 ※Codigo 1530 ブランコは未熟成

■ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜について

ハワイ・ホノルルで60年以上にわたり世界各国の要人に愛され続けている「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」のグローバル展開第1弾として2020年9月に横浜・みなとみらいで開業。「Timeless Luxury 時を忘れ、時を超え、時を刻む。」をブランドコンセプトに、豊かさの本質とは何かを余すことなく追求し、皆様を“OHANA（私達の大切な仲間）”としてお迎えいたします。

光と影をモダンに表現した「クリスタルモダン」をデザインコンセプトに、横浜・みなとみらい地区では最大級の47平方メートル 以上を誇る広々としたスタンダードルームを含む全146室の客室、活気あふれる3つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える宴会施設、極上の空間で心身をリフレッシュさせるSPAなど、充実した施設を備えています。

URL：https://thekahala.jp/yokohama/

Instagram：https://www.instagram.com/kahalaresort_yokohama/

Facebook：https://www.facebook.com/thekahalahotelandresortyokohama/

※写真はイメージを含みます。

※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合がございます。

※20歳未満及びお車を運転されるお客様へのアルコール飲料の提供はできません。