今年のテーマは港町レトロ！セガ ラッキーくじオンライン 「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」販売開始
株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」を2026年6月24日11時より販売開始いたします。
当くじは、今年の「名探偵コナンカフェ」のテーマ”港町レトロ”をモチーフとしたくじとなっております。キャラクターたちの、港町を感じる衣装をお楽しみくださいませ。
Ｃ賞、Ｄ賞のぬいぐるみマスコットは、コンセプトの異なる2種類がラインナップ。お出かけやイベントにぜひご活用ください。
また、10回引くたびに好きなステッカーがもらえるマストバイキャンペーンも開催いたします。
セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済のほかキャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法を用意しています。Amazonギフトカード等でもくじを引くことができるため、くじ初心者の方でも安心してお楽しみいただけます。
＜賞品イメージ＞
▲A賞：コナンぬいぐるみ
▲B賞：ステンレスプレート
▲C賞：ぬいぐるみマスコット
▲D賞：ぬいぐるみマスコット
▲E賞：アートパネル
▲F賞：ステッカーセット
▲マストバイキャンペーン：ステッカー
※実際の賞品とは異なる場合があります
＜製品概要＞
◆名称：セガ ラッキーくじオンライン 「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ―」
◆くじ販売期間：2026年6月24日11:00～2026年8月18日23:59
◆賞品一覧：
A賞：コナンぬいぐるみ
B賞：ステンレスプレート
C賞：ぬいぐるみマスコット
D賞：ぬいぐるみマスコット
E賞：アートパネル
F賞：ステッカーセット
マストバイキャンペーン：ステッカー
◆価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)
◆権利表記：(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
◆URL： https://www.segaluckykujionline.net/kuji/conan_cafe2026
◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは
「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。