今年のテーマは港町レトロ！セガ ラッキーくじオンライン 「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」販売開始

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株式会社セガ フェイブ


株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」を2026年6月24日11時より販売開始いたします。



　当くじは、今年の「名探偵コナンカフェ」のテーマ”港町レトロ”をモチーフとしたくじとなっております。キャラクターたちの、港町を感じる衣装をお楽しみくださいませ。


Ｃ賞、Ｄ賞のぬいぐるみマスコットは、コンセプトの異なる2種類がラインナップ。お出かけやイベントにぜひご活用ください。


また、10回引くたびに好きなステッカーがもらえるマストバイキャンペーンも開催いたします。



セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済のほかキャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法を用意しています。Amazonギフトカード等でもくじを引くことができるため、くじ初心者の方でも安心してお楽しみいただけます。



＜賞品イメージ＞



▲A賞：コナンぬいぐるみ

▲B賞：ステンレスプレート


▲C賞：ぬいぐるみマスコット

▲D賞：ぬいぐるみマスコット


▲E賞：アートパネル

▲F賞：ステッカーセット


▲マストバイキャンペーン：ステッカー

※実際の賞品とは異なる場合があります



＜製品概要＞




◆名称：セガ ラッキーくじオンライン 「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ―」


◆くじ販売期間：2026年6月24日11:00～2026年8月18日23:59


◆賞品一覧：


A賞：コナンぬいぐるみ


B賞：ステンレスプレート


C賞：ぬいぐるみマスコット


D賞：ぬいぐるみマスコット


E賞：アートパネル


F賞：ステッカーセット


マストバイキャンペーン：ステッカー


◆価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)


◆権利表記：(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996


◆URL： https://www.segaluckykujionline.net/kuji/conan_cafe2026




◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは


「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。