今年のテーマは港町レトロ！セガ ラッキーくじオンライン 「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」販売開始

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ ―」を2026年6月24日11時より販売開始いたします。



当くじは、今年の「名探偵コナンカフェ」のテーマ”港町レトロ”をモチーフとしたくじとなっております。キャラクターたちの、港町を感じる衣装をお楽しみくださいませ。

Ｃ賞、Ｄ賞のぬいぐるみマスコットは、コンセプトの異なる2種類がラインナップ。お出かけやイベントにぜひご活用ください。

また、10回引くたびに好きなステッカーがもらえるマストバイキャンペーンも開催いたします。

セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済のほかキャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法を用意しています。Amazonギフトカード等でもくじを引くことができるため、くじ初心者の方でも安心してお楽しみいただけます。

＜賞品イメージ＞

▲A賞：コナンぬいぐるみ▲B賞：ステンレスプレート▲C賞：ぬいぐるみマスコット▲D賞：ぬいぐるみマスコット▲E賞：アートパネル▲F賞：ステッカーセット▲マストバイキャンペーン：ステッカー

※実際の賞品とは異なる場合があります

＜製品概要＞

◆名称：セガ ラッキーくじオンライン 「名探偵コナンカフェ ― 港町レトロ―」

◆くじ販売期間：2026年6月24日11:00～2026年8月18日23:59

◆賞品一覧：

A賞：コナンぬいぐるみ

B賞：ステンレスプレート

C賞：ぬいぐるみマスコット

D賞：ぬいぐるみマスコット

E賞：アートパネル

F賞：ステッカーセット

マストバイキャンペーン：ステッカー

◆価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

◆権利表記：(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

◆URL： https://www.segaluckykujionline.net/kuji/conan_cafe2026

◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは

「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。