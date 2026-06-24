【2026年8月1日開業】大分「くにさき 森と海のドッグリゾート」宿泊プラン予約開始｜2026年6月24日より

株式会社リロバケーションズ展望大浴場

会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う「株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田村佳克)」は、2026年8月1日（土）愛犬と泊まれる施設「くにさき 森と海のドッグリゾート」（所在地：〒873-0511 大分県国東市国東町小原3204-1）をオープンいたします。これに伴い、2026年6月24日より宿泊プランの予約を開始いたします。

くにさき 森と海のドッグリゾート：https://relohotels.com/list_of_hotels/kunisaki-dogresort/(https://relohotels.com/list_of_hotels/kunisaki-dogresort/)

リブランドオープン記念プラン：https://x.gd/2Blz8(https://x.gd/2Blz8)

当社が2026年5月に取得した宿泊施設「ホテル ヴィラ・くにさき」が2026年8月1日（土）「くにさき 森と海のドッグリゾート」として生まれ変わります。

「くにさき 森と海のドッグリゾート」は、全35室で愛犬と一緒にご宿泊いただけるリゾートホテルです。オーシャンビューの客室をはじめ、開放感あふれる大浴場や、愛犬のサイズや過ごし方に合わせて楽しめる3タイプのドッグランをご用意し、愛犬との特別なひとときをお過ごしいただけます。

リブランドオープン記念プランでは、ご夕食のメインに「おおいた和牛」のステーキをご堪能いただける特選コースを、通常料金より20％OFFでご利用いただけます。

リブランドオープン記念プラン

客室 ※AI生成・加工イメージお食事一例

プラン名：【リブランドオープン記念】20％OFF｜愛犬とのグルメステイ＜特選コース■＞

価格：17,600円（税込・2名1室ご利用時1名様料金）

予約・詳細： https://x.gd/2Blz8

くにさき 森と海のドッグリゾート

レストラン

客室数：全35室

＜客室タイプ＞

・【露天風呂付き】オーシャンビュー特別室

・マウンテンビュー和洋室

・オーシャンビューツイン（バスあり）

・オーシャンビューツイン（バス無し）

・マウンテンビューツイン

・【愛犬同伴2頭まで】オーシャンビューエコノミーツイン（バスあり）

・【愛犬同伴2頭まで】オーシャンビュー和室

館内施設：展望大浴場（男女）、岩盤浴、レストラン、小型犬用やフリーエリアなど3つのドッグラン

マウンテンビュー和洋室【愛犬同伴2頭まで】オーシャンビュー和室

くにさき 森と海のドッグリゾート 概要

所在地：〒873-0511 大分県国東市国東町小原3204-1

客室数：35室

館内設備：展望大浴場、岩盤浴、レストラン、ドッグランほか

アクセス： JR杵築駅下車、バスで黒津崎下車徒歩3分/大分空港より車で約10分

HP： https://relohotels.com/list_of_hotels/kunisaki-dogresort/

公式サイト： https://kunisaki-dogresort.com ※7月1日サイトオープン

インスタグラム：https://www.instagram.com/kunisakidogresort/

開業予定日：2026年8月1日

※画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式X： https://x.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト： https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/

ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト： https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

ファシリティマネジメントユニット

広報・デザイングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo