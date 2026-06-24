【2026年8月1日開業】大分「くにさき 森と海のドッグリゾート」宿泊プラン予約開始｜2026年6月24日より
展望大浴場
会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う「株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田村佳克)」は、2026年8月1日（土）愛犬と泊まれる施設「くにさき 森と海のドッグリゾート」（所在地：〒873-0511 大分県国東市国東町小原3204-1）をオープンいたします。これに伴い、2026年6月24日より宿泊プランの予約を開始いたします。
くにさき 森と海のドッグリゾート：https://relohotels.com/list_of_hotels/kunisaki-dogresort/(https://relohotels.com/list_of_hotels/kunisaki-dogresort/)
リブランドオープン記念プラン：https://x.gd/2Blz8(https://x.gd/2Blz8)
当社が2026年5月に取得した宿泊施設「ホテル ヴィラ・くにさき」が2026年8月1日（土）「くにさき 森と海のドッグリゾート」として生まれ変わります。
「くにさき 森と海のドッグリゾート」は、全35室で愛犬と一緒にご宿泊いただけるリゾートホテルです。オーシャンビューの客室をはじめ、開放感あふれる大浴場や、愛犬のサイズや過ごし方に合わせて楽しめる3タイプのドッグランをご用意し、愛犬との特別なひとときをお過ごしいただけます。
リブランドオープン記念プランでは、ご夕食のメインに「おおいた和牛」のステーキをご堪能いただける特選コースを、通常料金より20％OFFでご利用いただけます。
客室 ※AI生成・加工イメージ
お食事一例
リブランドオープン記念プラン
プラン名：【リブランドオープン記念】20％OFF｜愛犬とのグルメステイ＜特選コース■＞
価格：17,600円（税込・2名1室ご利用時1名様料金）
予約・詳細： https://x.gd/2Blz8
レストラン
くにさき 森と海のドッグリゾート
客室数：全35室
＜客室タイプ＞
・【露天風呂付き】オーシャンビュー特別室
・マウンテンビュー和洋室
・オーシャンビューツイン（バスあり）
・オーシャンビューツイン（バス無し）
・マウンテンビューツイン
・【愛犬同伴2頭まで】オーシャンビューエコノミーツイン（バスあり）
・【愛犬同伴2頭まで】オーシャンビュー和室
館内施設：展望大浴場（男女）、岩盤浴、レストラン、小型犬用やフリーエリアなど3つのドッグラン
マウンテンビュー和洋室
【愛犬同伴2頭まで】オーシャンビュー和室
くにさき 森と海のドッグリゾート 概要
所在地：〒873-0511 大分県国東市国東町小原3204-1
客室数：35室
館内設備：展望大浴場、岩盤浴、レストラン、ドッグランほか
アクセス： JR杵築駅下車、バスで黒津崎下車徒歩3分/大分空港より車で約10分
HP： https://relohotels.com/list_of_hotels/kunisaki-dogresort/
公式サイト： https://kunisaki-dogresort.com ※7月1日サイトオープン
インスタグラム：https://www.instagram.com/kunisakidogresort/
開業予定日：2026年8月1日
※画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。
Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）
“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。
公式インスタグラム： https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/
公式X： https://x.com/Relo_hotels
公式サイト: https://relohotels.com/
株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！
□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9
TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971
□公式サイト： https://relovacations.com/
□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円
□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/
ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業
□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克
運営施設ポータルサイト： https://relohotels.com/
本件に関する報道関係のお問い合わせ先
株式会社リロバケーションズ
ファシリティマネジメントユニット
広報・デザイングループ 宮木
e-mail：rv.pr@relo.jp
取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo