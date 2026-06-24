「学びにアソビを。」のGLキャリア、最先端IT人材育成を推進する「一般社団法人ITキャリア推進協会 (JAIC)」に加盟

GLキャリア株式会社

GLキャリア株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役:小川和紘、以下「当社」)は、最先端IT人材の育成に特化した一般社団法人ITキャリア推進協会(本部:東京都千代田区、理事長:大和田博道、以下「JAIC」)に加盟いたしました。これに伴い、2026年6月5日に開催された同協会の「第18回ITキャリア推進協会研究会」にて、新加盟企業として紹介されたことをお知らせいたします。

加盟の背景と目的

昨今、ChatGPTをはじめとする生成AIの進化と普及に伴い、企業のビジネスプロセスや人材育成のあり方は劇的な変化を迎えています。 当社は「学びにアソビを。」をコーポレートスローガンに掲げ、生成AIを駆使したリスキリング講座、AIロープレシステム 「Ropplen」、カスハラ対策や自動受付に対応する高度な対話システム 「Reception AI」など、ゲーミフィケーションを融合させた独自性の高いAI利活用ソリューションを提供してまいりました。

この度、AI、サイバーセキュリティ、DXなど最先端IT人材の育成・輩出において強固なネットワークと実績を持つJAICに加盟することで、当社の持つ生成AIソリューションおよび教育コンテンツの知見をより多くの加盟企業・会員様へ共有し、業界全体のIT人材育成と企業の生産性向上へ貢献することを目指します。

また、JAICを通じて業界の最先端技術やトレンドにいち早く触れることで、自社の知見をさらに深化させ、これらを既存サービスへ迅速に反映させていく体制を構築してまいります。

第18回研究会での発表内容について

2026年6月5日(金) にAP赤坂グリーンクロスにて開催された「第18回ITキャリア推進協会研究会」では、OpenAI主催のチャレンジで世界TOP20に選出された企業などの最先端AI技術が発表される中、当社は第10期新加盟企業として紹介されました。 今後は、JAICの強力な産業・会員ネットワークを通じて、以下のような取り組みを強化・加速させてまいります。

- 最先端技術のインプットと既存サービスのアップデート: 協会を通じて得られる最先端のIT・AI技術に関する知見を、当社の既存プロダクトや教育コンテンツに反映。常に最新かつ最高品質のソリューションへと進化させ続けます。- 会員ネットワークを活かした拡販の強化: JAICが持つ強固な会員基盤や企業間連携を最大限に活用し、当社サービスの認知拡大と拡販体制を大幅に強化してまいります。- 最先端リスキリングの普及: 厚生労働省の人材開発支援助成金カテゴリに準拠した、完全オリジナルコンテンツの生成AIリスキリング講座を幅広く提供。- 現場特化型AIプロダクトの展開: 「Ropplen」や、東京都のカスハラ防止対策に準拠した 「Reception AI」等を用い、企業のリアルな業務効率化を支援。- 開発および伴走支援: ハードウェア・ソフトウェア双方に対応可能な開発力を活かし、既存システムへのAI組み込みや導入時の壁打ち・コンサルティングを強化。

関連URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000082399.html

GLキャリア株式会社 代表取締役 小川のコメント (研究会登壇内容)

「当社は『学びにアソビを。』をコーポレートスローガンに掲げ、人材育成・教育サービスの提供やシステム開発・AIの利活用等を行なっている会社です。完全オリジナルコンテンツの生成AIを活用したリスキリング講座シリーズやAIロープレシステム、ハラスメント・電話対応等をリアルな人間と同じ対話品質で行う 『Reception AI』など、ゲーミフィケーションを盛り込んだサービスを多数提供しています。 今回のJAICへの加盟を機に、業界の最先端技術を吸収しながら、当社のサービスをより一層ブラッシュアップし、多くの企業様へ届けてまいりたいと考えております。AIを活用した組織の生産性向上や、既存システムへの組み込みなど、開発 (ハード・ソフト問わず)でお困りの際には壁打ちからでも気軽にお声掛けください」

当社の提供する主なAIサービスについて

一般社団法人ITキャリア推進協会 (JAIC)について

GLキャリア株式会社について

- 生成AIを活用したリスキリング講座シリーズ厚生労働省の人材開発支援助成金のカテゴリに準拠。完全オリジナルコンテンツにより、実務で本当に使える生成AIスキルの定着を支援します。- AIロープレシステム 「Ropplen (ロップレン)」ゲーミフィケーションを導入し、楽しく実践的な営業・接客・管理職向けのロープレ訓練をAI相手に実施できるシステムです。- 「Reception AI (レセプション・エーアイ)」東京都のカスハラ防止対策ガイドライン等に準拠。ハラスメント予防対策にも対応。電話対応や予約受付などをリアルな人間と同等の品質でAIが対話・自動処理を行います。- 「SalesApproach（セールスアプローチ）」営業がアプローチしたい先にAIが自動でアプローチするツールです。自社の商材特性とマッチする企業群をリスト化し、１社１社にあった文章を生成しアプローチを実施します。反応があった企業は分析画面で検知でき、営業の機会創出に最適なツールとなっています。- 「SalesDNA（セールスディーエヌエー）」トップ営業マンのノウハウや習慣、感覚値をAIが独自に学習を行い、電話アプローチからアポ獲得、クロージングまで実施する成長型のAIツールです。人材不足による営業力低下を防ぐツールとなっています。- 「AIO-light（エイアイオーライト）」とにかく気楽にAIO（AI検索最適化）を実施したい方向けサービス。業界最安値（2026年６月現在）で提供し、誰でも気軽に対策可能なツールとして提供。Webを持っていない方も気楽にWebの自動生成機能までついており、これからの時代のツールとしてお役立ていただけます。- 「LearningQuest（ラーニングクエスト）」まさにGLキャリアが掲げる「学びにアソビを。」を体現したサービス。管理者は管理画面で自社のマニュアルや資料をシステム内に取り込むと自動で問題文と４択回答を生成、スタッフに問題を配ると、スタッフは問題を出題するモンスターを倒す事でレベルアップしたり、貴重なアイテムを手に入れたりゲーミフィケーション要素を盛り込んだ究極の学習システムです。ITキャリア推進協会（JAIC）は、厳しい時代を生き抜くことができる『価値を創り出す人材』の育成と環境・仕組みの整備、日本のDXの進展を目的に活動する団体です。 AI、サイバーセキュリティ、DX全般などの最先端IT人材の育成に特化し、多くの加盟企業とともにテクノロジーの最新動向研究や知見共有、グローバルな共創プログラムなどを展開しています。当社はJAICとの強固な連携のもと、我が国のIT産業の健全な発展と企業の生産性向上に寄与するソリューション提供を強化してまいります。団体名: 一般社団法人ITキャリア推進協会 (JAIC)所在地:東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビルヂング6階理事長: 大和田 博道URL: https://www.it-career.or.jp/

GLキャリア株式会社は、完全独立の経営体制のもと、「学びにアソビを。」をミッションに掲げ、企業のDX推進と最先端の人材教育を提供するベンチャー企業です。現場に即した生成AIリスキリングプログラムの提供や、AIを活用したハラスメント対策ソリューションの開発・定着支援を行い、企業の生産性向上と強固な組織防衛体制の構築に貢献しています。

会社名: GLキャリア株式会社

本社所在地: 東京都豊島区南大塚3丁目44-13

代表取締役CEO・CTO : 小川 和紘

事業内容: DXコンサルティング、生成AIリスキリング研修事業、AIソリューション開発・導入支援

URL:https://glc.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

GLキャリア株式会社

AIエージェント・リスキリング事業担当

E-mail：press-release@glc.jp