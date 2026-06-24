日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（NCPC）セキュリティの新指標「日本度」公開発表会を東京・大阪で開催

一般社団法人ソフトウェア協会

日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（Nippon Cybersecurity Promotion Community／略称：NCPC）は、公式ウェブサイトの開設とあわせて、新たに国産を定義するセキュリティの新指標「日本度」を公開するイベントを、2026年7月に東京・大阪の2都市で開催します。

本発表会では、これまで明確な定義がなかった「国産」の考え方を整理し、製品・サービスが日本の法制度や統制のもとで、どの程度自律的に運用・継続・保護できるかを評価する指標として「日本度」を提示します。

経済安全保障やデータ主権への関心が高まる中、従来は定性的に語られることの多かった「信頼性」や「国内自律性」を可視化・数値化し、製品・サービスの比較・評価における一つの考え方として共有するものです。



■開催背景

地政学リスクの高まりやサイバー攻撃の高度化、サプライチェーンの複雑化を背景に、企業や組織が導入するIT製品・サービスには、「有事においても自律的に統制・継続・保護できること」がこれまで以上に求められています。

一方で、国産製品やサービスの活用の重要性が指摘されてきたものの、その判断基準は必ずしも明確ではありませんでした。そのため、製品やサービスの選定において、「国内自律性」を客観的に評価することが難しく、国産製品・サービスを適切に評価・選択するための共通基準が求められていました。

NCPCでは2025年12月の設立以降、「国産」のあり方やセキュリティにおける信頼性の捉え方について継続的に検討を重ねてきました。本指標「日本度」は、その議論をもとに整理された評価の枠組みです。



■開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13310/table/250_1_fa0d85fba4405442cca8791bf03ed562.jpg?v=202606240252 ]



■プログラム（予定）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13310/table/250_2_692f84785e04ac27f4ea31bbcb6aad9c.jpg?v=202606240252 ]

■「日本度」について

「日本度」は、地政学リスクやサイバー脅威の高まりを背景に、製品・サービスが日本国内を主体としてどの程度自律的に統制・継続・保護できるかを評価・可視化する指標です。

本指標は、拠点所在地といった表面的な情報ではなく、運用・管理・供給体制などを含めた「実質的な国内自律性」を評価対象としています。なお、本スコアリングは、NCPCに賛同する会員企業が登録する製品・サービスを対象として実施しています。製品・サービスの選定や比較における参考指標としての活用を目指しています。



■公式ウェブサイト

NCPCでは本発表会にあわせて公式ウェブサイトを開設しました。活動内容や本指標に関する情報、今後の取り組みについて順次掲載していく予定です。

URL：https://www.ncpc-trust.jp/(https://www.ncpc-trust.jp/)

日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（Nippon Cybersecurity Promotion Community／略称：NCPC）は、2025年12月に設立された、日本の製品・サービスにおけるセキュリティの可視化や信頼性向上に向けた取り組みを行う産業コミュニティです。

会員企業、ベンダー、有識者などが連携し、セキュリティ分野に関する知見共有や議論の場を形成するとともに、評価や情報整理に関する枠組みの検討・運用を行っています。また、製品・サービスのマッピングやスコアリング、セキュア設定に関する情報提供、官民・産業横断での意見交換や勉強会の開催などを通じて、日本のセキュリティ産業の発展と国際競争力の向上に寄与することを目指しています。

NCPCは、こうした活動を通じて、信頼性の高いデジタル環境の実現と、産業・技術の持続的な発展に貢献していきます。

■運営体制

代表

萩原 健太［GOFU株式会社 代表取締役／アップデータ株式会社 取締役／

一般社団法人ソフトウェア協会副会長］

副代表

中本 琢也［エムオーテックス株式会社 取締役］

運営委員

佐久間 貴［株式会社網屋 取締役］

高村 徳明［Casley Deep Innovations株式会社 チーフストラテジーオフィサー］

田上 利博［サイバートラスト株式会社 フィールドマーケティング部 部長］

林 優二郎［フューチャー株式会社 執行役員］

前田 典彦［株式会社ＦＦＲＩセキュリティ 執行役員］

増田 剛洋［株式会社Trive Secure Lab 代表取締役］

金井 孝三［Sky株式会社 執行役員］

加藤 貴［ワンビ株式会社 代表取締役］

事務局

一般社団法人ソフトウェア協会



【お問い合わせ先】

日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（事務局：一般社団法人ソフトウェア協会）

E-mail：sajoffice198602_@saj.or.jp