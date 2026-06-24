SB C&S、エリクソンと販売代理店契約を締結 Ericsson Enterprise Wireless Private 5GおよびWireless WANソリューションを日本国内で提供開始

SB C&S株式会社

「新しいテクノロジーをいち早く、より使いやすい仕組みやかたちにして全国にお届けする」というソフトバンク創業以来の役割を担うSB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、通信およびエンタープライズ・コネクティビティ分野のグローバルリーダーであるEricsson（本社：スウェーデン・ストックホルム、以下「エリクソン」）と販売代理店契約を締結し、Ericsson Private 5GおよびEricsson Wireless Wide Area Network（WAN）ソリューションを日本国内で提供開始します。

近年、製造業や倉庫・物流、港湾、社会インフラなどの現場では、設備や車両、センサー、作業者をつなぐ通信基盤に対して、より高い可用性や柔軟性、セキュリティ、運用効率が求められています。また、拠点や移動体、IoT環境においては、セルラーを活用した広域接続に加え、クラウドベースの一元管理やゼロトラストを前提としたセキュリティ対策の重要性が高まっています。

エリクソンの法人向けワイヤレスソリューションは、プライベートセルラーネットワーク「Ericsson Private 5G」に加え、Wireless WAN、クラウド管理基盤「NetCloud Manager（ネットクラウド マネージャー）」、セキュリティ／SD-WAN機能が含まれます。また、「Ericsson NetCloud SASE（サシー）」は、セルラーを中心としたSD-WANとセキュリティを、完全に統合された使いやすいソリューションとして提供します。エリクソンは、LANおよびWAN環境におけるエンタープライズネットワークの高度化を通して、工場や物流拠点、港湾など多様な業種・用途における無線通信基盤の構築と運用最適化に貢献します。

SB C&Sは本契約により、エリクソンの法人向けワイヤレスソリューションを国内市場に展開し、全国約1万5,000社の販売パートナーと連携して、お客さまの用途や導入環境に応じた提案を推進します。

【エリクソンの法人向けワイヤレスソリューション】

- Ericsson Private 5G

「Ericsson Private 5G」は、工場、港湾、鉱山、倉庫、空港、公共インフラなどで、高速かつ安全で信頼性の高い4G／5G接続を利用できるオンプレミス型の専用セルラーネットワークソリューションです。自律搬送、ロボット、車両、センサー、映像、AR／VRなどの業務アプリケーションを支え、自動化やリアルタイム分析を支援します。

- Ericsson Cradlepoint Wireless WAN routers／adapters and NetCloud Service

エリクソンの法人向けワイヤレスソリューションは、プライベート5G、5Gカバレッジ拡張、Wireless WANを通じて、安全で信頼性の高い接続を提供します。人、拠点、車両、IoT機器を業務現場で接続し、「NetCloud Manager」により機器管理、監視、トラブルシューティングを一元化できます。また、「NetCloud SASE」により、5G、SD-WAN、ゼロトラストセキュリティを統合した安全な接続を実現します。

【SB C&Sが取り扱う主な製品】

- Ericsson Cradlepoint R1900

「Ericsson Cradlepoint（クレードルポイント） R1900」は、車両や移動体向けの堅牢な5G対応ルーターです。公共交通、物流、フィールドサービスなど、移動中の安定した通信が求められる用途に適しており、車載カメラ、位置情報、業務端末、IoT機器などをクラウドや業務アプリケーションへ接続します。

- Ericsson Cradlepoint E3000

「Ericsson Cradlepoint E3000」は、店舗、工場内事務所、医療機関、金融拠点などの固定拠点向けエンタープライズルーターです。5G／LTEによるWireless WANに対応し、主回線、有線回線のバックアップ、短期間での拠点開設に活用できます。「NetCloud Manager」と組み合わせることで、設置、運用、監視をを一元化できます。

- Ericsson Cradlepoint W1850／W1855

「Ericsson Cradlepoint W1850／W1855」は、5Gを活用した高速なワイヤレスWAN環境を実現する5G wideband adapterです。W1850は屋内設置向け、W1855は屋外設置向けで、固定回線の代替、バックアップ回線、ネットワーク拡張に活用できます。

【製品の詳細】

https://cradlepoint.com/ (https://cradlepoint.com/)

【製品に関するお問い合わせ】

SBCASGRP-Ericsson@g.softbank.co.jp

Ericsson Senior Vice President, Global Distribution Partners, Julie Hens氏からのエンドースメント

国内GDPの約20％を占める日本の製造業では、自動化への取り組みが積極的に進められており、5Gを活用した企業向けコネクティビティが日本経済に大きなインパクトをもたらすことを期待しています。SB C&Sは、当社と共にソリューションプロバイダーを支援する優れたビジネスパートナーです。日本市場でデジタル化が進展する中、SB C&Sとの連携により、日本の主要産業が競争力を維持・強化していくことに貢献できると考えています。

Ericssonについて

エリクソンは、高性能でプログラマブルなネットワークを通じて、世界中の何十億人もの人々に日々コネクティビティを提供しています。150年にわたり、コミュニケーションを支えるテクノロジーの創造をリードしてきたパイオニアとして、通信事業者および企業向けに、モバイル通信とコネクティビティのソリューションを提供しています。エリクソンは、お客さまやパートナーとともに、未来のデジタル社会の実現に貢献していきます。

www.ericsson.com(http://www.ericsson.com)

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