この夏の新提案！お中元離れが進む今、今年の夏は″ごちそうを囲もう。″THE ROAST BEEFが提案する、新しい帰省ギフト。

株式会社デクノバース

株式会社デクノバース（本社：東京都世田谷区、代表取締役 平川歩夢）が展開するD2Cブランド「THE ROAST BEEF（ザ・ローストビーフ）」は、2026年夏のギフトシーズンに向けて、帰省や家族の集まりをテーマにした「サマーギフトコレクション」を2026年6月23日より発売いたします。

特設サイト：https://lp.the-roast-beef.jp/2026-summergift

●71.8％が「お中元・サマーギフトを贈らない」！？文化の変化が明確に。

近年、従来のお中元文化は大きく変化しています。調査会社であるデータコム株式会社が実施した2024年の夏ギフト調査では、71.8％が「お中元・サマーギフトを贈らない」と回答しました。

※「データコム株式会社 調べ」

一方で、同調査では若年層ほどサマーギフトを利用する傾向も見られており、従来のお中元とは異なる、より自由な夏の贈り物文化が広がりつつあります。

お盆や夏休みは、離れて暮らす家族や親戚が集まり、同じ時間を過ごす貴重な機会でもあります。

”久しぶりに帰る実家。” ”祖父母との再会。" "親戚との久しぶりの団欒"

”子供たちの成長報告。” "久しぶりの友人との再会"

そんな背景から、THE ROAST BEEFが届ける今季のサマーギフトは、ただ渡して終わるギフトではなく、"その場でみんなが集まり、会話が生まれる帰省手土産"をサマーギフトとして届けたいと考えました。

●シーン別にも選びやすい！THE ROAST BEEFのサマーギフト（帰省ギフト）とは

大人になると、家族に「ありがとう」と伝える機会は少なくなります。

照れくさくて言えないこと。忙しくて会えない時間。

だからこそ、年に数回の帰省は特別です。

私たちは、その時間をもっと豊かにしたい。

食卓を囲み、同じ料理を食べ、同じ時間を共有する。

そんな何気ない瞬間こそが、家族にとって一番の贈り物になると信じています。

「みんなでシェアできる夏のごちそう」これが今回のギフトボックスの肝になっています。

●商品概要（一部抜粋）

※画像はイメージです。赤城牛と濃厚マッシュの極上ペアリング

しっとりと焼き上げた国産赤城牛のローストビーフに、バターと生クリームで仕立てた濃厚マッシュポテトを合わせた、贅沢なペアリングセット。

贅沢ローストビーフと肉汁ハンバーグ

上質な国産赤城牛のローストビーフと、肉汁あふれる赤城牛ハンバーグを詰め合わせた、贅沢なスペシャルボックス。

その他、様々なシーンに合わせて商品ラインアップをご用意しております。

詳細は、特設ページをご覧ください。

特設サイト：https://lp.the-roast-beef.jp/2026-summergift

●夏の帰省シーズンにも安心して贈れるギフト設計です！

お盆や夏休みは、帰省や家族の集まりが集中する季節です。

THE ROAST BEEFでは、大切な食卓の時間に確実にお届けできるよう、お届け日時指定に対応しています。前日12時までのご注文で最短翌日発送が可能です。

※また、ギフト利用を前提に、商品には金額の分かる明細書等を同梱しておりません。

※そのまま手土産や贈り物としてご利用いただけます。

夏の配送シーズンは注文や物流が集中しやすいため、帰省やお盆の集まりに合わせた早めのご注文をおすすめしています。商品だけでなく、大切な人との時間を安心して迎えられるギフト体験をお届けします。

ブランドに関しての詳細や最新情報に関して

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・ブランド公式：https://the-roast-beef.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/theroastbeef_1104/