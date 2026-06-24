【6/26から5日間限定】みたかドラム缶横丁10周年で大特価セール!!『大庄水産』『もつ鍋お多福』『満天酒場』の3店舗で安く食べて飲める！

株式会社大庄

東京・三鷹駅南口すぐ、活気あふれる3つの大衆酒場が軒を連ねる『みたかドラム缶横丁（東京都三鷹市下連雀3丁目35-7 クレッセント三鷹2階 運営：株式会社大庄）』は、おかげ様で10周年を迎えます。そこで、10周年を記念し同フロアに出店する『浜焼き海鮮居酒屋 大庄水産』『もつ鍋 お多福』『元祖低価格 満天酒場』の3店舗合同で「名物！大特価祭」を開催します。期間は、2026年6月26日（金）～6月30日（火）の5日間限定です。期間中は、『大庄水産』の浜焼き・刺身・寿司をはじめ、『お多福』のもつ鍋や九州料理、『満天酒場』の串カツや煮込み、鮪ブツなど、各店自慢の名物メニューを大特価で提供。さらに、全店舗でハイボールなどが何杯でも1杯199円で楽しめます（各店の詳細は後述）。この絶好のチャンスに各店の名物をハシゴしよう！

※表示価格はすべて税込

みたかドラム缶横丁 ３店舗合同「名物！大特価祭」概要

■実施内容：３店舗合同「名物！大特価祭」

- 『浜焼き海鮮居酒屋 大庄水産 三鷹店』「刺身５点盛り」通常１人前950円→750円 ※写真は３人前の一例「寿司盛り合わせ８貫」通常1,480円→1,180円卓上浜焼き「活 あわび」通常850円→650円

『大庄水産』は、全国の漁港から届く新鮮な魚介を豪快かつリーズナブルに楽しめる浜焼き海鮮居酒屋です。卓上で焼く「浜焼き」、豊洲の老舗仲卸「米川水産」直送の鮮魚を使った刺身、本格寿司が名物です。

「刺身５点盛り」通常１人前950円→750円で提供

※２人前より承ります

「寿司盛り合わせ８貫」通常1,480円→1,180円で提供

卓上浜焼き「蟹味噌甲羅焼き」通常780円→580円で提供

卓上浜焼き「活 あわび」通常850円→650円で提供

「大庄水産のチャーハン」通常700円→500円で提供

「チョレギサラダ」通常680円→480円で提供

さらに、期間中は「ほろ酔いハイボール 一丁目（通常390円）」「塩レモンサワー（通常450円）」が何杯飲んでも１杯199円

実施時間：

6月26日（金）・29日（月）・30日（火）17:00～23:30

6月27日（土）・28日（日）11:30～23:30

WEB予約：https://yoyaku.toreta.in/daisyo-1965/#/

- 『もつ鍋 お多福 三鷹店』「博多もつ鍋」「筑豊 塩もつ鍋」「味噌もつ鍋」の各種「もつ鍋」１人前通常1,480円→1,080円「親鶏タタキ（もも・むね合盛り）」通常500円→380円「馬刺し〔赤身〕」通常850円→650円で提供

『お多福』は、国産生もつを使った本格もつ鍋と九州名物が楽しめる大衆酒場です。醤油・塩・味噌の3種のもつ鍋に加え、「馬刺し」「ごまサバ」「鶏たたき」など、九州各地の郷土料理を気軽に味わえます。

「博多もつ鍋」「筑豊 塩もつ鍋」「味噌もつ鍋」の各種「もつ鍋」１人前通常1,480円→1,080円で提供

「親鶏タタキ（もも・むね合盛り）」通常500円→380円で提供

「福岡名物 ごまサバ」通常480円→350円で提供

「大分とり天」通常580円→450円で提供

「馬刺し〔赤身〕」通常850円→650円で提供

「焼きラーメン」通常850円→650円で提供

さらに、期間中は「お多福スペシャルハイボール（通常390円）」「お多福サワー（通常390円）」が何杯飲んでも１杯199円

実施時間：

6月26日（金）・29日（月）・30日（火）17:00～23:30

6月27日（土）・28日（日）12:00～23:30

WEB予約：https://yoyaku.toreta.in/daisyo-1983/#/

- 『元祖低価格 満天酒場 三鷹店』「名物 煮込み」通常450円→299円「鮪ブツ」通常390円→299円「浪速 串カツ」（全９種）通常１串150円→１串99円

『満天酒場』は、“大衆の味方”を掲げる酒場です。焼き鳥・焼きとんは1本120円、つまみは290円から。20年以上愛される名物「煮込み」をはじめ、安くて旨い酒場メニューを財布にやさしい価格で楽しめます。

「浪速 串カツ」（全９種）通常１串150円→１串99円で提供

「名物 煮込み」通常450円→299円で提供

「鮪ブツ」通常390円→299円で提供

「若鶏の唐揚げ」390円→299円で提供

「馬刺し」490円→399円で提供

「ソース焼きそば」通常550円→399円で提供

さらに、期間中は「ウヰスキーハイボール（通常350円）」「満天レモンサワー（通常390円）」が何杯飲んでも１杯199円

実施時間：

6月26日（金）・29日（月）・30日（火）11:30～14:00／16:00～23:30

6月27日（土）・28日（日）11:30～23:30

WEB予約：https://yoyaku.toreta.in/daisyo-5329/#/