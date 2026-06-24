HRBrain、「マネーフォワード クラウド給与」とのAPI連携を開始。給与・勤怠データの自動連携で、人事データ管理を効率化

株式会社HRBrain

株式会社HRBrain（本社：東京都港区／代表取締役CEO：堀 浩輝、以下「当社」）は、株式会社マネーフォワード（本社：東京都港区／代表取締役社長 グループCEO：辻 庸介、以下「マネーフォワード」）が提供する給与計算ソフト「マネーフォワード クラウド給与」とのAPI連携を開始しました。

本連携により、「マネーフォワード クラウド給与」で管理している従業員情報や給与・賞与情報（支給・控除）および給与に紐づく勤怠情報を、HRBrainの社員名簿へ連携することが可能になります。

昨今、人的資本経営の実践と人材投資の最適化が本格化する中、社内に分散した人材データの統合および可視化は、経営の迅速な意思決定を左右する極めて重要な鍵となっています。一方で、給与システムと人事システムが分断されている企業においては、同一の従業員データを複数のシステムに手入力せざるを得ず、業務の非効率性が大きな課題となっていました。特に、タレントマネジメントシステムの導入時においては、人事データの初期登録や整備に多くの工数がかかるケースが少なくありませんでした。

こうした背景から、データの二重管理を解消し、より付加価値の高いタレントマネジメントへスムーズに移行できるよう、本連携の開始にいたりました。

今回のAPI連携により、「マネーフォワード クラウド給与」からHRBrainの社員名簿へ、以下のデータを自動で連携することが可能になります。

- 従業員情報（氏名・所属・雇用区分 等）- 給与・賞与情報（支給・控除・勤怠実績 等）

これにより、データの手入力や転記作業が不要となり、HRBrainの導入・運用における業務負荷を大幅に削減します。従業員情報登録の工数が削減されることで、タレントマネジメントや人事評価、組織診断サーベイといったHRBrainの各機能をスムーズに使用することができ、給与・人事データをHRBrain上で活用できる環境が整います。

当社は今後も、人事・労務領域における主要サービスとの戦略的アライアンスを拡充し、企業の人事データ一元管理と運用の効率化に対するニーズに応えてまいります。各データを連携させることで、より深い課題発見と組織改善を支援し、企業の人的資本経営のさらなる推進を強力に後押ししてまいります。

「マネーフォワード クラウド給与」について

『マネーフォワード クラウド給与』は、面倒な給与計算が3ステップで完了できる給与計算ソフトです。Web給与明細、社会保険、労働保険、所得税にも対応。ミスや二度手間をなくして時間とコストの大幅削減を可能にします。

URL：https://biz.moneyforward.com/payroll

HRBrainについて

HRBrainは、人事領域におけるあらゆる業務課題の解決と、人的資本の最大化を支援するクラウドサービスです。タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて、人材データの一元管理・活用を実現し、戦略人事の推進と経営の意思決定を支援します。今後も、人事・経営の未来を支える基盤として、サービスの進化と拡充を続けてまいります。

マネーフォワード 会社概要

社名：株式会社マネーフォワード

本社所在地：東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表取締役社長 グループCEO：辻 庸介

設立：2012年5月

コーポレートサイト：https://corp.moneyforward.com/

サービスサイト：https://biz.moneyforward.com/(https://corp.moneyforward.com/)

HRBrain 会社概要

社名：株式会社HRBrain

所在地：東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー5階

代表取締役CEO：堀 浩輝

設立：2016年3月1日

コーポレートサイト：https://www.hrbrain.co.jp/

サービスサイト ：https://www.hrbrain.jp/

HR大学 ：https://www.hrbrain.jp/media