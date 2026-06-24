エリース豊島FC2026オフィシャルグッズ第2弾が販売開始！

コマースメディア株式会社

コマースメディア株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役 井澤 孝宏）は、オフィシャルパートナー契約を締結したエリース豊島FC(株式会社エリースフットボールグループ、本社：東京都豊島区、代表取締役CEO 中村 健太郎)の2026オフィシャルグッズ第2弾 選手アクリルキーホルダーの販売を開始しましたのでお知らせいたします。

本商品は予約販売商品となり、2026年7月上旬より順次発送を予定しております。なお、通常販売への移行後は、公式オンラインストアおよびホームゲーム会場にてお買い求めいただけます。

製品情報

エリース豊島FCから応援がさらに楽しくなる「選手アクリルキーホルダー」が新登場！

- 選手アクリルキーホルダー 各\800（税込）サイズ：約W5×H7cm素材：アクリル3mm厚

※通常販売への移行後は、公式オンラインストアおよびホームゲーム会場にてお買い求めいただけます。

選手アクリルキーホルダー選手アクリルキーホルダー(＃１神田渉馬)選手アクリルキーホルダー(＃１８道渕諒平)選手アクリルキーホルダー(＃７７小川優介)

購入ページ

https://shop.aries-toshima.com/collections/originalgoods(https://shop.aries-toshima.com/collections/originalgoods)

＜注意事項＞

・オンラインストアでの購入時に豪雨や地震などの気象状況により到着が遅れる場合がございます。

・ホームゲーム会場での販売に関しては、悪天候時は中止又は時短販売をする場合がございます。

【会社概要】

社名 コマースメディア株式会社

代表者 代表取締役 井澤 孝宏

設立 2016年5月

本社所在地 東京都豊島区南大塚3丁目20-6

福岡支店 福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

HP https://commerce-media.info(https://commerce-media.info)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

コマースメディア株式会社 担当：広報部

メールアドレス：pr@commerce-media.info