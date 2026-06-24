LINE FRIENDSのライフスタイルブランド「COLLER」がグローバルグループ「aespa」の最新作とコラボ！

LINE Friends Japan株式会社

LINE発のグローバルキャラクターブランドLINE FRIENDSを展開するLINE Friends Japan株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：金成勳)は、自社のカスタマイズ・ライフスタイルブランド「COLLER(コレ)」と、グローバルグループ「aespa(エスパ)」のセカンドフルアルバム『LEMONEDE』のコラボレーションによる限定コレクション「coller aespa LEMONADE edition」を発売いたします。

本コレクションは、aespaのセカンドフルアルバム『LEMONADE』のムードとカラーをファッショナブルに落とし込んだアイテムです。2026年6月27日(土)から6月29日(月)までの3日間限定で、「LINE FRIENDS SQUARE オンラインストア」および「ZOZOTOWN」にて予約販売を実施いたします。

今回のコレクションでは、アルバムのコンセプトカラーを反映した限定ラベルロゴがポイントのバッグ2種に加え、カスタマイズが楽しめるメタルスティコン(※チャームパーツ)が登場。さらに、これらを一緒に楽しめるお得なセット商品もご用意いたしました。

『coller aespa LEMONADE edition』予約販売

【予約期間】

2026/6/27(土) 11:00～6/29(月) 23:59

【販売先】

・LINE FRIENDS SQUARE オンラインストア(https://linefriendssquare.jp/)

・ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)

【商品ラインナップ】

BAGUETTE BAG(2種) 10,780円(税込）

4本のストリング(紐)が同梱されており、気分やコーディネートに合わせて自分好みにスタイルをカスタマイズできる仕様。

LEMONADE KEYRING BAG(2種) 4,730円(税込)

フロントにaespaの『LEMONADE』ロゴが贅沢な刺繍で表現された、アイコニックなミニサイズのキーリングバッグ。

METAL STICON SET 2,640円(税込)

collerのバッグやポーチに取り付けて、自分だけのaespaカスタムが楽しめるスペシャルなメタルスティコンセット(スティコン3個入り)。

＜スペシャルセット＞

BAGUETTE BAG＋METAL STICON SET 11,990円(税込)

LEMONADE KEYRING BAG＋METAL STICON SET 5,940円(税込)

今回の『coller aespa LEMONADE edition』は、aespaならではのメタリックな世界観に甘酸っぱさを加えたコレクションです。そこに、トレンドの「リボン」をはじめとするフェミニンなディテールを掛け合わせることで、aespa特有の唯一無二の魅力を表現しました。

「When life give us lemons, I'll make it LEMON COLLER」

LINE FRIENDSについて

全世界で2億人以上が利用しているコミュニケーションアプリ「LINE」のスタンプから始まったグローバルキャラクターブランド。ブラウン、コニー、サリーなどのオリジナルキャラクターをはじめ、グローバルスターBTSとともに開発し世界中で愛されている「BT21」、ZO&FRIENDS、minini、JOGUMAN(ジョグマン)、DINOTAENG(ダイノテン)、MNH、LINE Creators Marketから生まれた「うさまる」「ねこぺん日和」などを展開している。さらには「原神」のIPビジネス展開などグローバル企業とのパートナーシップを続々展開し、Z世代を中心に世界中にファンを有している。現在、ソウル、ニューヨーク、LA、東京、上海など18地域に進出しており、8のECプラットフォームを運営している。

■公式ブランドサイト：https://linefriends.co.jp

■公式オンラインストア： https://linefriendssquare.jp

■フラッグシップストア(渋谷)：https://linefriends.co.jp/store

■公式X：https://x.com/JP_LINEFRIENDS

■公式Instagram：https://www.instagram.com/linefriends_japan/

「COLLER(コレ)」について

LINE FRIENDSが展開する、自分だけのスタイルを表現できるカスタマイズ・ライフスタイルブランド。トレンドを反映したバッグや小物に、様々なチャーム(スティコンなど)を組み合わせることで、世界に一つだけのアイテムを作ることができるとして、Z世代を中心に高い支持を得ています。