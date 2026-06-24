昭和の歌姫×最先端AI技術！美空ひばり18歳時の未発表曲「二人きりで」気鋭のAIクリエイター陣が手掛けたミュージックビデオを本日公開

日本コロムビアグループ株式会社

日本コロムビアグループ株式会社（代表取締役社長：佐藤俊介、本社：東京都渋谷区、以下：NCG）は、本日6月24日、最先端のAI技術を駆使して制作した美空ひばりの幻の未発表曲「二人きりで」（以下：本楽曲）のミュージックビデオ（MV）を公開いたしました。

本楽曲は1956（昭和31）年に録音されたものであり、同日、グループ会社の日本コロムビア株式会社（代表取締役社長：土門義隆、本社：東京都渋谷区）より配信シングルとしてもリリースされております。

映像の舞台となるのは、昭和と令和の「横浜」。当時18歳だった美空ひばりが歌い上げる「揺れる少女の恋心」を、気鋭のクリエイター陣がAI技術を用いて鮮やかに視覚化し、時代を超えた歌声の魅力を現代に蘇らせています。

制作は、AIクリエイティブコンテスト「コロテック（COLOTEK）」で二冠を達成し、現在はNCGのCCOを務める青木俊樹を中心に、SNS等で注目を集めるAIクリエイターのneruko氏とInt.Lab氏が行いました。

本楽曲は、本日同時発売となる美空ひばりの芸能生活80周年記念企画アルバム『うたの宝石箱』（4枚組CD）のボーナス・トラックとしても収録されております。

誰もが知るオリジナルヒット曲のほか、名曲カバーやテレビCMなどで使用されたジャズなども網羅した、80周年を祝うにふさわしい豪華な内容となっております。

NCGは、過去の貴重な音楽資産と最先端AI技術を掛け合わせた今回のMV制作のように、今後もAIをクリエイティブの領域に積極的に取り入れ、これまでにない新たなエンタテインメントの幅を広げてまいります。

ミュージックビデオ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yneb2Z1VWVk ]

美空ひばり 日本コロムビア アーティストページ(https://columbia.jp/artist-info/hibari/)

■クリエイタープロフィール

青木俊樹 （AoKi¹⁰⁴）

日本コロムビアグループ（NCG）CCO 兼、AI特化型レーベル「NCG ENTERTAINMENT(TM)」プロデューサー。映像・音楽・IPプロデュースにAIを積極的に取り入れ、クリエイターとテクノロジーの新しい可能性を追求している。時代の変わり目に立つ表現者たちと共創しながら、エンターテインメントの未来を切り拓いていく。

＜制作にあたってのコメント＞

美空ひばりさんの歌声には、時代を超えて人の心に届く力があります。才能あるAIクリエイターたちの表現が重なり合い、ひとつの作品として結晶したことをプロデューサーとして誇りに思います。

その歌声が、新しいかたちで次の世代へと受け継がれていく。この瞬間に立ち会えたことを、深く光栄に思います。

neruko

AIクリエイティブチーム「スミカト」所属。2024年より活動を開始し、AIを活用した音楽・イラスト・ミュージックビデオのプロデュースを総合的に手がける。自身の音楽プロジェクト「Asamoya」では、チルポップをベースに些細な日常の情景や切なさを切り取った世界観を展開。ミュージックビデオ「空空空」で「東京AI祭2025」映像部門大賞を受賞。

＜制作にあたってのコメント＞

「二人きりで」のミュージックビデオ制作ではキャラクターデザインを担当しました。日本の音楽史に残る偉大なアーティストの貴重な未発表曲に携わることができ、心より光栄に思います。

AI技術を用いて美空ひばりさんの楽曲を描き出すにあたり、往年のファンの方々が持つ大切なイメージを尊重しつつ、初めて彼女の音楽に触れる世代にも親しみを持っていただけるデザインを意識しました。

陽の当たる庭で伸びやかに踊る姿を通して、時代を超えて語り継がれる歌声の魅力と、新しい表現の形を感じていただければ幸いです。

Int.Lab

AIクリエイター。動画生成AIに触れたことをきっかけに、2025年より映像制作を開始。各種AIサービスとの共創を通じて、作詞・作曲・映像生成を横断するミュージックビデオ作品や、実験的な短編映像をYouTubeチャンネルにて継続的に公開している。また、佐々木斎生の名義で、AIと科学、倫理の関わりについての執筆・講演活動も行っている。

＜制作にあたってのコメント＞

美空ひばりさんの未公開楽曲のミュージックビデオ制作を担当させていただくことになり、驚きとともに、大変光栄な機会となりました。

「二人きりで」には、テーブルで向かい合う二人だけの、小さな閉じた世界を感じました。一方で、ひばりさんの歌声にいつも感じるのは、人々の営みの逞しさとけなげさ、そして、私たちが生きる日々のまばゆさです。そんなふたつの感覚が重なる場所として、今回の映像では、あえて日差しの差す裏庭に彼らの世界を描きました。

表現の形が新しいものへと移り変わっていっても、時代をこえて変わらない情景を、ひばりさんに見守っていて欲しい。そんな願いを込めて制作しました。

■コロテック（COLOTEK）とは

創立115年以上の歴史を持つ日本コロムビア株式会社を傘下に持つNCGが主催する、最新AI技術と音楽を掛け合わせたクリエイティブコンテストです。近年、急速な進化を遂げるAI技術は、作曲、編曲、演奏、映像制作など、音楽業界に大きな革新をもたらしており、コロテック（COLOTEK）は、この革新的な技術を活用し、音楽とAIが融合する最先端のクリエイティブを体験できる機会を提供します。新たな才能を発見し、次世代のエンタテインメント創造に貢献します。

■日本コロムビアグループ株式会社について

日本コロムビアグループ株式会社（NCG）は、AIを核とした次世代型クリエイティブプロデュースカンパニーです。日本初のレコード会社 日本コロムビア株式会社と、世界初の着メロを生んだ株式会社フェイスのDNAを継承し、音楽とテクノロジーの革新を牽引。AIを活用したIP創出、クリエイターエコシステム構築、AX推進を通じ、社会に「今」を揺さぶる新しいエンタテインメントを届けます。

https://www.columbia.co.jp/(https://www.columbia.co.jp/)

会社名 日本コロムビアグループ株式会社

所在地 東京都渋谷区神宮前1-4-16 神宮前M-SQUARE

代表者 代表取締役社長 佐藤俊介

事業内容 AIを軸とするコンテンツ配信プラットフォームの開発およびビジネスモデルの構築

資本金 358,123,550 円

URL https://www.columbia.co.jp