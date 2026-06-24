後悔を抱いた人生のその先をあたたかく照らす珠玉の５編。町田そのこ『あなたはここにいなくとも』新潮文庫より本日発売。

株式会社新潮社

中島健人主演のNHKドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」の原作で話題の著者による文庫最新作『あなたはここにいなくとも』が６月２４日（水）新潮文庫にて刊行いたします。

生きていける。

あなたが、この痛みに気付いてくれたから。

ままならない人間関係に傷つき、自分を見失った時には気付けなかった想い。

後悔とその先の人生をあたたかく照らす全５編の短編集。

ごめんなさいも、ありがとうも、大切な人にこそ言えなかったのは――。

恋人に紹介できない自分の家族、会社でのいじめによる対人恐怖、人間関係をリセットしたくなる衝動、わきまえていたはずだった不倫、ずっと側にいると思っていた幼馴染との別れ……。

本屋大賞受賞作家町田そのこが紡ぐ、先を生きる人たちからのあたたかなつながり。

デビュー作「カメルーンの青い魚」と同時期に書かれた幻の短編「くろい穴」にも注目です。

■著者紹介：町田そのこ（まちだ・そのこ）

1980（昭和55）年生れ。福岡県在住。2016（平成28）年「カメルーンの青い魚」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞を受賞。選考委員の三浦しをん氏、辻村深月氏から絶賛を受ける。翌年、同作を含むデビュー作『夜空に泳ぐチョコレートグラミー』を刊行。2021（令和3）年『52ヘルツのクジラたち』で本屋大賞を受賞。他著書に『ぎょらん』「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」シリーズ、『あなたはここにいなくとも』『蛍たちの祈り』『彼女たちは楽園で遊ぶ』『ハヤディール戀記（上）（下）』などがある。

■書籍データ

【タイトル】あなたはここにいなくとも

【著者名】町田そのこ

【発売日】６月２４日

【造本】新潮文庫

【定価】693円（税込）

【ISBN】978-4-10-102743-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/102743/