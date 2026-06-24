【月刊高校野球CHARGE!第108回全国高等学校野球選手権 神奈川大会 夏展望号】が全国書店※1、公式サイト、Amazon、ASA※1、セブンイレブン※1で6月29日に発売 ※1 一部を除く
株式会社朝日メディアネットワーク（本社：東京都立川市、代表取締役・大隈覚弘）が発行している「月刊高校野球CHARGE!」は高校球児、高校野球ファンへ届ける応援誌です。高校野球が脚光を浴びるのは主に甲子園開催の前後になりますが、球児たちは自身の晴れ舞台に向け、日夜己を磨き続けています。そんな彼らの青春にスポットライトを当てるCHARGE!は、東京/神奈川/静岡/栃木/群馬 を中心とした高校野球部の「部員の日常」「スローガン」を取材し、毎月無料で朝日新聞読者の方へお届けしています。チャージ公式サイト：https://monthly-charge.com/
毎月各学校を密着取材しているCHARGE!取材班は、その信頼と実績、そして確かな取材力から今年も夏展望号を発売します。毎月の発行号と同様にフルカラーで、140ページの圧倒的なボリュームで大会のレポートや注目プレイヤーなどの情報が満載です。
【内容紹介】
○2026夏 神奈川大会展望
CHARGE!取材陣が神奈川大会を大展望！
○2026夏 注目校レポート
神奈川大会のシード校を徹底解剖。シード校を決める春大会の戦いぶりや夏へのストーリーが掲載されています。
□掲載校一覧■
■第1シード
横浜 『進化する王者』
横浜創学館 『継投×猛打』
桐光学園 『我滅』
慶應義塾 『新時代の旗手』
■第２シード
桐蔭学園 『自徹』
日大藤沢 『本気突破』
立花学園 『圧倒』
相洋 『切り札』
■第３シード
鎌倉学園 『ハイライト』
三浦学苑 『New Era』
横浜隼人 『ハヤブサの挑戦』
橘 『市立プライド』
藤沢翔陵 『情熱×親心』
横浜清陵 『21世紀枠のその先へ』
神奈川工 『公立から甲子園』
川和 『未踏への挑戦』
○2026夏注目プレーヤー100
2026年夏を盛り上げるのは、この選手たちだ！第108回全国高等学校野球選手権神奈川大会の注目選手100人をピックアップ。魅力あふれる選手たちがカード形式で掲載されています。
○チームストーリー～ノーシードから頂点へ～
シード権獲得の有無にかかわらず、夏注目の10校をピックアップしています。
□掲載高校一覧■
東海大相模 『Functional Baseball』
星槎国際湘南高校 『常笑野球』
法政二 『橙誓』
向上 『激熱』
日大 『全員野球』
平塚学園 『勝負根性』
藤嶺藤沢 『奇想天外』
市ヶ尾 『執大成』
相模原 『Pride of Orange』
横浜商 『Y校塊』
〇2026 ZOOM UP
その他、CHARGE取材陣が独自に選んだ注目校も多数掲載！！
□掲載高校一覧■
・湘南
・茅ヶ崎北陵
・旭丘
・横浜翠陵
・金沢
・希望ヶ丘
・川崎北
○応援のチカラ～吹奏楽部＆チアレポート～
月刊高校野球CHARGE!では吹奏楽部・チア部も取材。
球児と共に“応援”というチカラで共に戦う生徒たちの想いが掲載されています。
□掲載高校一覧■
1.東海大相模 応援委員会＆吹奏楽部 『報恩感謝』
2.横浜創学館 吹奏楽部＆チア 『一音奏心』
3.法政二 吹奏楽部＆チア 『勝利の凱歌』
【全国書店※1、CHARGE!公式サイト、Amazon、朝日新聞販売店 ※1、セブンイレブン※1などで2026年6月29日（月）発売】※1 一部を除く
●書名 月刊高校野球CHARGE！【東京版】第108回全国高等学校野球選手権 神奈川大会 夏展望号
●出版社名 株式会社朝日メディアネットワーク
●発売日 2026年6月29日（月）
●価格1,980円（税込）
●チャージ公式サイト：https://monthly-charge.com/