【月刊高校野球CHARGE!第108回全国高等学校野球選手権 神奈川大会 夏展望号】が全国書店※1、公式サイト、Amazon、ASA※1、セブンイレブン※1で6月29日に発売 　※1　一部を除く

株式会社朝日メディアネットワーク

株式会社朝日メディアネットワーク（本社：東京都立川市、代表取締役・大隈覚弘）が発行している「月刊高校野球CHARGE!」は高校球児、高校野球ファンへ届ける応援誌です。高校野球が脚光を浴びるのは主に甲子園開催の前後になりますが、球児たちは自身の晴れ舞台に向け、日夜己を磨き続けています。そんな彼らの青春にスポットライトを当てるCHARGE!は、東京/神奈川/静岡/栃木/群馬 を中心とした高校野球部の「部員の日常」「スローガン」を取材し、毎月無料で朝日新聞読者の方へお届けしています。チャージ公式サイト：https://monthly-charge.com/

毎月各学校を密着取材しているCHARGE!取材班は、その信頼と実績、そして確かな取材力から今年も夏展望号を発売します。毎月の発行号と同様にフルカラーで、140ページの圧倒的なボリュームで大会のレポートや注目プレイヤーなどの情報が満載です。

【内容紹介】

○2026夏 神奈川大会展望

CHARGE!取材陣が神奈川大会を大展望！

○2026夏 注目校レポート

神奈川大会のシード校を徹底解剖。シード校を決める春大会の戦いぶりや夏へのストーリーが掲載されています。

□掲載校一覧■

■第1シード

横浜 『進化する王者』

横浜創学館 『継投×猛打』

桐光学園 『我滅』

慶應義塾 『新時代の旗手』



■第２シード

桐蔭学園 『自徹』

日大藤沢 『本気突破』

立花学園 『圧倒』

相洋 『切り札』



■第３シード

鎌倉学園 『ハイライト』

三浦学苑 『New Era』

横浜隼人 『ハヤブサの挑戦』

橘 『市立プライド』

藤沢翔陵 『情熱×親心』

横浜清陵 『21世紀枠のその先へ』

神奈川工 『公立から甲子園』

川和 『未踏への挑戦』

○2026夏注目プレーヤー100

2026年夏を盛り上げるのは、この選手たちだ！第108回全国高等学校野球選手権神奈川大会の注目選手100人をピックアップ。魅力あふれる選手たちがカード形式で掲載されています。

○チームストーリー～ノーシードから頂点へ～

シード権獲得の有無にかかわらず、夏注目の10校をピックアップしています。

□掲載高校一覧■

東海大相模 『Functional Baseball』

星槎国際湘南高校 『常笑野球』

法政二 『橙誓』

向上 『激熱』

日大 『全員野球』

平塚学園 『勝負根性』

藤嶺藤沢 『奇想天外』

市ヶ尾 『執大成』

相模原 『Pride of Orange』

横浜商 『Y校塊』

〇2026 ZOOM UP

その他、CHARGE取材陣が独自に選んだ注目校も多数掲載！！

□掲載高校一覧■

・湘南

・茅ヶ崎北陵

・旭丘

・横浜翠陵

・金沢

・希望ヶ丘

・川崎北

○応援のチカラ～吹奏楽部＆チアレポート～

月刊高校野球CHARGE!では吹奏楽部・チア部も取材。

球児と共に“応援”というチカラで共に戦う生徒たちの想いが掲載されています。

□掲載高校一覧■

1.東海大相模 応援委員会＆吹奏楽部 『報恩感謝』

2.横浜創学館 吹奏楽部＆チア 『一音奏心』

3.法政二 吹奏楽部＆チア 『勝利の凱歌』

【全国書店※1、CHARGE!公式サイト、Amazon、朝日新聞販売店 ※1、セブンイレブン※1などで2026年6月29日（月）発売】※1 一部を除く

●書名 月刊高校野球CHARGE！【東京版】第108回全国高等学校野球選手権 神奈川大会 夏展望号

●出版社名 株式会社朝日メディアネットワーク

●発売日 2026年6月29日（月）

●価格1,980円（税込）

●チャージ公式サイト：https://monthly-charge.com/