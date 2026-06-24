世界を救う聖女の頭が壺！？　六つ花えいこ『聖女が、壺』が6月24日（水）発売！

株式会社新潮社

「死にプロ」の愛称で知られる『死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから（※ただし好感度はゼロ）』シリーズや「惚れ魔女」の愛称で知られる『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』シリーズで人気著者・六つ花えいこの人気シリーズより『聖女が、壺』が6月24日（水）、新潮文庫nexより刊行いたします。

「どうぞ我が世界をお救いくださいませ、聖女様」

銀髪の魔法使い・サイードにそう乞われ、笑顔の二つ返事で引きうけた女子高生の虎屋笑美 （とらやえみ）。

だが召喚された異世界には、英雄級の力を持つ勇者・片峰冬馬がすでにいた。

一方の笑美は頭を壺に変えられ、文字通りお荷物状態。

そんな彼女を冷たい口調ながら抱き寄せて旅するサイードの真意とは……？

世界を救う聖女の頭が壺！？ と、驚きの展開から始まる最高の恋愛小説。

サイードと笑美のその後を描いた豪華書き下ろし付き、大ボリューム448ページの完全版で登場です。

【著者紹介】六つ花えいこ（むつはな・えいこ）

2013（平成25）年頃からネット小説の投稿を開始。「どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。」「死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから（※ただし好感度はゼロ）」シリーズ、『聖女の、遺産』『聖女が、壺』など著書多数。

【書籍データ】

【タイトル】聖女が、壺

【著者名】六つ花えいこ

【発売日】2026年6月24日

【造本】新潮文庫nex

【定価】935円（税込）

【ISBN】978-4-10-180334-0

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/180334/