【77時間限定】ホテルステイや美食体験を楽しめる「七夕福袋 2026」が今年も登場！

株式会社神戸ポートピアホテル

株式会社神戸ポートピアホテル（神戸市中央区、総支配人 伊藤 剛）は、2026年7月7日（火）11:00より77時間限定で、公式オンラインショップにて『七夕福袋2026』を販売します。ホテルの中のもう一つのホテルともいわれるエグゼクティブフロア「OVAL CLUB」のプライベートサウナ付きスイートルームをはじめ、館内レストランをお得に利用いただけるペア食事券、アフタヌーンティーセットなど、ホテルならではの上質なひとときを愉しめる内容をラインナップ。さらに今年はスープやカレーなどホテルメイドのお得な惣菜セットも新たに加わり、ご自宅でもホテルの味わいをお愉しみいただけます。

『七夕福袋2026』

https://www.portopia.co.jp/information/detail/275/

■販売期間

2026年7月7日（火）11:00～7月10日（金）16:00 【77時間限定】

※売り切れ次第、販売を終了いたします

※商品発送および予約受付開始は7月中旬以降となります

■購入方法

ホテル公式オンラインショップにて

https://onlineshop.portopia.co.jp/c/fair/tanafuku2026

■商品ラインナップ

エグゼクティブフロア セレブリティスイートルーム 選べる夕食付ペア宿泊券 ≪限定40枚≫

エグゼクティブフロア OVAL CLUBの「セレブリティスイートルーム」をお得に体験いただける宿泊券が登場。広々とした室内には、やさしい香りに包まれる「ひのき風呂」と、心ゆくまで“ととのう”体験ができる「プライベートサウナ」を完備。神戸の自然を感じながら、極上の癒やしをご堪能いただけます。さらに、館内レストラン5店舗から選べるディナーもセットになり、滞在をより豊かに彩る特別な宿泊体験を、福袋だけの特別価格でお届けします。

本館 セレブリティースイートルームバスルーム・プライベートサウナ専用クラブラウンジ

［価格］1泊2名さま夕朝食付 80,000円（基本料金167,000円相当）

［期間］2026年7月25日（土）～12月29日（火）

※除外日；8/8-16、9/19-22、10/10-11、11/21-22、12/19-27

［客室］本館エグゼクティブフロア セレブリティスイートルーム（62.0平米）

［夕食］以下5店舗のディナーコースよりお選びいただけます：

中国レストラン「聚景園」、鉄板焼「但馬」、日本料理「神戸 たむら」、鮨「すし萬」、コントワール「リュバン」

［朝食］専用クラブラウンジにて

南館ジュニアスイートルーム 選べる夕食付ペア宿泊券 ≪限定20枚≫

180度に広がる開放的な円形窓から見渡すパノラマビューが魅力の、南館スイートルームにお泊まりいただける宿泊券。選べるご夕食とともにお楽しみください。

南館ジュニアスイート南館ジュニアスイート ベッドルーム中国レストラン「聚景園」イメージ

［価格］1泊2名さま夕朝食付 50,000円（基本料金 95,900円相当）

［期間］2026年7月25日（土）～12月29日（火）

※除外日；8/8-16、9/19-22、10/10-11、11/21-22、12/19-27

［客室］南館ジュニアスイート ツイン・ダブル（60.0平米）

［夕食］以下2店舗またはルームサービス（洋コース）のディナーコースよりお選びいただけます：

中国レストラン「聚景園」、日本料理「神戸 たむら」、ルームサービス

［朝食］レストランにて

神戸どうぶつ王国＆GOCOCUブッフェ付 ペア宿泊券 ≪限定40枚≫

神戸どうぶつ王国入場券と本館30階 スカイグリルブッフェ「GOCOCU」でのディナーブッフェをセットにしたペア宿泊券です。

南館サウスリゾートツイン神戸どうぶつ王国スカイグリルブッフェ「GOCOCU」料理イメージ

［価格］1泊2名さま夕朝食付 37,000円（基本料金 59,500円相当）

［期間］2026年7月25日（土）～12月29日（火）

※除外日；8/8-16、9/19-22、10/10-11、11/21-22、12/19-27

［客室］南館サウスリゾートツイン・ダブル（38.5平米、バルコニー付）

［夕食］本館30階 スカイグリルブッフェ「GOCOCU」にて

［朝食］レストランにて

［内容］神戸どうぶつ王国ペア入場券付

館内レストラン3店舗から選べるペアランチ・ディナーチケット ≪限定各45枚≫鉄板焼「但馬」料理イメージコントワール「リュバン」料理イメージ「神戸 たむら」料理イメージ

［期間］2026年8月17日（月）～11月30日（月）

※除外日；特別催事期間 および レストラン休業日

ランチチケット

［価格］1枚につき2名さまのご利用 11,000円

［内容］

・鉄板焼「但馬」ノワールコース（通常料金14,000円相当）

・コントワール「リュバン」（カジュアルフレンチ）シナジーコース（通常料金14,000円相当）

・日本料理「神戸 たむら」ランチコース（通常料金13,600円相当）

ディナーチケット

［価格］1枚につき2名さまのご利用 14,000円

［内容］

・中国レストラン「聚景園」鳳舞（ほうぶ）コース（通常料金20,000円相当）

・コントワール「リュバン」（カジュアルフレンチ）リュバンコース（通常料金21,000円相当）

・日本料理「神戸 たむら」ディナーコース（通常料金22,000円相当）

ティーラウンジ ベルクールアフタヌーンティーペアチケット ≪限定45枚≫

8月30日までは、マンゴーとパッションフルーツを主役にしたスイーツと、南国の香りが漂うセイボリーを取り揃えた、夏らしい爽やかな「トロピカルアフタヌーンティーセット」をご用意。8月31日からは、シャインマスカットを贅沢に使用したアフタヌーンティーセットが登場予定です。

ベルクール エントランスベルクール 店内アフタヌーンティーセット イメージ

［価格］1枚につき2名さまのご利用 8,000円（通常料金10,600円相当）

［期間］2026年8月17日（月）～11月30日（月）

※除外日；特別催事期間 および レストラン休業日

［内容］ティーラウンジ ベルクール アフタヌーンティーセット（ティーフリーフロー付）

※スイーツやドリンクの内容は季節によって変わります

ホテルグルメ＜七夕＞スペシャルセット【冷凍】

オンラインショップで人気のお惣菜を詰め込んだ七夕福袋限定のスペシャルセット！食べたいときに温めるだけで楽しめる、冷凍庫常備にうれしいセットです。

神戸ポークの香草風味ロースト～ポルケッタ～えびマカロニグラタンビーフカレー、ハッシュドビーフ

［価格］7,770円（通常料金12,528円相当）

［内容］

・黒毛和牛のビーフシチュー × 1パック

・ビーフカレー × 1パック

・ハッシュドビーフ × 1パック

・神戸ポークの香草風味ロースト～ポルケッタ～／トマトソース × 各1パック

・えびマカロニグラタン × 2個

・ビーフラザニア × 2個

・チキンドリア × 2個

※写真はイメージです

※表記の料金には税金が含まれております

※別途送料を頂戴いたします

※ご注文後の変更キャンセルは承れません

※商品の発送および予約受付開始は7月中旬以降となります

※限定商品のため、お一人さま一枚のみのご購入とさせていただきます

※本商品はオンラインショップ内の他商品と同時購入はできかねます

※商品購入に関するご質問は、オンラインショップ(https://onlineshop.portopia.co.jp/)のメールフォームよりお問い合わせください