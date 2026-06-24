ニューヨーカー ウィメンズ「The daily go-to Blouse NEWYORKERのブラウスで作る、夏スタイル」の特集コンテンツを公開。
衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「The daily go-to Blouse NEWYORKERのブラウスで作る、夏スタイル」を自社通販サイトで公開しました。
The daily go-to Blouse
暑い季節も、きちんと美しく。さらりとした肌触りや上品なデザインが魅力の夏ブラウスをピックアップ。いつものスタイルをさりげなく格上げする、デイリーアイテムをご紹介します。
▽特集ページはこちらから
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Miracle Wave Pearl Button Blouse
凹凸感のある表情とさらりとした肌触りが魅力のサッカー調素材ブラウス。フリルをあしらったスタンドカラーとパールボタンが、シンプルな中に程よい甘さをプラスします。同素材のスカートとのセットアップで、エレガントなワンピース風スタイルに。
ブラウス 税込 \15,400
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スカート 税込 \16,500
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バッグ 税込 \9,900
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23938905-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23938905-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
サンダル 税込 \25,300
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Cotton Rayon Karami Stripe Yoke Blouse
マリンテイストのレース切り替えがアクセントになった、リラックスシルエットのTブラウス。ライトなモスグリーンのチノパンツを合わせ、抜け感のあるナチュラルな配色に。軽やかな素材と動きのあるシルエットで、夏のお出かけにぴったりな着こなしです。
ブラウス 税込 \14,300
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パンツ 税込 \19,800
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51348224-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51348224-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
スカーフ 税込 \12,100
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928828-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928828-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
バッグ 税込 \16,940
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サンダル 税込 \25,300
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Dot Print Band Collar Blouse
優しい表情のドット柄をブラックの配色パイピングで引き締めた半袖ブラウス。ネイビーのワイドクロップドパンツで、きちんと見せつつ軽快な着こなしに。足元はスニーカーで外し、程よいリラックス感をプラスしました。
ブラウス 税込 \17,600
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パンツ 税込 \17,600
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51338173-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51338173-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
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■ ニューヨーカーについて
時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。
1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。
株式会社ダイドーフォワード
設立：2007年8月22日
代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎
資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）
事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等
https://www.daidoh-forward.com/
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