“絶景と発散。”の三島スカイウォークに絶景施設が新登場！360°パノラマビューのカフェや、空へ踏み出すような展望デッキなどが7月15日(水)にオープン

株式会社フジコー

富士山を望む全長400mの大つり橋「三島スカイウォーク」(所在地:静岡県三島市、運営:株式会社スカイウォーク、本社:静岡県三島市、代表:宮澤俊二)は、開業10周年を記念し、絶景体験をさらに豊かにする新施設を2026年7月15日(水)よりグランドオープンします。パノラマビューの絶景を楽しむ「風と空のデッキ」やカフェ「Mission Bay」、空へ踏み出すような開放感を味わえる展望デッキ「SKY CROSS」が新たに登場し、“大つり橋を渡る場所”から“絶景の中で過ごすスポット”へと、三島スカイウォークでの過ごし方を進化させます。

URL：https://mishima-skywalk.jp/pickup/47608/

三島スカイウォークは「ここでしか見ることのできない景観を多くの方に楽しんでいただきたい」という想いから、2015年12月に開業した、富士山を望む全長400mの大つり橋です。開業以来、“絶景と発散。”をコンセプトに、つり橋からの眺望に加え、ジップラインをはじめとする自然の中のアクティビティや地元グルメなどを多くの方にお楽しみいただいてまいりました。このたび開業10周年記念事業の一環として、つり橋を渡りながら楽しむ景色だけでなく、三島スカイウォークならではのロケーションをさまざまな形で体感いただける新施設をオープンします。

つり橋を渡った先の北エリアに位置する展望新施設では、屋上に2015年開業時に展望台で使用していた建材を再利用した全長約14.5mのデッキとその先に約5.5ｍせり出す「風と空のデッキ」から、360°パノラマビューをお楽しみいただけます。さらに施設内にはカフェ「Mission Bay」がオープン。大きな窓から自然光が差し込む明るい店内と約100平方メートル のテラスエリアで、地元・富士山系の地層でろ過されたミネラル豊富な水で育った“ごとうのたまご”を使用した看板メニューとして、肉厚なチキンと卵焼きを挟んだ甘辛タレと卵の甘みが絶妙な「ベイ照り焼きチキンバーガー」や、たっぷりの卵を使用しオーブンで焼き上げた「ダッチベイビー」などを提供します。

さらにつり橋を渡る手前には、展望デッキ「SKY CROSS」が新登場します。X字型に伸びるデッキを進むにつれて景色が開けていく開放感を味わえます。「風と空のデッキ」とあわせて、富士山や駿河湾、大つり橋を望む新たな絶景スポットとしてお楽しみいただけます。

三島スカイウォークは、開業10周年という節目を迎え、今後も富士山と駿河湾を望む三島の地ならではの景色と共に特別な体験を届けてまいります。

※本情報は発表時点の情報です。今後変更になる場合がございます。

■風と空のデッキ

場 所：つり橋を渡った北エリアの新施設

オープン日：2026年7月15日（水）

料 金：無料（別途つり橋入場料金が必要）

新設する「風と空のデッキ」は、絶景を楽しめる新たな展望スポットです。2015年の開業時に展望台で使用していた建材を再利用して整備した展望空間で、全長約14.5mのデッキと約5.5mせり出した先端部からは、富士山、駿河湾、つり橋を一望する360°の大パノラマが広がります。

足元にはグレーチングを採用し、風や光を感じながら空や景色との一体感を味わえる開放的な空間となっています。一番人気のアクティビティであるロングジップスライドの出発の様子や冬の時期には駿河湾に沈む夕日を眺めることできます。来場の際にはぜひ立ち寄っていただきたい、施設内屈指のフォトスポットです。

■展望カフェ「Mission Bay」

富士山、駿河湾、つり橋を一望できる特別なロケーションに誕生した展望カフェ「Mission Bay」。これまで三島スカイウォークには、絶景をゆっくりと座って眺めながら過ごせる場所がありませんでした。景色を「見る」だけでなく、「滞在して味わう」ことをコンセプトにした新たな憩いの空間です。

店内は、客席からの眺望を最大限に活かすため、間口11ｍの空間に柱を立てない構造にし、斜め梁で支えています。あえて見せる木造のダイナミックなデザインと、大きなガラス面が生み出す抜け感により、景色と建築が一体となった心地よい空間を実現しました。さらに、木の温もりと白を基調としたシンプルな色彩計画によって、主役である景観をより美しく引き立てています。自然と調和した空間で食事やカフェタイムをお楽しみいただけます。

https://mishima-skywalk.jp/shop-restaurant/mission-bay/

【カフェ概要】

三島スカイウォークと同じく、2015年に開業した静岡県沼津市でカフェと雑貨の店を営む「Mission Bay」が新店舗をオープン。採れたてのたまごを使用した「ベイエッグサンド」、ドイツスタイルのパンケーキ「スカイダッチベイビー」、三島スカイウォークをイメージした「スカイクリームソーダ」は、三島スカイウォーク限定のメニューです。思わず写真を撮りたくなるようなビジュアルと家族や友だちとシェアもしやすいボリューム感を意識し、豊かな静岡の自然に囲まれ育てられた元気な鶏たちが産む新鮮たまご「ごとうのたまご」をメイン食材としたメニューを提供します。

名称：Mission Bay （読み：ミッション ベイ）

場所：つり橋を渡った北エリアの新施設カフェ

開業日： 2026年7月15日（水）

営業時間：9:00～17:00（L.O. 16:30）

※開業日は異なる場合がございます

席数：店内 52席、テラス フリーエリア（愛犬と利用可）

メニュー一例（税込）：

- ベイ照り焼きチキンバーガー/ベイチキン竜田バーガー 1,300円- ベイエッグサンド 900円- スカイダッチベイビー 1,300円- スカイクリームソーダ 800円ベイ照り焼きチキンバーガー/ベイチキン竜田バーガー

タレと卵の甘みが調和する濃厚な「照焼きチキン」か、素材の旨味をシンプルに味わう「チキン竜田」か、その日の気分で選べる2品。シェアにもおすすめです。

ベイエッグサンド

和風出汁を効かせてふっくら仕上げた厚焼きたまごのサンドイッチ。練り辛子マヨネーズがアクセント!ボリュームたっぷりでシェアもしやすく、片手で食べられます。

スカイダッチベイビー

雲をイメージしたメレンゲのふわふわ食感を楽しめるデザートダッチベイビー。チーズクリームとベリーの甘酸っぱさが癖になります。

スカイクリームソーダ

富士山の雪を綿菓子表現したクリームソーダ。青色のグラデーションとバニラアイス、綿菓子のコントラストが美しい爽やかな一杯。

■SKY CROSS 概要

場所：南ゲート通過後、つり橋のすぐ手前

オープン日：2026年7月15日（水）

料金：無料（別途つり橋入場料金が必要）

【構造・寸法】

幅員：約1.8ｍ

長さ：約12ｍ

地上高：約6ｍ（先端部分）、約3.7ｍ（中心部分）

手摺高さ：1.2ｍ

X字型に伸びるデッキを進むにつれて視界が大きく開け、駿河湾と富士山、そして三島スカイウォークのつり橋を一望できる開放的な空間が広がります。最大の特徴は、4方向へ伸びるデッキが交わる中心部を支点として点対称の形状を構成し、中央の1本柱のみで自立していることです。デッキ先端部は周囲の地面や擁壁に接することなく空中に浮かぶように張り出しており、まるで空へ踏み出していくかのような特別な体験を楽しめます。また、床材には「風と空のデッキ」と同様にグレーチングを採用。足元から視線と風が抜けることで、景色との一体感と心地よい浮遊感を演出しています。訪れた方が思わず足を止め、写真を撮りたくなるような新たな絶景スポットです。

■新施設・新店舗マップ

［三島スカイウォーク 施設情報］

営業時間：9：00～17：00（イベントやシーズン、天候により変更の可能性有）

定休日：年中無休

住所：〒411-0012 静岡県三島市笹原新田313

入場料金：大人1,100円～ 中高生500円～ 小学生200円～ ※吊橋料金は変動価格制となります。

駐車場：普通車400台（内身障者用5台）、大型車最大28台

URL：https://mishima-skywalk.jp/

アクセス：

〈お車でお越しの場合〉東京方面から：約90分、名古屋方面から：約180分

〈電車でお越しの場合〉東京方面：約50分（新幹線）、名古屋方面：約100分（新幹線）、三島駅より路線バスで25分

※詳細はホームページをご高覧ください。

お客様からの問い合わせ先：055-972-0084