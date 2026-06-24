【チーズガーデン】南国果実マンゴーの甘美な香りとチーズの余韻を楽しむ　夏季限定『御用邸マンゴーチーズケーキ』2026年7月8日（水）発売

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、『御用邸マンゴーチーズケーキ』を2026年7月8日（水）より、全国のチーズガーデンおよびオンラインショップで発売いたします。

※画像はイメージです

チーズガーデンでは、『御用邸チーズケーキ』の“季節限定フレーバー”として、その時期にしか楽しめない季節限定の味わいをご提供しております。

『御用邸マンゴーチーズケーキ』は、マンゴーの甘美な香りと濃厚な味わい、チーズのミルク感と程よい酸味の余韻が楽しめるベイクドチーズケーキです。生地にドライマンゴーを合わせることで、マンゴーの風味や甘さがひろがり、とろけるような果肉感も楽しめます。

常温でお持ち帰りいただけるため、贈り物や手土産、ご自宅でのスイーツタイムなどにぴったりの一品です。



チーズガーデンのスイーツとともに、心やすらぐ時間や大切な方々と過ごす素敵な時間をお楽しみください。

【チーズ×マンゴーが織りなす洋とオリエンタルが調和した味わい『御用邸マンゴーチーズケーキ』】

封を開けた瞬間からマンゴーの甘い香りがひろがり、ナイフを入れると鮮やかなトロピカルカラーに染まった生地がリゾート気分へと誘う夏季限定の味わいです。

数種類のチーズをブレンドした生地に、細かく刻んだドライマンゴーやマンゴー濃縮果汁などを合わせた、マンゴーの芳醇な甘みや瑞々しい風味と、チーズの奥行きあるコクとミルク感が織りなす、東洋のエッセンスを感じるベイクドチーズケーキです。

そのままでのお召し上がりはもちろん、冷やしてお召し上がりいただくと、生地の濃密度が増し、さらにしっとりとした食感とマンゴーの深い味わい、チーズの爽やかな酸味をご堪能いただけます。

※画像はイメージです

＜商品概要＞

商品名：御用邸マンゴーチーズケーキ

販売価格：1,880円（税込）

販売期間：2026年7月8日（水）～9月上旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ

※8月10日（月）～8月16日（日）の期間において、生産の都合上、数量限定販売または販売休止する店舗がございます。

カフェ店舗限定メニュー『季節の御用邸パフェ マンゴー』同時発売】

※画像はイメージです

マンゴーの芳醇な味わいと、まろやかなミルク感があるアルフォンソマンゴープリンに、ベイクドチーズケーキ風味のチーズケーキソフトを重ねました。上には『御用邸マンゴーチーズケーキ』と、果肉感が楽しめるカットマンゴーをのせ、トロピカルな風味のマンゴーソースと華やかに香るすりおろした瀬戸内レモンの果皮をトッピングしました。マンゴーの香り高い濃厚な味わいとチーズケーキソフトのコクがマッチした彩り鮮やかな夏にぴったりのパフェです。

＜商品概要＞

商品名：季節の御用邸パフェ マンゴー

販売価格：900円（税込）

販売期間：2026年7月8日（水）～9月上旬（予定）

栃木県：那須本店、那須ガーデンアウトレット店、佐野プレミアム・アウトレット店

東京都：東京ソラマチ店、北千住マルイ店

神奈川県：ジ アウトレット湘南平塚店

千葉県：シャポー船橋店

埼玉県：エミテラス所沢店、越谷レイクタウン店、コクーンシティ店、ふかや花園プレミアム・アウトレット店

群馬県：イオンモール太田店

愛知県：三井アウトレットパーク 岡崎店

※売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※販売店舗が変更になる場合がございます。

【夏の訪れにぴったりな『御用邸パイナップルチーズケーキ』7月上旬まで販売中】

『御用邸パイナップルチーズケーキ』は、パイナップルの芳醇な香りや味わいと、チーズのミルキー感が楽しめる、しっとりとした食感のフルーティーなベイクドチーズケーキです。数種類のチーズをブレンドした生地に、細かく刻んだドライパイナップルを合わせることで、生地にパイナップルの風味や甘さがひろがり、果肉感も楽しめます。

詳しくはコチラ：パイナップルとチーズのハーモニー『御用邸パイナップルチーズケーキ』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000207.000040854.html)

【レモンの果実味と爽やかさがひろがる『御用邸レモンチーズケーキ』9月上旬まで販売中】

2017年より毎年季節限定で販売し※、ご好評をいただいている『御用邸レモンチーズケーキ』をブラッシュアップして販売しています。

チーズのクリーミー感と、レモンの爽やかな甘みと程よい酸味、ほのかな苦みが調和した軽やかな味わいが楽しめ、ふわりとひろがるレモンの香りと、レモンピューレの食感が心地よい余韻を残します。

詳しくはコチラ：夏季限定の人気ロングセラーフレーバー『御用邸レモンチーズケーキ』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000210.000040854.html)

【チーズガーデンについて】

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/