“最先端のクリニック経営”について語り合う大型カンファレンス「B4A Summer Summit 2026 OSAKA」のタイムテーブルを発表。

株式会社B4A

自由診療向け電子カルテ 導入院数No.1[※] の『B4A（ビーフォーエー）』を開発・提供する株式会社B4A（代表取締役CEO：植松 正太郎）が運営する、自由診療クリニック向けの大型カンファレンス「B4A Summer Summit 2026」の登壇者とタイムテーブルが発表されました。

▼お申し込みは公式サイトより受付中▼

https://www.b4a.co.jp/B4ASummerSummit2026/OSAKA(https://www.b4a.co.jp/B4ASummerSummit2026/OSAKA)

「B4A Summer Summit 2026 OSAKA」タイムテーブルおよび登壇者紹介

■13:30 開場

■14:00-14:05 開会の挨拶

株式会社B4A 代表取締役CEO 植松正太郎

■14:05-14:15 スポンサーセッション１.

■14:15-14:25 スポンサーセッション２.

■14:30-15:55 トークセッション１.

「プレイヤー」と「経営者」を両立させる美容外科医の思考法

Belle Via Clinic 院長 加藤 秀輝 先生

my place beauty clinic 院長 南 享介 先生

シンデレラ&ダヴィンチクリニック 院長 宮田 洋佑 先生

■15:05 -15:30 トークセッション２.

価格競争から脱却し、LTVも最大化！お客様の心をつかむクリニックの絶対法則

etoile clinic 院長 吉川 里沙 先生

SAIGA CLINIC NAGOYA 院長 雜賀 俊行 先生

SERA BEAUTY CLINIC 院長 世良 融子 先生

■15:40-16:00 代表プレゼン

株式会社B4A 代表取締役CEO 植松正太郎

■16:25-16:50 トークセッション３.

クリニック拡大の正解はどこにある？異なる戦略で組織拡大をするトップが徹底討論

東京美容外科 統括院長 麻生 泰 先生

BIO Men's clinic / HAAB CLINIC 小畑 理紗 先生

HAAB CLINIC 統括院長 田中 優太 先生

■17:00-17:25 トークセッション４.

業界をリードするドクター陣が語る！メンズ美容の最前線

WOM CLINIC GINZA 理事長 深堀 純也 先生

HAAB CLINIC 統括院長 田中 優太 先生

X Medical Group CEO 孫 駿一郎 先生

■17:35-18:00 トークセッション５.

地域密着から多店舗展開へ。関西を基盤に全国展開するクリニックを築き上げる経営術

医療法人美心研 咲くらクリニック 理事長 小林 直隆 先生

Wクリニック 理事長 足立 真由美 先生

■18:00-20:00 懇親会

※タイムテーブルおよび登壇者は変更する可能性がございます。最新情報は公式サイトにてご確認ください。

「B4A Summer Summit 2026 OSAKA」開催概要

■開催日時・場所

2026年7月22日(水) 14:00～20:00 ※13:30開場

梅田スカイビル タワーウエスト 36階（JR大阪駅）

※大阪会場 詳細ページ：https://www.b4a.co.jp/B4ASummerSummit2026/OSAKA

■参加費

無料 ※事前申し込み制、定員に達し次第締切

■対象者

自由診療クリニックにお勤めの医師・看護師・スタッフの皆様、自由診療関連企業の皆様

※恐れ入りますが、対象外の方はお申し込みいただいても参加をお断りさせていただく場合がございます。

■定員

200名

■運営

株式会社B4A

■主催

一般社団法人 次世代医療推進協会

B4A（ビーフォーエー）について

自由診療向け電子カルテ導入院数No.1[※]のB4A（ビーフォーエー）は、リアルタイム予約や電子カルテの機能をそなえた、自由診療クリニックのDXを実現するクラウドツールです。予約～決済まで、クリニック運営に必要な機能が網羅的に備わっています。新規集客・リピート率向上、業務効率改善につなげ、売上アップをかなえます。美容クリニック（美容外科・美容皮膚科）、AGAクリニック、いびき治療クリニック、各種オンライン診療、サブスク型クリニック、脱毛クリニック、審美歯科など、大手から個人院まで600院以上で導入いただいております（2026年6月時点、運用準備中含む）。

※2024年11月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

◇B4Aに関する資料や無料デモをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

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会社概要

会社名 ：株式会社B4A

所在地 ：〒150-0044 東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ 2F-B

代表取締役CEO ：植松 正太郎

事業内容 ：自由診療クリニック特化型DXツール「B4A」の開発・販売