スマートプラスSSIの「旅行予約キャンセル保険」、大江戸温泉物語グループの全宿泊施設の予約サイトで採用

株式会社Finatextホールディングス

AI時代の金融インフラを提供するFinatextグループの株式会社Finatextホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：林 良太）とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：新納 啓介）が出資するスマートプラス少額短期保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：小山 宏人、以下「スマートプラスSSI」）は、サービス組込型の「旅行予約キャンセル保険」が、GENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎 俊介、以下「GENSEN HOLDINGS」）が運営する大江戸温泉物語グループ全宿泊施設の予約サイトにて採用されたことをお知らせいたします。

■採用背景

全国で温泉旅館・ホテル・テーマパーク等の施設を展開するGENSEN HOLDINGSは、「大江戸温泉物語グループ」として全国75施設を運営しており、年末年始をはじめ四季折々の旅行需要を集めています。一方で、旅行予約の増加に伴い、急な体調不良や家族のトラブル等による直前キャンセルリスクも高まっており、キャンセル料の自己負担が旅行予約への心理的ハードルとなるケースがありました。

GENSEN HOLDINGSは、こうした課題を解決し、宿泊予約を検討するお客様がより安心して旅行を計画・予約できる環境を整備するため、スマートプラスSSIの「旅行予約キャンセル保険」を採用し、大江戸温泉物語グループ全宿泊施設の予約サイトにて案内を開始しました。

■「旅行予約キャンセル保険」の特長

「旅行予約キャンセル保険」は、宿泊施設・旅行プラン・航空券・レンタカー等の予約システムに組み込んで提供できるキャンセル保険です。万が一のキャンセル料を100%補償します。

1. 幅広い予約タイプへの対応

国内宿泊施設、国内航空券、国内レンタカーや、日本発のツアー旅行、日本発の海外航空券（往復航空券を含みます）に適用できます。

2. スマホ完結で簡単手続き

保険の加入から保険金請求まで、すべてスマートフォンで完結できます。万が一のキャンセル発生時も、スマホで簡単にお手続きいただけます。

3. 様々なキャンセル事由を補償

急なケガ・病気による通院・入院をはじめ、インフルエンザ罹患、新型コロナウイルス感染症、家族の介護・看護、急な出張、交通機関の遅延など、幅広いキャンセル事由に対応しています。

■今後について

スマートプラスSSIは、「旅行予約キャンセル保険」の提供を通じて、GENSEN HOLDINGSが運営する宿泊施設を利用されるお客様の旅行前の不安解消と、安心して旅行を楽しめる環境づくりを支援してまいります。

【サービス組込型の「旅行予約キャンセル保険」について】

サービス組込型の「旅行予約キャンセル保険」は、旅館・ホテル等の宿泊施設、日帰りを含む旅行プラン、レンタカー等の交通手段の予約システムに組み込んで提供できるキャンセル保険です。補償内容や保険料については、以下のサービスサイトをご確認ください。

○「旅行予約キャンセル保険」サービスサイト

https://app.cancel-insurance-spssi.com/direct/tripCancel_v2/

○導入に関するお問い合わせ先

サービス組込型の「旅行予約キャンセル保険」の導入にご関心のある事業者様は、以下の担当者までお問い合わせください。

スマートプラス少額短期保険株式会社 担当 清水

TEL: 03-5357-1738 Mail: agent-cancel@smartplus-insurance.com

【GENSEN HOLDINGS株式会社】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12138/table/615_1_ee6949f2ff6df430e2f9bdd4e88fdefa.jpg?v=202606240252 ]Finatextグループについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、AI時代の金融インフラを提供する企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」、貸金サービスに必要なシステムや業務を一気通貫で提供する「株式会社スマートプラスクレジット」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

スマートプラス少額短期保険株式会社

スマートプラス少額短期保険株式会社は、様々なデジタルサービス事業者と連携しながら、人々の生活に寄り添う保険や行動を後押しする保険をテーラーメイド型で開発・提供するインシュアテック企業です。大切な赤ちゃんとママを守る医療保険「母子保険はぐ+（プラス）」や、レストランや旅行、テーマパークなど様々な事前予約型サービスのキャンセル料を補償する「キャンセル保険」をサービスに組み込んで提供できる事業者向けソリューション「サービス組み込み用 キャンセル保険」を提供しています。



会社名 ： スマートプラス少額短期保険株式会社

代表者 ： 代表取締役 小山 宏人

設立 ： 2019年4月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://www.smartplus-insurance.com/