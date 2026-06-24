「Marunouchi Street Park 2026 Summer」にて、空調機能付きベンチを設置

株式会社point0

株式会社point0（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石原隆広、以下「point0」）は、2026年7月24日（金）から8月23日（日）の期間、丸の内仲通りで開催される「Marunouchi Street Park 2026 Summer」において、ダイキン工業株式会社（本社：大阪府大阪市北区、取締役社長 兼 COO：竹中直文、以下「ダイキン工業」）、鹿島建設株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：押味至一、以下「鹿島建設」）、株式会社イリア（本社：東京都港区、代表取締役社長：田澤良一、以下「イリア」）の3社が共同開発中の「空調機能付きベンチ（以下、「本プロダクト」）を設置し、point0含む4社でビジネス実証（PoB：Proof of Business）を実施します。

本プロダクトは、point0が運営する共創型コンソーシアム『point 0 committee』の参画企業であるダイキン工業および鹿島建設に、イリアを加えた3社が共同で開発を進めている、通常時より体感温度を-5℃低減する（※）空調機能を搭載したベンチです。今回の実証実験では、本プロダクトを会場内に設置し、真夏の都市屋外における新たな快適な休憩環境の創出と、公共スペースにおける利用者の滞在傾向や快適性を検証します。

（※）2次試作品による効果検証に基づくデータ

■本取り組みの背景と目的

設置予定の空調機能付きベンチ。心地よい風が送り出され、暑い夏の屋外でも快適に過ごせる。（本画像は2次試作段階のもの。本社会実験では3次試作品を設置予定）

近年、酷暑が続く都市部において、屋外公共空間の有効活用や熱中症への対策は喫緊の課題となっています。point0では、オフィス内に留まらず「人が過ごすあらゆる空間の価値を高める」ことを目指し、コミッティ企業各社とプロダクトの選定・開発を進めてまいりました。

今回は、空調技術を持つダイキン、建設技術を持つ鹿島建設、そして空間デザインに強みを持つイリアの3社による共同開発プロダクトである空調機能付きベンチを、丸の内仲通りでの社会実験である「Marunouchi Street Park 2026 Summer」へ提供します。実際の公共スペースにおける利用データを収集し、今後の製品化・ビジネス展開に向けた検証を行います。

■「空調機能付きベンチ」の特長および各社の役割

暑い夏でも屋外で快適に過ごすため、空調機能を搭載しています。背面や側面から心地よい風を送り出すことで、街中に涼しい滞在空間を生み出します。 また、デザインや構造に木端材を活用することで、サステナブルな街づくりにも貢献します。

・ダイキン： 快適性を支える空調技術

空調機器の活用に加え、ベンチ内部の構造に空調分野の知見を応用。

・鹿島建設： 快適な滞在環境を実現する評価技術

人の温冷感に関する知見を活かし、屋外での快適な滞在環境の実現に向けた検証・分析を実施。

・イリア： 街並みに調和するデザイン

利用シーンとの調和を考慮し、快適性と意匠性を両立するデザイン・設計を実施。

・point0： 屋外サードプレイスとしての快適性追求

丸の内仲通りの美しい街並みや自然と調和し、街全体の魅力度を向上させる、都市での新しい過ごし方を提案。

■「Marunouchi Street Park 2026 Summer」における空調機能付きベンチ設置概要

・設置期間：2026年7月24日（金）～8月23日（日）

・設置場所：丸の内仲通り（Marunouchi Street Park 2026 Summer 会場内） BLOCK２

・主催：Marunouchi Street Park 2026 実行委員会

・公式HP：https://marunouchi-streetpark.com/

本社会実験の全体概要や各エリアの詳細につきましては、6月24日（水）に配信された主催者によるプレスリリースをご確認ください。

[主催者プレスリリース｜https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000346.000016002.html]

■本件に関するお問い合わせ

株式会社point0

広報部

Mail：contact@point0.co.jp

■株式会社point0

「働く」を再定義する協創／共創のためのコンソーシアム

point 0は、「働く空間の価値」を創出するオープンイノベーションの加速化を目的に2019年2月に誕生しました。「未来のオフィス空間」を実現していくためのコワーキングスペースであり、実証実験の空間として「point 0 marunouchi」を運営しています。2026年6月現在、プロジェクトに参画する企業・行政機関・教育機関（※）は20を超え、協創／共創の輪が広がっています。また、理想的なソロワーク環境を整備した「point 0 satellite」も運営しています。

・所在地：東京都千代田区丸の内二丁目5-1丸の内二丁目ビル4階

・代表者：代表取締役社長 石原 隆広

・資本金：11億2,350万円（資本準備金含む）※2026年4月現在

・設立：2019年2月

・株式会社point0 ： https://www.point0.co.jp/

（※）『point 0 committee』参画組織一覧（2026年6月時点）

企業：ダイキン工業（株）、（株）オカムラ、パナソニック（株）、TOA（株）、アサヒビール（株）、（株）丹青社、DAIKEN（株）、YKK AP（株）、鹿島建設（株）、東京海上日動火災保険（株）、野村不動産ホールディングス（株）、セイコーエプソン（株）、ソニーネットワークコミュニケーションズ（株）、SCSK（株）、空研工業（株）、（株）電通総研、三井化学（株）｜行政機関：長野県｜教育機関：大阪大学、早稲田大学、横浜市立大学、立命館大学、青山学院大学、横浜国立大学、芝浦工業大学