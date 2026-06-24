株式会社ヨックモックの「ヨックモック公式オンラインショップ」にて、Recustomer導入

Recustomer株式会社

Recustomer株式会社（本社：東京都中央区、代表者：代表取締役 柴田 康弘、辻野 翔大、以下：Recustomer）は、洋菓子ブランド「ヨックモック」を展開する株式会社ヨックモック（本社：東京都千代田区）が、ECにおける配送追跡を含む購入後体験の向上を目的に、購入体験プラットフォーム「Recustomer」の「Recustomer 配送追跡」を導入したことをお知らせします。

■ 導入の背景

株式会社ヨックモックでは、自社ECサイトのリニューアルおよびShopifyへの移行を実施し、より快適なオンライン購買体験の提供に取り組んでいます。

リニューアルにあたり、新たな顧客体験を実現する機能の導入を検討する中で、「顧客体験の向上」を重要なテーマの一つとして掲げていました。特に、商品購入後のお客様が配送状況をスムーズに確認できる環境を整備することで、利便性向上につなげたいと考えていました。

一般的に配送状況は配送会社のサイト上でも確認できますが、お客様が「商品はいつ届くのか」と関心を持つタイミングで公式サイトへ訪問いただくことで、ブランドとの接点を増やし、より良い購入後体験を提供したいという考えがありました。

こうした背景から、配送状況確認に関する顧客体験の向上、自社サイトへの再訪機会の創出、Shopifyを中心とした新たなEC基盤との連携性を踏まえ、Recustomer 配送追跡の導入を決定いただきました。

■見込まれる効果配送状況確認における顧客体験の向上

お客様が公式サイト上で配送状況を確認できる環境を整備することで、配送情報へのアクセスを容易にし、購入後の利便性向上に貢献します。

配送に関する問い合わせの削減

配送状況確認導線を最適化することで、「商品はいつ届くのか」といった問い合わせの抑制につなげ、カスタマーサポート業務の効率化を目指します。

ブランドとの接点創出

配送状況確認のために公式サイトへ再訪いただく機会を創出することで、購入後もブランドとの継続的な接点を生み出し、顧客体験の向上を目指します。

■ 今後の展望

今後は、Recustomer 配送追跡を活用し、購入後の配送体験を最適化していきます。

まずは、自社ECサイトにおける配送状況確認体験の向上を進めることで、お客様が安心して商品到着を待てる環境づくりを推進します。

また、サイトリニューアルおよびShopify移行を通じて、購入前から購入後まで一貫した顧客体験の提供を目指してまいります。

Recustomerは今後も、購入後体験を起点とした顧客体験の向上と、EC事業者の持続的な事業成長を支援してまいります。

■購入後体験プラットフォーム「Recustomer」について

Recustomerは、購入後の体験向上・顧客接点創造を実現する購入体験プラットフォームです。具体的には、注文を追跡してお届け予定日を通知する「Recustomer 配送追跡」、返品・交換・注文キャンセル業務を自動化する「Recustomer 返品・交換」、「Recustomerキャンセル」、お試し購入を可能にする「Recustomerお試し購入」の4つサービスを提供しています。

特別な購入後体験を提供することで、ユーザーの体験向上を実現し、EC事業者の売り上げ向上を支援します。

サービスサイトURL：https://recustomer.me/

■Recustomer株式会社 概要

会社名：Recustomer株式会社

代表取締役：柴田 康弘、辻野翔大

事業内容：購入後体験プラットフォーム「Recustomer」開発・運営

設立：2017年3月

所在地：東京都中央区銀座５丁目１４－１ 銀座クイント 8F