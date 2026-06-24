【ザ・リッツ・カールトン東京】日本各地の“宝物”を巡る美食の旅へ FLAVORS IN TRANSIT 旅する味 2026「Treasures of Japan」開催

マリオット・インターナショナル

ザ・リッツ・カールトン東京（所在地：港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン、総支配人：カルロス・タレロ）のビストロノミー「タワーズ」では、国内6軒のザ・リッツ・カールトンが参加する食の祭典「FLAVORS IN TRANSIT 旅する味 2026」の一環として、特別なダイニングエクスペリエンスメニュー「Treasures of Japan」を2026年7月1日（水）から7月31日（金）までの期間限定で提供いたします。

タワーズでは「Treasures of Japan」と題し、料理長 中野琢治が日本各地へ足を運び、そこで出会った至高の食材と、情熱あふれる生産者たちの想いを未来へ繋ぐメニューとして昇華させました。

本コースでは、北海道・函館の無添加ウニやみずみずしいグリーンアスパラガス、高知県産のブランド和牛「土佐あかうし」や伝統的な天日塩、高知県産米、そして熊本県の天然蜂蜜など、日本の豊かな風土が育んだまさに“宝物（Treasures）”と呼ぶにふさわしい食材の数々を贅沢に使用。洗練されたフレンチの技法を用いながら、素材本来の命の輝きを五感でご体感いただける特別な味わいをお届けします。さらに、栃木県のココ・ファーム・ワイナリーによるワインとのペアリングとともに、日本の食文化が育んできた奥深い魅力と物語をご堪能いただけます。初日には生産者を招いた特別ディナーイベントも開催。作り手自らが食材への想いや背景を語る、一夜限りの美食体験をお届けいたします。

東京のダイナミックな絶景を見渡すラグジュアリーな空間で、厳選された旬の素材と熟練の技巧が響き合う、珠玉のメニューを通じて、日本を旅するような贅沢なガストロノミーのひとときをお愉しみください。

■「Treasures of Japan」概要

- 場所：タワーズ（45階）- 日時：１.生産者来店ディナーイベント2026年7月1日(水)18:30ドアオープン、19:00 ディナー開始２.通常営業 2026年7月2日（木）～7月31日(金)ディナー（17:30～21:00 L.O.）- 料金：１.\33,000（ワインペアリング付、税・サ込）２.\33,000（ワインペアリング付、税・サ込）、\22,000（税・サ込）- 予約：https://www.tablecheck.com/shops/ritzcarlton-tokyo-towers/reserve?menu_lists=6a2796e950875c7a980306fa

■メニュー

＜アミューズ・ブーシュ＞

・雲丹と昆布のコンソメジュレ（函館 村上商店 / 函館 昆布漁師 ジュンヤ・オカヤマ）

＜第一の皿＞

・甘海老のタルタル フルーツトマト バジルのブランマンジェ（函館 マルヒラ川村水産）

＜第二の皿＞

・海の神グリーンアスパラガスの塩バターソテー ブレザオラ コンディメント（函館 つるの農園）

＜第三の皿＞

・北海道産アイナメのロースト 海藻バター ハーブライス サフラン香るコンソメ

（函館 龍神丸 / 高知 健米農園）

＜第四の皿＞

・高知県産あかうしのロースト 茄子のピュレ 男爵芋 ビーフジュ

（高知 つのちく土佐和牛 / 高知 銀象塩）

＜デザート＞

・白桃のポシェ 緑茶のジュレ とち蜜アイスクリーム（熊本 杉養蜂園）

＜ミニャルディーズ＞

・温かいマドレーヌ

＜ワインペアリング＞

・栃木県 ココ・ファーム・ワイナリー

■ザ・リッツ・カールトン東京 副総料理長 中野琢治

フランス料理専門カレッジであるエコール辻を卒業。

その後すぐに渡仏し、アルザス地方のストラスブルグに位置するミシュラン 3つ星レストラン「レストランブリュイゼール」にて料理人としてのキャリアをスタート。

1998年に帰国した後、東京のフランス料理店にてさらなる経験を積み、再び渡仏を決意。約5年間にわたり、パリの4つのレストランにて研鑽を積む。

2004年以降、ザ・リッツ・カールトン大阪のメインダイニングとして知られるフランス料理「ラ・ベ」にて、ミシュランシェフ、クリストフ・ジベール氏に従事すると共に、スーシェフとして活躍。

2021年にはザ・リッツ・カールトン東京「タワーズ」の料理長に就任。現在では、同ホテルの副総料理長も務めている。

フランス料理の腕を競うコンクールでは、2016 年に開催された「第 50 回ル・テタンジェ国際料理賞コンクール・ジャポン 2016」において、国内予選3位の成績を収めた実績を持つほか、JSAワインソムリエ協会認定によるワインソムリエの資格も有している。

■FLAVORS IN TRANSIT 旅する味 2026とは

「FLAVORS IN TRANSIT 旅する味 2026」は、日本各地の個性豊かなデスティネーションとその土地ならではの食文化に光を当てる、ザ・リッツ・カールトン日本独自のカリナリー・ジャーニー・キャンペーンです。第2回目の開催となる今年は、各ホテルがそれぞれの土地に根差した農家や漁師、職人などの生産者と深く連携し、日本各地の豊かな食の魅力をお届けします。

- キャンペーン名：「FLAVORS IN TRANSIT 旅する味 2026」- 開催日時：2026年7月1日（水）～8月31日（金）（※ホテルにより開始予定日が異なります。）- 開催場所：全国6つのザ・リッツ・カールトン（東京、日光、京都、大阪、福岡、沖縄）- キャンペーン内容：それぞれの開催場所にて各地の食材や調理技法、物語をもとに、コース料理、アフタヌーンティー、多彩なメニューを展開

■ザ・リッツ・カールトン東京について

ザ・リッツ・カールトン東京は日本の首都、東京のエンターテインメントとビジネスの拠点である六本木に位置します。都内最高峰の高さを誇るミッドタウン・タワーの最上層9フロアを占めるレストラン、スパ、クラブラウンジ、そしてゲストルームからは360度の絶景が広がります。総客室数245のゲストルームのうち40室はスイートであり、ザ・リッツ・カールトン スパ 東京では最高の寛ぎをご提供します。レストランは会席、寿司、天麩羅、鉄板焼を提供する日本料理 「ひのきざか」、フレンチガストロノミー「Heritage by Kei Kobayashi (エリタージュ バイ ケイ コバヤシ)」、ビストロノミー「タワーズ」、チョコレート＆ペストリー「ラ・ブティック」、パティスリー「ニナ ザ・リッツ・カールトン東京」、ロビーラウンジやバーの7店舗と、ミーティングやイベント宴会施設、そして婚礼チャペルを完備しております。

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