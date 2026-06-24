南の島と大海原を舞台にしたディズニー映画最新作『モアナと伝説の海』公開を記念したキャンペーンを、全国のコナズ珈琲で展開！

株式会社 KONA'S

株式会社KONA’S（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部 和剛）が展開する、食の感動体験を探求し「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」は、ディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』が2026年7月31日（金）に劇場公開することを記念し、全国のコナズ珈琲にて2026年7月1日（水）より期間限定で、キャンペーンを行います。

(C)2026 Disney

ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海』は、南の島と大海原を舞台に描かれた同アニメーション作品を実写映画化したものです。神秘的な伝説が息づく南海の楽園・モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、島を救うため大海原へと漕ぎ出し、自身のルーツや使命に向き合いながら成長していく姿が描かれます。本作は、南太平洋に息づくポリネシア文化や人々の精神性からインスピレーションを受けて誕生した物語であり、実写版でもその文化的ルーツや誇りを大切にしながら製作されています。

ハワイにも息づくポリネシア文化の魅力を色濃く描く本作に共感し、コナズ珈琲がオープン当初からハワイへのリスペクトのもと、アロハの精神でサービスを提供してきた背景も重なり、本キャンペーンが実現しました。

【キャンペーン実施概要】

■実施期間：2026年7月1日（水）～9月13日（日）

■実施店舗：全国のコナズ珈琲

■WEBページURL：https://konas-coffee.com/fair/

※柏十余二店、那覇新都心公園店、名取店では「ピーチストロベリーパンケーキ」の販売はありません。

■対象商品をご注文のお客さまにオリジナルステッカーをプレゼント

キャンペーン期間中、４つの対象商品を１つご注文につき１枚、オリジナルステッカーをプレゼント。テイクアウト可能な「アヒポキライスボウル」、「アサイーボウル」については、キャンペーンオリジナルのテイクアウト容器にお入れいたします。

※デリバリーは対象外です

(C)2026 Disney(C)2026 Disney

※画像はイメージです



▽対象商品

[商品名] ピーチ&ストロベリーパンケーキ

[価格] 1,680円（税込1,848円）

※イートイン限定商品となります。

※柏十余二店、那覇新都心公園店、名取店では販売しておりません。

夏にぴったりな、みずみずしい桃を主役にした期間限定パンケーキ。苺やピーチヨーグルトムースを重ねることで、爽やかさと果実感を存分に楽しめる一皿に仕上げました。ゴロッとした桃の果肉に、シロップやソースを合わせることで、ひと口目から華やかな香りとジューシーさが広がります。さらに、桃仕立てのヨーグルトムースが軽やかな後味をプラス。パンケーキの間には、苺のマリネと苺シャーベットをサンドし、仕上げのココナッツチップが、南国らしい香りのアクセントを添えます。異なる果実が調和する、この季節だけの果実感あふれるパンケーキです。

[商品名] アヒポキライスボウル（プレーンorスパイシー）

[価格] 1,490円（税込1,639円）

※テイクアウト可能です。

醤油と香味野菜で漬け込んで旨みとコクのある味わいに仕上げた、ハワイのローカル海鮮丼。スパイシーはプラス100円 (税込110円) です。

(C)2026 Disney

[商品名] アサイーボウル（M）

[価格] 1,300円（税込1,430円）

※テイクアウト可能です。

ハワイで大人気のスイーツ。栄養豊富なアサイーをコナズ珈琲自慢のオリジナルレシピでお楽しみください。

(C)2026 Disney

[商品名] コナズブルーハワイ

[価格] 980円（税込1,078円）

※イートイン限定商品となります。

柑橘の香りがただようブルーのシロップで、ハワイの海をイメージしたノンアルコールカクテル。全体を混ぜるとエメラルドグリーンに変化します。パイナップルジュースとの相性もよく、すっきりと甘酸っぱい味わいです。

※店舗により、販売メニューや価格が異なる場合がございます。

また、店舗の状況により、一部商品の販売を中止させていただく場合がございます。

■ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海』7月31日(金)公開

(C)2026 Disney

ディズニーの名作が、10年の時を超えて＜超＞実写映画に進化した！ スケールアップした映像で美しい大海原があなたを包み込み、息づかいまでも感じられる描写でモアナの物語がより感動的になり、究極の癒しと一歩踏み出す元気をくれる──。どんなに悩んだり迷ったりしても、心の声を信じて前へと進む＜海に選ばれた＞16歳の少女モアナが、変幻自在に姿を変える半神半人の相棒マウイとともに、愛する家族と島を救う冒険を描く、ミュージカル・アドベンチャー！

■タイトル：『モアナと伝説の海』

■公開日：2026年7月31日(金)

■配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

■URL：disney.jp/moana-movie

コナズ珈琲が提供する感動体験「いちばん近いハワイ」

コナズ珈琲は「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアン カフェ・レストランです。ハワイで過ごす休日のような心地よい時間と、おいしい食事がもたらす感動体験をお届けしています。

カラフルなハワイアン雑貨やサーフボードが飾られ、遊び心のあるソファやテーブルなどのこだわりのインテリアが、まるで、ハワイのローカルのリビングにいるような雰囲気を演出します。ゆったりとくつろげる空間で、日本にいながらハワイ気分を味わえます。

外観や内観は、店舗ごとにこだわった「100 店舗100 デザイン」を目指しています。新店や、既存店のリニューアルでは、コナズ珈琲の魅力がさらに増すようなデザインを取り入れ、お客さまがご旅行の際に“コナズ巡り” をしたくなるような、ワクワクする空間をご用意しています。

見た目からワクワクするメニューは、シグネチャアイテムである手づくりのハワイアンパンケーキのほか、お腹いっぱい満たされるロコモコ、ハワイ定番料理のガーリックシュリンプなど、コナズ珈琲こだわりのハワイアンフードをご用意しています。さらに、コナズ珈琲の代名詞でもある店内焙煎したコナコーヒーをはじめ、リゾート気分が味わえるハワイアンカクテルなど豊富なドリンクメニューをご提供しています。

To Go メニュー（テイクアウトメニュー）のご提供や、ハワイアングッズコーナーにてオリジナルグッズやコーヒー豆を取り揃えています。お店以外の場所でも、コナズ珈琲が提供するハワイ体験をお楽しみいただけます。

さまざまなシーンでご利用いただける雰囲気と、バリエーション豊かなメニューで、昼夜を問わず思い思いのハワイ時間をお過ごしください。

外観（八千代緑が丘店）内観（板橋店）内観（宇都宮店）外観（香椎浜店）こだわりのふわふわしっとりパンケーキこだわりのふわふわしっとりパンケーキ

素材にこだわったパンケーキは、店内で生地から手づくりし、オーダーが入ってから一枚ずつ丁寧に焼き上げます。コナズ珈琲オリジナルレシピのパンケーキは、ふわふわしっとりやわらかな口当たりが特徴です。ほのかな塩味をきかせており、スイート系はもちろん、ミール系との相性も抜群です。

こだわりの自家焙煎コーヒーこだわりの自家焙煎コーヒー

コナズ珈琲で使用するコーヒー豆は、ハワイのコナコーヒーをはじめ世界中の厳選した生豆を取り寄せ、店舗ごとに焙煎しています。

程よく熟成されたコーヒー豆は、オーダーが入ってからコーヒー豆を挽き、一杯一杯丁寧に淹れることで香りがより引き立ち、コーヒー豆本来の味を感じられます。

店内でお楽しみいただいたコーヒー豆は、店頭にて販売しております。ご自宅でもコナズ珈琲のおいしいコーヒーをお楽しみください。

公式HP

https://konas-coffee.com/

Instagram｜＠konas_coffee

https://www.instagram.com/konas_coffee/

Facebook｜@konascoffee.tz

https://www.facebook.com/konascoffee.tz/

X｜＠konas_coffee

https://x.com/konas_coffee

※写真はすべてイメージです。

【トリドールホールディングスについて】

「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、さまざまな業態の飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感が揺さぶられる、本能が歓ぶほどの感動を探求し続けています。トリドールグループは「心的資本経営」を原動力に、従業員の“心の幸せ”とお客さまの“心の感動”を生み出し、持続的な事業成長を目指しています。今後も「食の感動体験」をどこまでも追求し、世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指して、予測不能な進化を遂げるため、国内のみならず海外での展開を積極的に推進してまいります。

HP: https://www.toridoll.com/