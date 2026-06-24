年齢や生活習慣による“大人の歯垢*1”にアプローチ　カズレーザーさんがブランドアンバサダーを務める「カムテクト」が歯周病*2予防の新たな視点を提案

Haleonジャパン株式会社

Haleonジャパン株式会社（代表取締役社長：野上 麻理、本社：東京都港区）は、歯周病*2予防ハミガキ「カムテクト」がリニューアルすることをお知らせします。年齢や生活習慣により歯の間や歯ぐきのキワに溜まりやすくなった隠れた歯垢に着目。この歯垢を「大人の歯垢*1」として捉え直した新たな視点から、ブランドの特長を発信していきます。TVCMなど様々なタッチポイントでメッセージを発信し、歯周病予防の大切さを伝えていきます。これに伴い、パッケージも「大人の歯垢*1」をコピーとしたデザインで新登場、2026年7月21日（火）より順次出荷を開始いたします。また、新TVCMを2026年8月3日（月）より公開します。ブランドアンバサダーのカズレーザーさんが引き続き"ハグキスト"として出演し、「大人の歯垢*1」を通じてカムテクトの特長を分かりやすく伝えていきます

■「歯周病*2予防」関連市場は拡大傾向

「カムテクト」は“隠れた大人の歯垢*1”に着目し、歯周病*2予防をサポート

国内のハミガキ市場は金額ベースで成長傾向にあり、その中でも市場全体の約4割を占める「歯周病予防」カテゴリーは、2025年に前年比9.6％増、2026年も前年同期比16.4％増と高い成長を示しています*5。また、ハミガキに求められる機能の１つ「歯垢除去*4」は、歯周病*2の予防やケアを求める生活者を含め、幅広い層からニーズがあります。

「カムテクト」は、“朝のお口のネバつき”や口臭などの原因のひとつとなる“大人の歯垢”に着目。年齢や生活習慣により、歯ブラシが届きづらくなった歯間や歯ぐきのキワなどに蓄積する歯垢をミクロ加工の重曹*3によって、浮かせて除去*4します。これにより、歯の表面や歯ぐきのキワまでしっかり清掃し、すっきりとしたツルツル感へ導きます。

ミクロ加工の重曹*3 歯の間や歯ぐきのキワに届き 隠れた大人の歯垢*1をやわらかく 浮かせて除去*4

■カズレーザーさん出演 新TVCMを8月3日（月）より公開！

新CMでは、カムテクトならではのミクロ加工重曹による歯垢除去力を「大人の歯垢*1」を通じて解説。2022年よりブランドアンバサダーを務めるカズレーザーさん扮するハグキストが、朝のお口のネバつきが、歯周病のサインかも？と生活者に気づきをあたえ、カムテクトの新コンセプトを印象的に訴求する内容となっています。

■プロフィール

カズレーザー（メイプル超合金）

1984年生まれ。埼玉県出身。同志社大学商学部卒。

2012年、お笑いコンビ「メイプル超合金」を結成し、

2015年にはM-1グランプリ2015決勝進出。

日本テレビ「DayDay.」、フジテレビ「超調査チューズデイ！」、テレビ東京「選ばれし頂点サマ」など、多数番組へ出演中。

■歯周病*２予防のハミガキカムテクトについて

カムテクトは、優れた歯垢除去作用を持つ「重曹*3」を約70％配合。歯垢をやわらかくしながら除去*4することで、歯ぐきのキワまできれいにし、殺菌*6・抗炎症成分*7を行きわたらせ歯周病*2を予防します。

歯垢除去パワーを優先した、カムテクト独自の重曹*3処方により、少し塩味を感じる薬用感のある味となっていますが、ツルっと爽快感のある使い心地をぜひお楽しみください。

「カムテクト」ブランドWEBサイト：https://www.kamutect.jp/

■歯周病*2予防ハミガキとして、より選びやすいラインナップへ刷新

今回のリニューアルでは、「カムテクト」が歯周病*2予防ハミガキであることを、より分かりやすく伝えるため、ラインナップ名称およびパッケージデザインを刷新しました。

3製品共通のベネフィットを「歯ぐきケア（歯周病*1予防）」に統一しながら、生活者ニーズの高い「口臭ケア」「美白ケア」を、それぞれ付加価値として分かりやすく訴求。自身の悩みや目的に合わせて選びやすいラインナップへ変更しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31922/table/106_1_4dcfc500a455c18225a648c0da49e67e.jpg?v=202606241252 ]

*1：年齢や生活習慣により口腔内が複雑化することで、歯ブラシが届きづらくなった、歯間や歯肉縁に堆積した永久歯の歯垢

*2：歯周病は歯肉炎・歯槽膿漏の総称

*3：炭酸水素ナトリウム；清掃剤

*4：ブラッシングを伴う

*5：インテージSRI＋

*6：イソプロピルメチルフェノール（IPMP）

*7：グリチルリチン酸モノアンモニウム（MAG）

【Haleonジャパン株式会社】

Haleonジャパンは、コンシューマーヘルス分野における世界的リーダーであるHaleon（ヘイリオン）（本社・英国）の日本法人です。Haleonは信頼されるサイエンス、イノベーション、そして深い人への理解をもとに数多くのブランドを展開しており、「Deliver better everyday health with humanity.」（もっと健康に、ずっと寄りそって）というパーパスの実現を目指しています。

当社は日本国内にて「シュミテクト」「カムテクト」「ポリデント」「ポリグリップ」などのオーラルヘルスケア製品、「コンタック」「ボルタレン」をはじめとしたOTC医薬品などを展開しています。

詳しくはWebサイトをご参照ください。 https://www.haleon.com/jp