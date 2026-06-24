【MONOTOKI限定カラー】本格護身具「守護臣」にスタイリッシュな“ダークグレー”が新登場！ECサイトにて販売開始

Local Design株式会社

Local Design株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役：河辺健一）が運営するEC店舗「MONOTOKI」は、元警察・自衛隊の特殊部隊員が商品開発を手掛ける田村装備開発株式会社（本社：埼玉県東松山市、代表取締役：田村忠嗣）とのコラボレーションにより、護身具セット「守護臣 通常版」のMONOTOKI限定カラー「ダークグレー」の販売を開始いたしました。

「いざという時の備え」は、日常の身近な場所に置いてこそ発揮します。しかし、従来の護身具は威圧感が強く、お部屋やオフィスのインテリアから浮いてしまいがちという課題がありました。 そこで今回、優れた防御力を誇る「守護臣 通常版」に、空間に美しく調和するシックな「ダークグレー」がMONOTOKI限定カラーとして誕生。機能性だけでなく、日常空間に違和感なく溶け込むデザインを提供することで、皆様の安心・安全な暮らしをサポートいたします。

■ 商品の特長

1.空間に調和するスタイリッシュな「ダークグレー」

インテリアを邪魔しない洗練されたカラーリング。ご自宅の玄関やリビング、店舗、オフィスなどの景観を損ねることなく、すぐに手に取れる場所に常設が可能です。

2.プロの知見が詰まった本格仕様の防御力

元警察・自衛隊の特殊部隊員が在籍する田村装備開発が開発。航空機にも使用される高強度アルミ合金（A6061-T6）を採用。盾は約1.6kg、スティックは約0.49kgと軽量設計で、力に自信のない方でも扱いやすい重量バランスを実現しています。

3.いざという時に護身・防御をサポートする充実のセット

特別なトレーニングに時間を割けない方でも、直感的に扱える形状を採用。軽量でありながら堅牢な構造の「盾」と「スティック」により、防御・身の安全確保をサポートします。

■ 商品概要

・ 商品名： 守護臣 通常版 護身具セット（MONOTOKI限定カラー：ダークグレー）

・ 価格： 59,500円（税込）

・ 販売ページ：

MONOTOKI 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/monotoki/

BINOTOKI+ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/binotoki-y/

※Yahoo!ショッピング内では「BINOTOKI+」の店名で販売しております。

■ 今後の展開

Local Design株式会社は、今後も時代のニーズやライフスタイルに寄り添い、高い機能性と優れたデザイン性を兼ね備えたアイテムを積極的に提案・展開してまいります。日常の風景に溶け込む新しい安心のカタチを、これからもお届けしてまいります。

【運営会社概要】

Local Design株式会社（https://ldhd.co.jp/）

代表者：代表取締役 河辺 健一

所在地：福岡市博多区中洲中島町1番3号8階 福岡Kスクエア

事業内容：不動産取引・資産運用・コンサルティング・建物管理、ホテル企画・運営、料飲、EC

関連会社：Local Design国際特許事務所、Local Design行政書士事務所

【本件に関するお問い合わせ先】

Local Design株式会社

担当：Eコマースグループ 霜出

TEL：092-836-7037

MAIL：buyer@ldhd.co.jp