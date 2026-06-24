日本郵政キャピタル公式ホームページにて 日本郵政グループとの協業1号案件に関する合同インタビュー記事が掲載

株式会社フィル・カンパニー

「まちのスキマを、『創造』で満たす。」というパーパスを掲げる、フィル・カンパニーグループ（中核企業：株式会社フィル・カンパニー 代表：外山晋吾 グループ本社：東京都中央区 以下、当グループ）は、2026年3月11日に発表いたしました日本郵政グループとの協業1号案件（以下、花小金井プロジェクト）について、当グループの資本提携先である日本郵政キャピタル株式会社の公式ホームページ内「シナジー実例」にて、土地オーナーを含めた3社合同インタビュー記事が掲載されましたので、お知らせいたします。



■合同インタビュー概要

【タイトル】社宅跡地の活用で四方良し 地域・利用者・貸主・空間活用事業者が喜ぶ取り組みとは

本インタビューでは、日本郵政グループの「シナジー実例」として、協業1号案件における借地契約の締結に至った背景や、契約の決め手となった「借地スキーム」の優位性、そして両グループが描く今後の未利用地活用に向けた展望など、各社のリアルな声をお伝えしています。

■日本郵政キャピタル株式会社「シナジー実例」掲載先

URL：https://www.jp-capital.jp/synergy/philcompany20260622/

■対象の土地および建設予定の建物

住 所 東京都小平市花小金井南町

敷地面積 807.08 平方メートル （244.14 坪）

建設建物 環境配慮型ガレージ付賃貸住宅

「Sustainable PGH※」(https://premium-garage.co.jp/property/a00312/special/)

棟 数 2棟

※「Sustainable PGH」は、プレミアムガレージハウスが展開する環境配慮型ガレージ付賃貸住宅です。構造材に国産材CLTを採用し、CO2削減や炭素固定に貢献。木の温もりや優れた断熱性・耐震性を備え、鉄骨造と同等の大開口ガレージと快適な居室を両立し、愛車との暮らしとエコを融合させます。

日本郵政キャピタル株式会社 会社概要

会社名 ：日本郵政キャピタル株式会社

設 立 ：2017年11月1日

代表者 ：砂山 直輝

建設建物 ：投資事業、経営及び財務に関するコンサルティング業務等

所在地 ：東京都千代田区大手町2丁目3番1号

URL ：https://www.jp-capital.jp/



【フィル・カンパニーグループ】

狭小地や変形地など、活用がむずかしい土地に価値を生み出す企画力。そして、その企画を実現する設計・施工から入居仲介、建物管理までをワンストップで提供できる体制が当グループの強みです。

駐車場の上部空間などを商業テナントビルとして活用する「フィル・パーク」と、ガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」の2つの主力商品を軸に事業を展開。「まちのスキマを、『創造』で満たす。」というパーパスのもと、日本全国の土地活用の課題（スキマ）に対し、地域ニーズに応じたオーダーメイドの空間ソリューションを提供することで、

まちに賑わいを創出することを目指しています。

会社名 ：株式会社フィル・カンパニー

設立 ：2005年6月3日

代表者 ：外山 晋吾

所在地 ：東京都中央区築地三丁目1-12 フィル・パークTOKYO GINZA Shintomi Lab.

URL ：https://philcompany.jp/ (https://philcompany.jp/)



