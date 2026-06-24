『ヤッターマン』×「over print」コラボTシャツ6月27日発売！ POP UP STOREを同日に開催

株式会社タツノコプロ

株式会社タツノコプロ(本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：十川 淳)がライセンス展開を行う『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』(以下、ヤッターマン)と、“retro50%：street50%”をコンセプトに掲げるアパレルブランド「over print」(運営：株式会社YZ えをかく事業部、本社：東京都世田谷区、プロデューサー：山脇 孝志)は、コラボレーションTシャツを2026年6月27日(土)に発売いたします。

また、発売を記念して、発売同日に「over print TOKYO POP UP STORE」にてPOP UP STOREを開催いたします。

今回のコラボレーションで描かれたのは、ヤッターマンのキャラクターそのものではなく、彼らになりきった“コスプレイヤーたち。イラストレーター・PURU PURU PUNK(KOSUKE HASHIJIMA)氏が描き下ろしイラストを制作いたしました。レトロな作品の魅力とストリートカルチャーを融合させた、「over print」ならではのデザインに仕上がっています。

■「over print TOKYO POP UP STORE」概要

開催日 ： 2026年6月27日(土)

営業時間 ： 12時～19時

所在地 ： 東京都渋谷区神宮前2丁目21-21

ゲストスタッフ： ちせ氏(https://www.instagram.com/peach_chu_/)、すなずりかりん氏(https://www.instagram.com/sunazurisuki_/)

URL ： https://overprint.store/blogs/%E7%89%B9%E9%9B%86/2026-06-27-tokyo-pop-up-store

■商品情報

発売日：2026年6月27日(土)

週類 ：全8柄

価格 ：6,930円(7,700円 税込)

■販売店

・over print online(https://overprint.store/) ※22:00～に公開

・over print TOKYO POP UP STORE 12:00-19:00

・over print OSAKA 12:00-20:00

・over print TAIWAN

・PICZ (Macau／マカオ)

・L.H.P各店

・GEKIROCK CLOTHING(東京渋谷)

・印 各店(大阪)

・E.S.P. KYOTO(京都)

・DOLL(石川)

■「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」とは…

TV 30分 全108話

放映：1977年1月～1979年1月

タイムボカンシリーズ第2作。黄金のありかを示すといわれるドクロストーンを巡って、正義の味方ヤッターマンと泥棒一味のドロンボーが世界中を駆けめぐり争奪戦を繰り広げる。シリーズの人気を決定づけたタツノコギャグアニメの決定版。

作品ページ： https://tatsunoko.co.jp/works/yatterman/

■株式会社タツノコプロについて

1962年に設立されたアニメーション制作会社。「世界のこどもたちに夢を」をスローガンに『マッハGoGoGo』『科学忍者隊ガッチャマン』『タイムボカンシリーズ』など、あらゆるジャンルのヒット作品を世に送り出しました。現在も多くのキャラクターたちが、時代を超えて世界中の人々から愛され続けています。

社名 ： 株式会社タツノコプロ

代表者 ： 代表取締役社長：十川 淳

所在地 ： 東京都武蔵野市中町1-19-3 武蔵野YSビル2F

事業内容： アニメーション映画等の企画／制作、

キャラクターの企画／デザイン／制作、

映像やキャラクター等の国内外ライセンス

設立 ： 1962年10月19日

URL ：https://tatsunoko.co.jp/

公式X ：https://x.com/tatsunoko_pro

Youtube：https://www.youtube.com/@Tatsunokopromotion