『ヤッターマン』×「over print」コラボTシャツ6月27日発売！ POP UP STOREを同日に開催

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株式会社タツノコプロ


株式会社タツノコプロ(本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：十川 淳)がライセンス展開を行う『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』(以下、ヤッターマン)と、“retro50%：street50%”をコンセプトに掲げるアパレルブランド「over print」(運営：株式会社YZ えをかく事業部、本社：東京都世田谷区、プロデューサー：山脇 孝志)は、コラボレーションTシャツを2026年6月27日(土)に発売いたします。


また、発売を記念して、発売同日に「over print TOKYO POP UP STORE」にてPOP UP STOREを開催いたします。




今回のコラボレーションで描かれたのは、ヤッターマンのキャラクターそのものではなく、彼らになりきった“コスプレイヤーたち。イラストレーター・PURU PURU PUNK(KOSUKE HASHIJIMA)氏が描き下ろしイラストを制作いたしました。レトロな作品の魅力とストリートカルチャーを融合させた、「over print」ならではのデザインに仕上がっています。




■「over print TOKYO POP UP STORE」概要


開催日　　　　： 2026年6月27日(土)　


営業時間　　　： 12時～19時


所在地　　　　： 東京都渋谷区神宮前2丁目21-21


ゲストスタッフ： ちせ氏(https://www.instagram.com/peach_chu_/)、すなずりかりん氏(https://www.instagram.com/sunazurisuki_/)


URL　　　　　： https://overprint.store/blogs/%E7%89%B9%E9%9B%86/2026-06-27-tokyo-pop-up-store




■商品情報


発売日：2026年6月27日(土)


週類　：全8柄


価格　：6,930円(7,700円 税込)


















■販売店


・over print online(https://overprint.store/) ※22:00～に公開


・over print TOKYO POP UP STORE 12:00-19:00


・over print OSAKA 12:00-20:00


・over print TAIWAN


・PICZ (Macau／マカオ)


・L.H.P各店


・GEKIROCK CLOTHING(東京渋谷)


・印 各店(大阪)


・E.S.P. KYOTO(京都)


・DOLL(石川)




■「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」とは…


TV　30分　全108話


放映：1977年1月～1979年1月


タイムボカンシリーズ第2作。黄金のありかを示すといわれるドクロストーンを巡って、正義の味方ヤッターマンと泥棒一味のドロンボーが世界中を駆けめぐり争奪戦を繰り広げる。シリーズの人気を決定づけたタツノコギャグアニメの決定版。


作品ページ： https://tatsunoko.co.jp/works/yatterman/







■株式会社タツノコプロについて


1962年に設立されたアニメーション制作会社。「世界のこどもたちに夢を」をスローガンに『マッハGoGoGo』『科学忍者隊ガッチャマン』『タイムボカンシリーズ』など、あらゆるジャンルのヒット作品を世に送り出しました。現在も多くのキャラクターたちが、時代を超えて世界中の人々から愛され続けています。



社名　　： 株式会社タツノコプロ


代表者　： 代表取締役社長：十川　淳


所在地　： 東京都武蔵野市中町1-19-3 武蔵野YSビル2F


事業内容： アニメーション映画等の企画／制作、


　　　　　 キャラクターの企画／デザイン／制作、


　　　　　 映像やキャラクター等の国内外ライセンス


設立　　： 1962年10月19日


URL　　：https://tatsunoko.co.jp/


公式X　 ：https://x.com/tatsunoko_pro


Youtube：https://www.youtube.com/@Tatsunokopromotion